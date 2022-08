Wildunfall

Um 05:10 Uhr kollidierte heute früh ein 54-Jähriger aus dem Südeichsfeld mit einem Dachs, der die B 249 zwischen Katharinenberg und Wanfried überquerte. Der Dachs wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Zwei Verletzte beim Grillanzünden

Um 16:26 Uhr erhielt gestern Nachmittag die Leitstelle einen Notruf, nachdem es an der Grillhütte in der Straße „Am Brückenrasen“ in Meißner-Abterode zu einem Unfall kam. Den Ermittlungen zufolge haben am gestrigen Nachmittag zwei Brüder an der dortigen überdachten Grill- und Feuerstelle beabsichtigt den Grill anzufeuern. Hierzu nutzte der 34-Jährige aus der Gemeinde Ringgau eine Spiritusflasche. Als es dabei zu einer Stichflamme kam, wurde der gegenüberstehende 47-jährige Bruder aus Eschwege verletzt. Er erlitt durch die Stichflamme schweren Verbrennungen und wurde nach Erstbehandlung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber nach Halle geflogen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verbrennungen.

Körperverletzung

Am 31.07.22, um 05:33 Uhr, ereignete sich eine Körperverletzung in einer Gaststätte in der Forstgasse Eschwege. Dort wurde ein 48-Jähriger aus Eschwege durch einen anderen Mann – nach bisherigen Ermittlungsstand – ohne Grund und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 48-Jährige ging daraufhin sofort bewusstlos zu Boden und schlug noch mit dem Kopf auf einen Stuhl und einen Absatz im Bereich der Theke auf. Der Verletzte wurde durch sofortige Erst-Hilfe-Maßnahmen noch anwesender Gäste versorgt und von den angeforderten Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus transportiert. Beschreibung des Tatverdächtigen: Ca. 180 – 185 cm groß; ca. 25 Jahre alt; schlanke Figur; dunkle krause Haare; Schwarzafrikaner. Er war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenshirt und einer blaugepunkteten kurzen Stoffhose.

Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B 27 zwischen Unterrieden und Neu-Eichenberg. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, dass die Bundesstraße ca. 400 Meter nach der Abfahrt nach Witzenhausen überquerte. Das Reh verendete; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR.