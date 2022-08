Randaliererin in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag 01.08.2022 eine Frau in Gewahrsam genommen. Gegen 13:30 Uhr wurde durch Zeugen gemeldet, dass eine halbnackte Frau am Busbahnhof gegen Scheiben schlage und mit Flaschen werfe. Vor Ort trafen die Beamten auf eine alkoholisierte 34-Jährige. Auch im Beisein der Polizeibeamten pöbelte die Frau weiter und verweigerte die Angabe ihrer Personalien.

Sie sollte, zwecks Feststellung ihrer Personalien, mit zur Dienststelle kommen. Dabei trat die 34-Jährige im Streifenwagen um sich und versuchte, in Richtung der Beamten zu spucken, was misslang. Nach der Identifizierung und einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,26 Promille anzeigte, wurde die Frau auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Auf die 34-Jährige kommen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung zu. |elz

Messer und Drogen bei Kontrolle entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Streife in der Innenstadt am Montag 01.08.2022 hat ein Mann in der Feuerbachstraße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten auf sich gezogen. Er wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Demnach hat der 39-Jährige entweder eine 4-stellige Geldstrafe zu bezahlen oder aber 105 Tage hinter Gittern abzusitzen.

Zusätzlich wurden bei der Durchsuchung des Mannes in seinen Sachen Rauschgift und ein Messer griffbereit aufgefunden. Beides wurde sicher gestellt und der Mann mit zur Dienststelle genommen.

Weil der 39-Jährige aktuell nicht in der Lage ist, die geforderte Geldstrafe zu bezahlen, wurde er im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Auf den Mann kommt zusätzlich eine neue Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz zu. |elz

Handtaschendiebstahl in Modehaus

Kaiserslautern (ots) – Bisher unbekannte Täter stahlen in einem Modehaus im Stadtgebiet die Handtasche einer Geschädigten. Das Diebstahlsopfer legte seine Handtasche für einen kurzen Moment unbeobachtet neben sich ab, um sich diverse Kleidungsstücke anzuschauen.

Als die Frau die Handtasche wiederaufnehmen wollte, war sie weg. Die Geschädigte informierte eine Angestellte des Geschäfts über den Diebstahl und hinterließ ihre Rückrufnummer. Etwa 30 Minuten nach der Tat teilte das Modehaus mit, dass die leere Handtasche aufgefunden wurde. Die Täter erbeuteten aus der Tasche Ausweisdokumente, Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |hac

Vandalismus – Autospiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wer kann Hinweise geben? In der Nacht zum Freitag 29.07.2022 haben Vandalen in der Martin-Luther-Straße ein Auto beschädigt. Vermutlich zwischen 18-04:30 Uhr schlugen oder traten sie einen Außenspiegel des Wagens ab. Der Mazda parkte vor der Berufsbildenden Schule.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 400 Euro. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Kaiserslautern (ots) – Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Kennelstraße eine Hausfassade mit Farbe. Die Tat ereignete sich am Samstag 30.07.2022 zwischen 08-17 Uhr.

Wer hat das Graffiti aufgesprüht? Wer hat die Sprayer gesehen? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten nehmen Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Tel: 06313692150 oder per E-Mail pikaiserslautern1@polizei.rlp.de entgegen. |hac

Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Kaiserslautern (ots) – Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Montag 01.08.2022 in der Hartmannstraße einen Fahrradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der 49-jährige Mann fuhr gegen 11:20 Uhr die Hartmannstraße in Richtung Albert-Schweitzer-Straße entlang. In Höhe der Königstraße wollte der Mann nach links auf den Parkplatz abbiegen.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 65-jährige Radler Verletzungen zuzog. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, sein Fahrrad wurde vor Ort gesichert abgestellt. |elz

In günstigem Moment Handtasche geklaut

Kaiserslautern (ots) – Einen günstigen Moment hat eine Diebin am Montag 01.08.2022 am Fackelrondell ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 22-jährige Frau meldete der Polizei, dass die Diebin mit ihrer Tasche in Richtung Innenstadt geflüchtet sei.

Während der Fahndung rief die 22-Jährige erneut bei der Polizei an und teilte mit, dass die Diebin mit 2 weiteren Frauen wieder am Fackelrondell aufgetaucht ist. Vor Ort wurden die 3 Frauen mit der Handtasche angetroffen.

Sie gaben an, die Tasche gefunden zu haben und diese nun der Besitzerin zurückgeben zu wollen. Die Überprüfung der Handtasche ergab, dass diverse Gegenstände, wie kabellose Kopfhörer, Bankkarte, Krankenkassenkarte und Personalausweis fehlten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |elz

Fahrrad wiedergefunden

Kaiserslautern (ots) – Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Gaustraße das unverschlossene Fahrrad eines 44-Jährigen. Der Geschädigte hielt sich während des Diebstahl in einem Lokal auf. Am Montag, zehn Tage nach dem Diebstahl, erkannte der Mann sein Rad wieder. Es befand sich erneut vor dem besagten Lokal, war nun aber mit einem Schloss gesichert.

Der 44-Jährige verständigte die Polizei. Die Beamten stellten das Herrenrad zunächst sicher. Der Geschädigte muss nun einen zweifelsfreien Eigentumsnachweis vorlegen, dann wird ihm das Fahrrad ausgehändigt. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein Specialized Hardrock-Herrenrad. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. |hac

Drei Einbrüche in einem Gebäude

Kaiserslautern (ots) – In einen Gebäudekomplex in der Merkurstraße, in dem mehrere Unternehmen untergebracht sind, ist übers Wochenende eingebrochen worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern, in eines der Geschäfte einzusteigen und etwas zu stehlen, bei zwei weiteren Fällen blieb es beim Versuch.

