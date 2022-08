Stadtallendorf – Schwarzer X 1 verkratzt – 1500 Euro Schaden

Die Polizei Stadtallendorf bittet nach einer Sachbeschädigung an einem Auto um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 31. Juli. Der betroffene schwarze BMW X 3 stand in der Pestalozzistraße. Jemand hat in dieser Zeit die linke Seite des Autos verkratzt und einen Schaden von mindestens 1500 Euro angerichtet. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt – Autos durchsucht

In der Nellenburgstraße und auch in der Sudetenstraße verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang in mindestens zwei geparkte Autos. In einem Auto in der Nellenburgstraße stahlen sie das Münzgeld aus der Mittelkonsole, sowie Bargeld und Bankkarten aus einer in der Ablage vergessenen Geldbörse. Die Börse selbst landet nach Entnahme der Beute in einem Vorgarten. Aus dem zweiten Auto in der Straße fehlt offenbar nichts. In der gleichen Nacht kam es in der Sudetenstraße zu einer gleichen Tat. Betroffen war ein grauer VW T-Roc. Der oder die Täter erbeuteten die Geldbörse und warfen sie dann ausgeräumt in einen Vorgarten in der Leipziger Straße. Aus der Börse fehlen die Bankkarten und wenige Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Nellenburgstraße, Sudetenstraße, Leipziger Straße zur Tatzeit in der Nacht zum Samstag, 30. Juli, zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Festnahmen nach Beleidigung, Störung polizeilicher Maßnahmen und Widerstand

In der Nacht zum Samstag, 30. Juli, gegen 01.10 Uhr, endete ein Einsatz der Polizei am Hirschberg letztlich mit zwei Ingewahrsamnahmen nach Beleidigungen, Störung von Amtshandlungen und Widerstand. Zwei Polizeibeamte und die beiden Betroffenen erlitten leichte Verletzungen.

Zunächst sprach ein 49 Jahre alter Mann die Fußstreife der Polizei an. Im Verlauf des Gesprächs beleidigte der Mann die Polizeibeamten mehrfach, sodass diese seine Personalien erhoben und ihm anschließend einen Platzverweis erteilten. Wenig später traf die Fußstreife den Mann an anderem Ort wieder, und er wiederholte seine Beleidigungen und versuchte zudem nach den Beamten zu schlagen. Als es zur Festnahme kam, störte ein völlig unbeteiligter 31-Jähriger die Maßnahmen. Er missachtete den Platzverweis und verhielt sich äußerst aggressiv. Gemeinsam mit der angeforderten Verstärkung gelang es der Polizei, auch diesen 30-jährigen trotz seines erheblichen Widerstands festzunehmen. Beide Männer verbrachten den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Straftaten in der Zelle.

Landkreis – Mit Drogen unterwegs

Die Polizei musste am zurückliegenden Wochenende wegen diverser Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Strafgesetzbuch gegen acht Männer im Alter zwischen 16 und 37 Jahren vorgehen. In Kirchhain ergriff dabei ein 28 Jahre alter Fußgänger sofort die Flucht als er einen Streifenwagen erblickte. Die Streife konnte nicht nur den Mann kurze Zeit später stellen, sondern sie fand auch seinen auf der Flucht entsorgten Rucksack und darin die fast 30 Gramm Marihuana. Ausreichende Haftgründe lagen gegen den Mann nicht vor. Bei den anderen Männern handelt es sich um Fahrer von Scootern, Kleinkrafträdern und Autos. In allen Fällen reagierte der Drogentest positiv auf Betäubungsmittel, sodass die Polizei die Fahrten beendete und Blutproben veranlasste. In Kirchhain fielen drei Fahrer in Stadtallendorf einer und in Marburg drei auf.

Unfallfluchten – Polizei sucht zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Ampel umgefahren

Nach entsprechenden Ermittlungen fiel die Ampel auf der Großseelheimer Straße/Ecke Brüder-Grimm-Straße in der Nacht zum Samstag, 30 Juli, um 03.04 Uhr aus. Nach den Spuren vor Ort verlor ein Autofahrer auf der Großseelheimer Straße die Kontrolle, kam wahrscheinlich nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Ampelmast. Aufgrund von Fahrzeugteilen sucht die Polizei im Zusammenhang mit der Unfallflucht einen frisch wohl rechtsseitig unfallbeschädigten Ford sowie nach Unfallzeugen. Durch den Anstoß kam es zu einem Totalausfall der Ampelanlage. Der Schaden beträgt mutmaßlich mehrere Tausend Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und oder dessen Fahrer/Fahrerin geben? Wo steht seit Samstag ein solcher beschriebener, beschädigter Ford? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sinkershausen – Spiegelschaden im Begegnungsverkehr – Polizei sucht weißen Kastenwagen

In einer langgezogenen Kurve auf der Bachgrundstraße begegneten sich am Freitag, 29. Juli, gegen 15.45 Uhr ein weißer Linienbus und ein weißer Kleintransporter. Beim Aneinandervorbeifahren kam es zur Kollision der Spiegel. Der Transporter setzte seine Fahrt Richtung Runzhausen fort, ohne anzuhalten. Am Steuer saß ein zwischen 20 und 25 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haaren. Am Bus entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer war zur Unfallzeit noch zwischen Runzhausen und Sinkershausen unterwegs? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum beteiligten Kleinlasters bis 3,5 t. machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach/Bad Endbach – Schaden am schwarzen Audi Avant

Der Schaden am schwarzen Audi Avant ist am Radkasten hinten links und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Den Spuren nach passierte die Kollision mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver oder aber beim Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand. Als Unfallort kommen der Marktplatz in Gladenbach und die Landstraße in Bad Endbach in Frage. Unfallzeit in Gladenbach wäre am Samstag, 16. Juli, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr, Unfallzeit in Bad Endbach die vorangegangene Nacht bzw. der Samstagvormittag von 20 bis 11.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0