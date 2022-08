Betrunkener E-Bike-Fahrer fährt zur Polizei

Gau-Bickelheim (ots) – Eigentlich wollten die Dienst habenden Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim den 19-jährigen Fahrer eines E-Bikes nur fragen, was er an der Dienststelle wollte, als dieser am Sonntagmorgen (31.7.) gegen 04:50 Uhr dort vorfuhr und vor der Dienststelle stehen blieb. Dabei stellten die Polizisten im Gespräch bei dem jungen Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. E

in Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen annähernd 2,2 Promille. Der Mann musste mit zur Blutprobe auf die Dienststelle. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Was genau der 19-Jährige in der Zufahrt zur Polizeidienststelle wollte, wurde nicht klar.

Möglicherweise hatte er sich wegen der Baustelle auf der B 420 “verfahren” und hatte nicht damit gerechnet, dass seine Fahrt direkt vor einer Polizeidienststelle endet.

Worms

Dreister Handy-Diebstahl

Worms (ots) – Zu einem dreisten Handy-Diebstahl kam es am Sonntag 31.07.2022 gegen 06:00 Uhr in einer Bar in der Bahnhofstraße. Unter dem Vorwand kurz ein Smartphone zu benötigen, überließ ein 22-jähriger Wormser sein Endgerät einem 19-Jährigen. Anstatt das Handy nach der Nutzung zurückzugeben, verließ der 19-Jährige jedoch die Bar und flüchtete.

Der 22-Jährige konnte dem Täter nicht folgen, traf jedoch auf eine Streife der Wormser Polizei. Mit Hilfe seiner Angaben wurde der 19-jährige Beschuldigte durch die Beamten in der Kriemhildenstraße festgestellt und kontrolliert.

Dabei konnte das Smartphone des Geschädigten aufgefunden und in der Folge wieder an diesen übergeben werden. Letztlich fiel noch eine Beschädigung auf, für die der 19-Jährige sich nun ebenfalls verantworten muss.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Worms (ots) – Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch einen alkoholisierten PKW-Fahrer kam es am vergangenen Samstag 30.07.2022. Ein 18-jähriger Wormser war gegen 01:15 Uhr in der Landgrafenstraße unterwegs, als er aufgrund einer dortigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Personen bis zum Stillstand abbremsen musste.

Der 18-Jährige stieg daraufhin aus, forderte die Personen verbal aggressiv zum Freimachen der Fahrbahn auf und stieg wieder in sein Fahrzeug. Anschließend fuhr der 18-Jährige los, obwohl sich vor seinem PKW noch eine 19-jährige Wormserin befand, welche die Auseinandersetzung schlichten wollte.

Die 19-Jährige konnte sich zwar noch zur Seite bewegen, wurde aber dennoch an Bein und Hand gestreift und dadurch leicht verletzt, bevor der 18-Jährige schließlich davonfuhr. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte der PKW im weiteren Verlauf festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest 0,99 Promille.

Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Einbruch in Werkstatt – Zeugen gesucht

Worms (ots) – In der Nacht von Freitag 29.07.2022 um 20:00 Uhr auf Samstag 30.07.2022 um 06:00 Uhr kam es in der Straße Im Gehrchen zum Einbruch in eine Werkstatt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere Werkzeuge in derzeit noch unbekanntem Gesamtwert.

Die Wormser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum in der Straße Im Gehrchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.