Zum Wochenstart fiel Mitarbeitern eines Möbelgeschäftes auf, dass sich “ungebetene Besucher” zwischen Samstag 30.07.2022 um 18 Uhr und Montag 01.08.2022 um 09.35 Uhr, Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft. Dann wurde versucht eine Registrierkasse aufzuhebeln, was allerdings nicht gelang. Eine Überprüfung des Ladenbestands ergab, dass 2 Sessel, ein Staubsaugerroboter sowie ein Akkuschrauber fehlen.

In etwa im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter im selben Gebäude, in Lagerräume eines anderen Unternehmens einzudringen. Es gelang ihnen aber nicht, die Türen aufzuhebeln. Auch an der Tür einer weiteren Firma scheiterten die Unbekannten. Auch hier blieb Sachschaden zurück.

Zeugen, denen am Wochenende zwischen Samstagabend und Montagmorgen, verdächtige Personen in der Merkurstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Unfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstag 02.08.22 gegen 01 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Barbarossa Straße, Ecke Barbarossaring. An der dortigen Ampel kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Der Unfallverursacher bog nach links ab, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu beachten.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei gaben beide Unfallbeteiligten an, dass ihre jeweilige Ampel grün angezeigt habe. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab 0,85 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. |hac

Bier und Kehrschaufel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Flaschen Bier und eine Kehrschaufel sind aus einem Imbiss in der Mainzer Straße gestohlen worden. Der Dieb kam in der Nacht zum Montag. Kurz nach Mitternacht kletterte eine verdächtige Person über den Zaun des Imbisses.

Der Unbekannte griff sich Flaschen und Schaufel, dann machte er sich mit seiner Beute auf und davon. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Dieben “doppelt” leicht gemacht

Kaiserslautern (ots) – Das Auto als Aufbewahrungsort für Wertsachen? Keine gute Idee! Diese Erfahrung musste am Wochenende eine 33-Jährige machen. Sie parkte ihren Wagen am Samstag am Stiftsplatz. Ihre Handtasche ließ sie im Auto zurück. Weil sie zudem vergaß, den Mercedes abzuschließen, hatten die Diebe ein “doppelt” leichtes Spiel. Sie öffneten eine Autotür und griffen sich die Tasche.

Die Täter erbeuteten Bargeld, den Führerschein und eine EC-Karte. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise: Wer hat am Samstag zwischen 7 Uhr und 13:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Erpressung über Whatsapp

Otterbach-Otterberg (ots) – Dass man sich gut überlegen sollte, wem man Fotos von sich schickt, musste ein junger Mann aus dem Landkreis am Montag 01.08.2022 auf die unangenehme Art begreifen. Erst recht, wenn es sich um Nacktfotos handelt. Wie der 23-Jährige am Nachmittag bei der Kripo anzeigte, erhielt die Aufforderung 600 Euro zu bezahlen. Andernfalls würden Nacktbilder sowie ein Video von ihm veröffentlicht.

Die Bilder und das Video hatte der 23-Jährige selbst in der Nacht zuvor erstellt und an eine Online-Bekanntschaft verschickt. Anschliessend ging über den Handy-Messenger Whatsapp die Geldforderung ein. Bis zum Nachmittag überlegte der junge Mann, dann entschloss er sich, nicht zu bezahlen, sondern die Polizei einzuschalten. Die weiteren Ermittlungen laufen.|cri

Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Weilerbach (ots) – Mit leeren Händen mussten Einbrecher am Montag 01.08.2022 in Weilerbach wieder abziehen. Es gelang ihnen nicht, die Tür einer Gaststätte in der Straße “Am Palmenkreuz” aufzuhebeln. Wie der Betreiber des Lokals am späten Abend meldete, war er von 18.30-20.30 Uhr nicht zu Hause. In dieser Zeit habe sich offenbar jemand an der Eingangstür des Restaurants zu schaffen gemacht.

Als der Mann zurückkehrte, fiel ihm gleich auf, dass ein Teil der Glasfüllung der Tür gesprungen und der Metallrahmen verformt ist. Die Tür hielt jedoch Stand, die Täter konnten nicht in den Gastraum eindringen; gestohlen wurde nichts. Zurück blieb der angerichtete Schaden an der Tür.

Zeugen, denen insbesondere im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |cri

Teures E-Bike gestohlen

Mehlingen (ots) – Ein nagelneues E-Bike im Wert von fast 4.000 Euro haben sich Diebe in der Nacht zum Sonntag 31.07.2022 unter den Nagel gerissen. Das Elektro-Fahrrad, im Fachjargon “Pedelec” genannt, war zwischen 19-01 Uhr in der Hauptstraße/Höhe Sportheim abgestellt. Mit einem Fahrradschloss war das E-Bike an einen Anhänger gekettet.

Als der 59-jährige Besitzer mit dem Drahtesel nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass sich Unbekannte bereits mit dem E-Bike auf und davon gemacht haben. Das Fahrradschloss nahmen die Diebe gleich mit.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Diebstahls und fragt: Wem ist das goldfarbene E-Bike der Marke GIANT aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf