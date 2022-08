Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wetzlar und der Polizeidirektion Lahn-Dill

Kiloweise Betäubungsmittel sichergestellt – Drogenhändler in Untersuchungshaft

Wetzlar und Solms:

Ein aufwendiges Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wetzlar und des Rauschgiftkommissariates der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill endete am Dienstag (26.07.2022) mit der Festnahme zweier mutmaßlicher Drogenhändler.

Vor einigen Monaten rückten der 24-jährige Wetzlarer und sein 25-jähriger Komplize aus Solms in den Fokus der Drogenermittler. Die Staatsanwaltschaft in Wetzlar leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerblichen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ein. Umfangreiche Ermittlungen führten am Dienstag zur Festnahme des 25-jährigen in der Wetzlarer Innenstadt. In seinem Fahrzeug stellten die Ermittler 120 Gramm Kokain sicher. Seinen Komplizen nahmen Ermittler in Solms fest.

Die Wohnungsdurchsuchungen brachten 3 kg Marihuana, 5 kg Haschisch sowie 400 Gramm Amphetamin zutage. Außerdem stellten die Polizisten unter anderem 5.000 Euro Bargeld, Feinwaagen und Verpackungsmaterial, zwei Teleskopschlagstöcke, ein Einhandmesser und eine Schreckschusspistole sowie eine größere Anzahl an Impfpässen sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurden beide Männer am Mittwoch einer Haftrichterin des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Sie ordnete gegen beide Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen Verstöße gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen in Bezug auf Verstöße im Zusammenhang mit den sichergestellten Impfausweisen dauern derzeit noch an.

Der 24-jährige Wetzlarer und sein 25-jähriger Komplize aus Solms sitzen in Justizvollzugsanstalten ein.

Driedorf-Mademühlen: Einbrecher- Polizei sucht Zeugen

Samstagnachmittag (30.07.2022) versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Seifen“ einzubrechen. Gegen 14:55 Uhr machten sie sich an einer Balkontür und einem Fenster zu schaffen. Der Hausbesitzer überraschte die beiden Diebe, die daraufhin flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den beiden Unbekannten. Sie sollen 45-55 Jahre alt und 175 cm – 180 cm groß sein. Nach Angaben des Hausbesitzers hatten die Diebe ein mitteleuropäisches Aussehen und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Einer der Beiden trug einen Hut. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Driedorf: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr

Eine 71-Jährige fuhr gestern Vormittag (31.07.2022) um 10:30 Uhr auf der Landesstraße 3044 vom Kreisel Potzdamer Platz in Richtung Driedorf. Auf dieser Strecke kam ihr ein Unbekannter mit seinem Auto entgegen. Im Begegnungsverkehr trafen sich die beiden Außenspiegel des silbernen Opel Insignisas und des entgegenkommenden Pkw. Ohne sich um den rund 350 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise zu ihm oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich eventuell um einen hellen Dacia handelt, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Merkenbach: Außenspiegel beschädigt

Den rechten Außenspiegel eines Clios beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (29.07.2022), 18:00 Uhr und Sonntag (31.07.2022), 10:00 Uhr. In diesem Zeitraum parkte der schwarze Renault in der Rathausstraße. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Hörbach: Unfallfahrer flüchtet

Ein weißer Kleinbus fuhr am Freitag (29.07.2022) auf der Bunddestraße 255 von Driedorf in Richtung Herborn. In Höhe Hörbach überholte ihn um 16:20 Uhr, ein unbekannter Autofahrer, der beim Überholvorgang offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender Ford Kombi musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der blaue Ford GC kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfallschaden am Ford wird mit 2.000 Euro beziffert, der Schaden am Leitpfosten mit 100 Euro. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer hat die Situation mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem überholenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn- eingebrochen

Auf Bargeld hatten es Diebe offenbar bei ihrem Einbruch in ein Bürogebäude in der Herborner Straße abgesehen. In der Nacht zu Samstag (30.07.2022) drangen sie gegen 02:30 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und stahlen zwei Geldkassetten samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf 2.600 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar- 1,76 Promille gepustet

In der Berliner Straße hielten Wetzlarer Polizisten am Samstagmittag (30.07.2022) einen 55-jährigen Nissan-Fahrer an. Während der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es um 12:30 Uhr auf 1,76 Promille. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Mann musste mit zur Wetzlarer Wache. Dort entnahm ihm ein hinzugezogener Arzt eine Blutprobe. Den Führerschein des Nissan-Fahrers stellten die Beamten sicher. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu.

Lahnau- Ausgewichen und gestürzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer fuhr am Samstagabend (30.07.2022) um 20:30 Uhr auf der Landesstraße 3286 von Waldgirmes kommend in Richtung Biebertal. Im Bereich einer Linkskurve querte offenbar ein Fuchs die Straße. Der aus Heuchelheim stammende 21-Jährige musste ausweichen, kam in der Folge mit seiner schwarzen Honda nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde vorsorglich in einer Klinik vorgestellt. Die Honda CBR 650 FA war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Wetzlar- Alpha zerkratzt

Einen auf dem Parkplatz des DRK im Hörnsheimer Eck stehenden Alfa Romeo zerkratzten Unbekannte am Sonntag (31.07.2022). Sie hinterließen einen Schaden von rund 350 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu den Vandalen, die den grauen Alfa zwischen 20:30 Uhr und 23:30 Uhr zerkratzten, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Tür aufgehebelt und Fernsehgerät gestohlen

Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelte derzeit die Wetzlarer Kriminalpolizei. Zwischen Freitag (29.07.2022), 00:30 Uhr und Samstag (30.07.2022),00:50 Uhr brachen Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Dillstraße auf. Sie gelangten in das Haus und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus einem Wohnraum stahlen die Diebe ein Fernsehgerät. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Hermannstein: Altöl illegal entsorgt

Im Laufe der vergangenen Woche, genauer gesagt, zwischen dem 24.07.2022 und dem 31.07.2022 entsorgten Unbekannte mehrere Kanister Altöl auf dem Gelände des Bogensportvereins. Insgesamt stellten die Beamten neben Bauschutt und Müll, 14 Kanister mit rund 280 Litern Altöl, auf dem Gelände im Dillfeld, fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.