Betrunkener Autofahrer

Böhl-Iggelheim (ots) – Am 31.07.2022 gegen 18:00 Uhr, wurde ein 36-jähriger PKW-Fahrer in der Straße “Am Schwarzweiher” einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Zwecks Durchführung einer Blutprobe wurde der Fahrer auf die Dienststelle gebracht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Unbekannte Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Waldsee (ots) – Am Sonntag 31.08.2022 gegen 15:55 Uhr, fuhr eine 19-jährige Radfahrerin den Radweg parallel zur K13 von Waldsee in Richtung Altrip. Hierbei kam der Frau vermutlich eine Radfahrerin aus Richtung Altrip entgegen. In Höhe eines Restaurants im Bereich des Campingplatzes “Auf der Au” stießen die Fahrräder zusammen, sodass die 19-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Wunde wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die unbekannte Radfahrerin setzte ihre Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Dudenhofen (ots) – Am Sonntag 31.07.2022 gegen 14:45 Uhr befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin die Iggelheimer Straße in Fahrtrichtung des Schulzentrums. Hierbei hielt sie aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW an. Als die 50-Jährige wieder anfuhr, schätzte sie den Seitenabstand zum geparkten Fahrzeug falsch ein und kollidierte mit dessen Heck.

Sie schob den PKW auf zwei davor parkende PKW und verursachte hierdurch einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro an allen PKW. Ihr eigener PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren PKW waren fahrbereit. Die hinzugerufene Polizeistreife leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die 50-Jährige ein.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss durch Radfahrer

Birkenheide (ots) – Ein 20-jähriger Mann aus Birkenheide befuhr am Montag 01.08.2022 gegen 00.30 Uhr, die Eyersheimer Straße vom Heideweg kommend mit seinem Fahrrad. Aufgrund seiner Alkoholisierung kollidierte er in Höhe der Hausnummer 26 mit einem am Straßenrand abgeparkten Pkw. Hierbei wurde die Heckscheibe des Pkw zerstört, der 20-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen an den Händen.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete er zu Fuß in Richtung seiner Wohnanschrift in Birkenheide, wo er durch die eingesetzte Streife angetroffen werden konnte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.