Frankfurt-Bockenheim: Wohnungsbrand – Leichnam aufgefunden

Frankfurt (ots) – (fue) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Sonntag, den

31. Juli 2022, gegen 18.00 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

in der Otto-Loewe-Straße.

Mehrere Notrufe in dieser Sache hatten die Leitstelle der Frankfurter

Berufsfeuerwehr erreicht. Die Feuerwehr, die Rettungskräfte und die Polizei

waren mit starken Kräften vor Ort. Die im Hochparterre gelegene Wohnung brannte

fast komplett aus. In der Wohnung fand die Feuerwehr einen leblosen Körper, der

Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Vermutlich handelt es sich hier um

die 77-jährige Wohnungsmieterin. Ob es sich dabei tatsächlich um die Frau

handelt bzw. ob diese durch die Brandeinwirkung zu Tode kam muss durch eine

Obduktion geklärt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere

zehntausend Euro geschätzt.

Teilweise mussten andere Hausbewohner durch die Feuerwehr mittels

Drehleiterfahrzeug aus ihren Wohnungen gerettet werden, andere konnten ihre

Wohnungen selbstständig verlassen. Zwei der Anwohner zogen sich

Rauchgasvergiftungen zu und mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

Zurzeit befinden sich noch Brandermittler am Geschehensort, um die Brandursache

festzustellen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahmen in der Drogenszene

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagnachmittag (31.07.2022) verkauften zwei

männliche Personen Betäubungsmittel an eine Frau in der „Katzenpforte“.

Zivilfahnder beobachteten ein Fahrzeug, welches sich im Bereich der

„Katzenpforte“ aufhielt. Hierbei stieg der 29-jährige männliche Beifahrer aus

dem Fahrzeug und lief mit einer 32-jährigen Frau in Richtung Süden. Nach einem

Spaziergang samt Drogenverkauf trennten sich beide wieder voneinander. Daraufhin

kontrollierten die Beamten die Käuferin. Die Beschuldigte trug 0,6 Gramm

Haschisch bei sich und gab an, die Drogen im Rahmen ihres Spaziergangs gekauft

zu haben. Der Verkäufer lief nach Abschluss seines „Geschäfts“ zurück zum

Fahrzeug. Im Nachgang erfolgte in Ginnheim die Festnahme des Duos. Bei der

Durchsuchung des Fahrzeuges konnten die Polizeikräfte einen höheren

Bargeldbetrag sowohl beim 31-jährigen Fahrer als auch beim 29-jährigen Beifahrer

auffinden. Des Weiteren lagen in der Beifahrertür ein Teleskopschlagstock, im

Kofferraum ein Butterflymesser und unter dem Fahrersitz ein Umhängemesser. Im

Handschuhfach konnten rund 1,9 Gramm Haschisch gefunden werden. Bei einer

intensiveren Suche entdeckten die Beamten noch ein professionell angelegtes

Versteck unter der Mittelkonsole des Fahrzeuges, sodass weitere Drogen zum

Vorschein kamen. Neben einer Feinwaage stellten die Polizeibeamten noch rund

20,3 Gramm Crackplatten und rund 7,3 Gramm verkaufsfertige Portionen an Crack

sicher. Die Beschuldigten werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt Westend: Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntagabend (31.07.2022) brach ein 35-jähriger Mann

in ein geparktes Fahrzeug in der Straße „Niedenau“ ein.

Zivile Polizeikräfte beobachteten den Einbrecher, wie sich dieser zu einem

geparkten SUV Zugang verschaffte. Nach Einsicht im Innenraum des Fahrzeuges,

verließ der Täter dieses mit diversen CDs und einer Parkbescheinigung. Abgesetzt

vom Tatort nahmen die eingesetzten Kräfte den Beschuldigten auf einem Rad fest.

Im Rahmen der Festnahme fanden die Polizisten das Diebesgut und Werkzeug in

einem Fahrradkorb. Des Weiteren konnte das vom Täter benutzte Fahrrad einem

weiteren Einbruch zugeordnet werden.

Wie der Einbrecher in das Fahrzeug gelangte, kann bislang nicht gesagt werden,

da keinerlei Aufbruchsspuren am Fahrzeug festzustellen waren. Die Ermittlungen

hierzu dauern an. Der Beschuldigte wurde am heutigen Tag dem Haftrichter

vorgeführt.

Frankfurt-Innenstadt: Räuberische Erpressung am Bahnsteig

Frankfurt (ots) – (lo) Am Montag (01.08.2022), gegen 03:25 Uhr, wurde eine

23-jährige Frau am Bahnsteig der Hauptwache von einer unbekannten männlichen

Person ausgeraubt.

Der Täter bedrohte die Geschädigte mit einem Klappmesser. Er zwang sie, ihr

Mobiltelefon der Marke „Samsung“ und das mitgeführte Bargeld in Höhe von 34 Euro

zu übergeben. Nach Erhalt der Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung.

Eine Sichtung der Videoüberwachung durch die eingesetzte Streife verlief

negativ. Ebenso blieb eine Absuche nach dem Täter ohne Erfolg.

