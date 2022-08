Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Rosbach: Rüttelplatte gestohlen

Diebe stahlen von einer Baustelle in der Ober-Rosbacher Dieselstraße zwischen Donnerstagabend (18 Uhr) und Freitagmorgen (8 Uhr) eine mehrere Tausend Euro teure Rüttelplatte. Aufgrund des hohen Gewichts der Maschine muss für den Abtransport ein Fahrzeug genutzt worden sein. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum vor Ort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Seniorin reagiert richtig – Nicht auf Telefonbetrüger hereingefallen

Genau richtig reagierte eine 79-jährige Bad Nauheimerin am Freitagnachmittag, als ihr Telefon klingelte und die Anruferin sich als Staatsanwältin ausgab. Da die Tochter der Angerufenen in den USA einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine andere Person tödlich verletzt worden wäre, sei nun eine Kautionszahlung in Höhe von 75.000 Euro zu leisten. Nur so ließe sich die drohende Untersuchungshaft abwenden. Aufgrund der geschilderten Geschichte wurde die Seniorin misstrauisch. Sie beendete das Gespräch, um den Rat eines Familienangehörigen einzuholen. Dieser kannte die Masche und versicherte ihr, dass es sich um einen Betrugsversuch handele. Somit gingen die Betrüger leer aus.

Um derartigen Betrügereien nicht zum Opfer zu fallen beachten Sie insbesondere die nachfolgenden Hinweise:

Legen Sie auf, wenn Sie jemand am Telefon nach Geld fragt.

Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die

Ihnen bekannten Nummern. Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

Nützliche Informationen über diese und ähnliche Betrugsmaschen erhalten Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ .

Nidda: Löcher in Kraftstofftanks gebohrt

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Eichelsdorfer Frankenstraße stahlen Diebe in der vergangenen Woche den Sprit aus mehreren Fahrzeugen. Zwischen Donnerstagabend (19 Uhr) und Freitagnachmittag (15 Uhr) waren Löcher in die Kraftstoffbehälter von insgesamt sieben Autos gebohrt- und das enthaltene Benzin entnommen worden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 3.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen unter Tel. 06042/96480.

Butzbach: Whatsapp-Betrüger machen Beute

Am Freitagvormittag kontaktierten Betrüger einen 81-jährigen Butzbacher über „Whatsapp“ und gaben sich als dessen Tochter aus. Da diese sich momentan im Ausland befindet und es regelmäßig zu Konatkt über den Messengerdienst kommt, schöpfte der Senior keinen Verdacht, als er von einer ihm unbekannten Mobilfunknummer angeschrieben wurde. Das Handy der Tochter sei kaputt gegangen, daher habe man auf ein altes Gerät mit neuer Nummer ausweichen müssen. Der 81-Jährige, der über eine Kontovollmacht seiner Tochter verfügt und sich in deren Abwesenheit um die Begleichung offener Rechnungen kümmerte, tätigte schließlich zwei Überweisungen vom Konto der Geschädigten in Höhe von knapp 6.000 Euro an Bankverbindungen, die ihm per Chat übermittelt worden waren. Erst als sich später am Tag die echte Tochter meldete, flog der Schwindel auf. Man erstattete Anzeige.

Tipps der Polizei: