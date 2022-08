Bei Unfall mehrfach überschlagen (siehe Foto)

Ilbesheim (ots) – Eine verletzte Person und rund 70000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr zwischen Ilbesheim und Arzheim. Ein 74-jähriger Autofahrer war auf der K 20 kurz nach dem Ortsausgang von Ilbesheim gegen ein, am Fahrbahnrand geparktes Auto gestoßen. Sein Auto hob dadurch ab, prallte gegen ein weiteres geparktes Auto und überschlug sich in der Folge mehrfach.

Der 74-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 0,33 Promille erbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Suche nach verletzter Person nimmt unerwarteten Verlauf

Rhodt/Rietburg (ots) – Am Sonntagnachmittag 31.07.2022 meldete eine Spaziergängerin bei der Rettungsleitstelle, dass eine stark alkoholisierte Person von einer Mauer an der Rietburg stürzte und mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegen blieb. Als ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber eintrafen, verweigerte die Person die Behandlung und lief zu Fuß in Richtung der Talstation.

Da aufgrund der Gesamtumstände von einer Notlage ausgegangen werden musste, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr Edenkoben eingeleitet.

Im weiteren Einsatzverlauf teilte ein Spaziergänger mit, dass er die gesuchte Person bei einem Sturz in eine Brombeerhecke beobachtete. Der Mann legte sich anschließend auf den Boden neben eine Mauer, wodurch es zu einem Missverständnis im Hinblick auf den gemeldeten Sturz von der Mauer gekommen sein dürfte.

Weitere Zeugen meldeten im Nachgang, dass die Person bereits vor Einleitung der Suchmaßnahmen an der Talstation gesichtet wurde, wo sie jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Bis auf oberflächliche Hautabschürfungen waren keine Verletzungen zu erkennen. Die Suche konnte somit eingestellt werden.

Unbekannter versprüht Reizgas

Bad Bergzabern (ots) Am Samstagabend 30.07.2022 gegen 21:00 Uhr, liefen ein Mann und eine Frau auf Höhe eines Juweliers in der Markstraße, als sie plötzlich stark husten mussten. Zwei weitere Frau mussten ebenfalls husten und verspürten zusätzlich ein Brennen in den Augen.

Aufgrund der Schilderungen muss davon ausgegangen werden, dass eine bislang unbekannte Person zuvor im Bereich des Juweliergeschäftes Pfefferspray oder Reizgas versprühte.

Die beiden noch unbekannten geschädigten Frauen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweise zu dem noch unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Aluminiumleiter entwendet

Bad Bergzabern (ots) – Am Samstagabend 30.07.2022 gegen Mitternacht, wurde aus einem Vorgarten in der Oberen Berggasse, eine ausziehbare Aluminiumleiter entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.