Die Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: 165 cm groß, blonde

gelockte Haare. Zur Tatzeit trug dieser eine blaurote Jacke.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen oder

sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Gefährliche Körperverletzung mittels abgebrochener Glasflasche

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei nahmen am Samstagabend gegen

21:30 Uhr im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen 28-jährigen algerischen

Staatsangehörigen fest. Der Mann steht im Verdacht eine gefährliche

Körperverletzung begangen zu haben.

Gemäß jetzigen Ermittlungsstand gerieten der Täter und ein 45-jähriger

Geschädigter aus Wächtersbach zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. In

deren Verlauf zerbrach der Täter eine Glasflasche und versuchte hiermit den

Geschädigten im Kopfbereich zu verletzen. Dies konnte er abwehren, indem er

seinen linken Arm schützend vor den Kopf hielt. Im Zuge dessen entstand jedoch

eine Schnittverletzung an dem linken Oberarm, die durch verständigte

Rettungskräfte versorgt werden musste.

Der 28-jährige Täter wurde bereits wenige Stunden zuvor im Bereich des

Hauptbahnhof Wiesbaden wegen einem Diebstahlsdelikt sowie einer Körperverletzung

polizeilich auffällig und durch die Bundespolizei angezeigt. Zudem hält sich der

algerische Staatsangehörige derzeit unerlaubt im Bundesgebiet auf.

Am 31. Juli 2022 wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der auf

Untersuchungshaft entschied. Anschließend wurde der 28-jährige Täter in die JVA

verbracht.

Haftbefehl mit hoher Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Beamte der Bundespolizei vollstreckten am

Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen Haftbefehl

gegen einen 34-jährigen wohnsitzlosen Mann.

Der 34-Jährige wurde durch Bundespolizisten einer polizeilichen Kontrolle

unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung konnte eine Fahndungsnotierung zur

Festnahme aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Insolvenzverschleppung

festgestellt werden. Der Mann wurde daraufhin verhaftet und zur Dienststelle

verbracht.

Der Haftbefehl hätte durch die sofortige Zahlung von 49.250,00 Euro abgewendet

werden können. Da der 34-Jährige den Geldbetrag jedoch nicht aufbringen konnte,

wurde er zur Verbüßung der Restfreiheitsstrafe von 197 Tagen in die

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frankfurt-Dornbusch: Festnahme nach Diebstahl eines Pedelecs

Frankfurt (ots) – (th) In der Nacht von Sonntag (31. Juli 2022) auf Montag (01.

August 2022) konnte ein 24-Jähriger nach dem Diebstahl eines Pedelecs

festgenommen werden.

Der wohnsitzlose Mann hatte zuvor in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in

der Eschersheimer Landstraße einen Metallverschlag aufgehebelt und hieraus das

Pedelec entwendet. Ein Anwohner hatte den ihm unbekannten Mann zunächst im

Kellergeschoss des Hauses mit dem später entwendeten Pedelec gesehen. Kurz

darauf traf er ihn erneut mit einem weiteren Fahrrad im Treppenhaus an. Ihm

gegenüber gab der Täter an, Pizza ausgeliefert zu haben. Der Anwohner rief

daraufhin die Polizei.

Auf Grund der guten Personenbeschreibung konnte der Täter in der Nähe des

Tatortes, auf dem entwendeten Pedelec fahrend, angetroffen und festgenommen

werden.

Frankfurt-Seckbach: Brand in Gartenhütte

Frankfurt (ots) – (th) Am Sonntagnachmittag (31. Juli 2022) kam es in einer

Kleingartenanlage in Seckbach zu einem Gartenhüttenbrand. Personen wurden nicht

verletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Küchenbereich einer Gartenhütte in

Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen in der Gartenhütte

auf. Noch morgens hatte die Pächterfamilie an der Gartenhütte gefrühstückt und

dazu zwei Gasflaschen in Betrieb genommen. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Hausfriedensbruch

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 31. Juli 2022, gegen 22.25 Uhr, erhielt

die Besatzung eines Funkstreifenwagens den Auftrag, in die Münchener Straße zu

fahren, da dort eine angeblich betrunkene Person eine Pension nicht verlassen

wolle.

Vor Ort eingetroffen, ließ sich der besagte 45-Jährige widerstandslos ins Freie

begleiten. Beim Besteigen des Funkstreifenwagens machte er jedoch kehrt und

rannte zurück in Richtung der Pension. Als er angehalten werden sollte, schlug

und trat er um sich. Auf Grund der enormen Kraft des 45-Jährigen und dem

Umstand, dass sich bereits ca. 20 Personen am Ereignisort versammelt hatten,

wurde Unterstützung angefordert. Gemeinsam gelang es dann, den Mann zu fixieren

und ihm Handfesseln anzulegen. Der 45-Jährige erlitt dabei eine Prellung an der

Stirn und eine blutende Nase, ein Beamter erlitt eine Knieprellung und konnte

den Dienst nicht fortsetzen. Eine Hinzuziehung eines Rettungswagens wurde durch

den 45-Jährigen abgelehnt.

Der Mann wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Er wird sich wegen Widerstands, Körperverletzung, Verstoßes gegen das Asylgesetz

und Hausfriedensbruch zu verantworten haben.