Rheinstetten – Exhibitionist entblößt sich vor zwei Jugendlichen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend entblößte sich gegen 19:20 Uhr ein bislang

unbekannter Mann am Epplesee in Rheinstetten in der Nähe der dortigen Gaststätte

gegenüber von zwei Mädchen, 16 und 17 Jahre alt, und manipulierte vor diesen an

seinem Geschlechtsteil.

Die anschließend telefonisch verständigten Polizeistreifen konnten den Mann

trotz intensiver Fahndung nicht mehr feststellen.

Der Mann war dunkelhäutig, zwischen 30 und 40 Jahre alt, 170-175 cm groß, hatte

dunkle, sehr kurze Haare und eine normale Statur. Er war lediglich mit einer

schwarzen Boxershorts bekleidet gewesen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit

dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Gefährliche Körperverletzung auf dem Schloßplatz

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 04:20 Uhr entwickelte sich auf dem Karlsruher

Schloßplatz aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei

Personengruppen eine gefährliche Körperverletzung.

Eine Gruppe aus Personen, im Alter zwischen Mitte Zwanzig bis Mitte Dreißig

Jahren, hielt sich beim Karl-Friedrich-Denkmal auf und konsumierte Alkohol. Aus

einer vorbeigehenden, fünf- bis siebenköpfigen Personengruppe heraus fielen

plötzlich Beleidigungen, welche sich die andere Personengruppe nicht gefallen

lassen wollte. Die zunächst verbale Streitigkeit ging in der Folge schnell in

eine gefährliche Körperverletzung über. Aus der unbekannten Gruppe heraus schlug

ein Mann mit der Faust in das Gesicht eines 30-Jährigen. Ein weiterer

Unbekannter der hinzugekommenen Gruppierung zog eine Schreckschusspistole und

zielte damit ebenfalls in das Gesicht des Geschädigten.

Beim Eintreffen der von einem Zeugen hinzugerufenen Polizeistreife, hatte der

Geschädigte rote Farbe im Gesicht. Es handelte sich vermutlich um Reizgas. Durch

eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde die 30-Jährige vor Ort

behandelt. Die vor Ort angetroffenen Beteiligten äußerten wenig Interesse an

einer Strafverfolgung.

Papiercontainerbrand am Waldrand

Karlsbad (ots)

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Auf einem Betriebsgelände im Ittersbacher Industriegebiet der Gemeinde Karlsbad brannte am Montagnachmittag ein größerer Papiercontainer. Kritisch war die Situation, da der Container nur einen Meter vom Waldrand entfernt brannte. Die Feuerwehr war mit drei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand. Ursprünglich wurde die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad zum Brand eines Papierkorbes auf dem Gelände eines Betriebes im Industriegebiet alarmiert. Als die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug an der Einsatzstelle eintraf fanden die Feuerwehrleute eine sehr gefährliche Situation vor. „Wir sahen einen großen Papiercontainer in unmittelbarer Waldnähe brennen und die Flammen und der Rauch waren weithin sichtbar“, berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Frank Trunz. Unter seiner Leitung kamen dann weitere Löschfahrzeuge und die Drehleiter zum Einsatz. „Wir wurden von einem Radlader unterstützt, der die Papierstapel auseinanderzog und unsere Leute konnten ausgerüstet mit Atemschutzschutzgeräten das Brandgut dann vollständig ablöschen“, so Trunz zur weiteren Tätigkeit der Feuerwehr. Vor Ort war auch eine Streife vom Polizeirevier Ettlingen. Über die Brandursache und die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor

Oberhausen-Rheinhausen – Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L555 – Zwei Personen schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen der beiden Pkw-Fahrer und erheblicher

Sachschaden waren die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge am

Montagmorgen auf der Landesstraße 555 zwischen Oberhausen-Rheinhausen und

Philippsburg.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein 39-Jähriger gegen

06:45 Uhr mit seinem Hyundai wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit in

Richtung Philippsburg. Im Kurvenbereich kam er von der Fahrbahn ab und geriet

ins Schleudern. Hierdurch wurde das Auto quer über die Fahrbahn und in die

Gegenspur gedreht. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem

entgegenkommenden VW.

Beide Fahrzeugführer kamen mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen,

Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Rettung der Insassen und der Bergung der

Fahrzeuge musste die Strecke für einen längeren Zeitraum in beide Fahrrichtungen

voll gesperrt werden. Hierzu war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Karlsruhe – Hundehalter schlägt Beifahrer nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer Kollision zwischen einem Hund und einem Auto schlug

ein unbekannter Hundehalter am Sonntagnacht gegen 1 Uhr in Durlach einen

Beifahrer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnte offenbar ein heranfahrender Autofahrer

nicht rechtzeitig bremsen, als zwei freilaufende Hunde wohl die Auer Straße

kreuzten und es kam in der Folge zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Hund.

Der Hundehalter ging wohl sofort auf den Beifahrer zu, welcher bereits

ausgestiegen war, und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Daraufhin entfernte

sich der Täter vom Unfallort.

Der Flüchtige ist circa 35 Jahre alt, ungefähr 180 – 185 cm groß, besitzt eine

athletische Figur und hat ein osteuropäisches Aussehen. Einer der Hunde war

kleiner und der Zweite größer und weißgrau.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 zu melden.

Karlsruhe – Schwerverletzter Autofahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 32-jähriger Autofahrer stieß am Freitag gegen 21.45 Uhr

auf der Kaiserallee mit seinem Auto mit einer Straßenbahn zusammen und wurde

hierbei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte der 32-Jährige wohl verbotswidrig

von der Kaiserallee in Richtung der Herderstraße nach links abzubiegen.

Offensichtlich nahm er die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn nicht wahr

und es kam trotz einer Vollbremsung der Straßenbahn zu einem Zusammenstoß. Es

entstand ein Sachschaden von ungefähr 16.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei

der Verkehrsgruppe Karlsruhe unter 0721/944840 zu melden.

Karlsruhe – Altpapier auf Gehweg angezündet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte zündeten offenbar am Samstag gegen 03.45 Uhr

Altpapier und Kartons auf dem Gehweg der Nebeniusstraße in Karlsruhe an. Durch

das Feuer entstand ein Schaden an der Hausfassade sowie an einem Schaufenster

eines leerstehenden Ladens.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so ein Ausbreiten der Flammen

verhindern. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zwei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei schwer verletzte Autofahrer und ein Schaden von etwa

40.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag kurz nach

Mitternacht auf der Zeppelinstraße in Karlsruhe.

Nach den derzeitigen Feststellungen der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr ein

20-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Richtung Südtangente auf der

Zeppelinstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in den Gegenverkehr

und kollidierte dort mit dem BMW einer 26-jährigen Frau. Der Fahrer des VW wurde

bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus

seinem Wagen befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein

Krankenhaus. Auch die 26-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere

Verletzungen, die eine Aufnahme in einem Krankenhaus nach sich zogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zeppelinstraße voll gesperrt. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.