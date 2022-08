Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Mainz (ots) – Ein Streit wegen eines Verkehrskonfliktes zwischen 3 Personen eskalierte am Samstagabend 30.07.2022 und endete für einen 20-jährigen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Gegen 22:30 Uhr kam es im Bereich der Saarstraße zu einem Verkehrskonflikt mit gegenseitigen Provokationen zwischen einem Audi und einem Kia. Der 40-jährige KIA-Fahrer fuhr anschließend nach Hause und parkte an seiner Wohnanschrift.

Der 36-jährige Audi Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer verfolgten den 40-Jährigen bis zu dessen Wohnanschrift. Als der 40-Jährige sein Fahrzeug verließ um nach Hause zu flüchten, folgten ihm die beiden Männer, die sich mittlerweile mit einem Staubsaugerrohr von einem auf der Rückbank des Audi stehenden Staubsaugers bewaffnet hatten und attackierten hiermit den 40-Jährigen mit Schlägen.

Dem 40-Jährigen gelang es allerdings seinen Angreifern das Staubsaugerrohr zu entreißen und seinerseits auf die Angreifer zu schlagen. Der 40-Jährige flüchtet sich hiernach in den Hausflur seines Mehrfamilienanwesens, worauf ihm die Angreifer abermals folgen und die Eingangstür beschädigten.

Von bislang unbekannten Personen wurden währenddessen Glasflaschen aus dem Anwesen auf die beiden Männer geworfen. Mittlerweile hatten mehrere Zeugen den Polizeinotruf gewählt und sämtliche verfügbare Funkstreifen der Innenstadtreviere waren alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnten die Beteiligten angetroffen und die Situation beruhigt werden.

Alle Beteiligten waren verletzt, wobei der 20-Jährige schwere Verletzungen davontrug und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 40-Jährige konnte im Hausflur noch mit dem Staubsaugerrohr in der Hand angetroffen werden, welches sichergestellt wurde.

Alle Personen müssen sich nun strafrechtlich für die jeweiligen Tathandlungen verantworten. Zudem erfolgt eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle, was mögliche fahrerlaubnisrechtliche Folgen für die Beteiligten haben kann.

Diebstahl von Rucksack – “Verfolgung” durch GPS-Tracking

Mainz (ots) – Ein 17-jähriger aus Schifferstadt steigt am Freitag 29.07.2022 am Hauptbahnhof Ludwigshafen in die S-Bahn S6 nach Mainz. Er nimmt gemeinsam mit seiner Freundin im hinteren Teil des Zuges Platz. In Frankenthal verlässt er die Bahn und vergisst hierbei seinen grauen Rucksack der Marke Adidas. Per GPS-Tracking seines Tablets und seiner Airpods, die sich im Rucksack befanden, kann er den Standort des Rucksacks bestimmen.

Offensichtlich hat sich jemand des Rucksacks bemächtigt, da gemäß dem Tracking um 09:08 Uhr “der Rucksack” den Zug verlässt, vom Mainzer Hauptbahnhof zum Rheinufer geht und in Höhe der Taunusstraße 33 zum Stehen kommt. Tatsächlich kann er durch eine Funkstreife an den dortigen Sitzbänken an der Wand lehnend aufgefunden werden.

Außer einem 3-stelligen Bargeldbetrag war der restliche Inhalt des Rucksackes noch vollständig vorhanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Einbruch in Friseurladen und Brautmodengeschäft

Mainz (ots) – In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli kam es zu zwei versuchten Einbrüchen in Geschäfte in der Gaustraße. In beiden Fällen wurde versucht, die Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Im August Schwerpunktkontrollen – Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Mainz (ots) – Verkehrsunfälle werden durch die Polizei ständig im Hinblick auf deren Ursache ausgewertet. Die Polizei führt daher entsprechende Maßnahmen durch, die sich gezielt an der Verkehrsunfalllage orientieren.

Bei der Betrachtung der Verkehrsunfallbilanz des Polizeipräsidiums Mainz für das erste Halbjahr 2022 fällt auf, dass es in vielen Bereichen zu Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr gekommen ist. Insbesondere sind bei den Unfallursachen deutliche Steigerungen bei den Unfällen unter Alkoholeinfluss festzustellen. Bei der Gegenüberstellung des ersten Halbjahres 2022 mit dem des Vorjahres ist eine Steigerung um 72 Verkehrsunfälle (59%) zu verzeichnen.

Die Gefahren durch Alkohol oder berauschende Mittel im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Diese wirken sich negativ auf die physische und psychische Leistungsfähigkeit von Fahrzeugführern aus. Besonders relevant sind dabei die Beeinträchtigung des Sehvermögens und die Verschlechterung der Reaktionsfähigkeit. Außerdem handeln Menschen unter dem Einfluss dieser Mittel oft weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erhöht sich das Unfallrisiko durch den Einfluss von Alkohol und / oder berauschenden Mitteln erheblich. Die Folgen von Unfällen, mit Beteiligung von durch Alkohol oder berauschende Mittel beeinflusste Fahrzeugführern, sind meist überdurchschnittlich schwer.

Das Polizeipräsidium Mainz führt daher im Monat August Schwerpunktkontrollen mit der Zielrichtung “Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss” durch. Hierbei werden in den vier Kalenderwochen Kontrollen im Bereich der Bundesautobahnen, sowie in den Bereichen der Polizeidirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach durchgeführt.

Aktuell findet die erste Kontrolle auf der BAB 61 im Bereich des Rastplatzes Wonnegau-West statt. In der laufenden Woche werden weitere Kontrollen entlang den Bundesautobahnen 61 und 643 stattfinden.

Hier noch ein paar Fakten aus der Auswertung der Verkehrsunfalllage des Polizeipräsidiums Mainz im ersten Halbjahr 2022:

In 99,5 % aller Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ist der alkoholisierte Unfallbeteiligte der Hauptverursacher

Bei 27,3 % aller Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss handelt es sich um Unfälle mit Personenschäden (vgl. 10,3 % bei Verkehrsunfällen ohne Alkohol).

zwei alkoholisierte Fahrzeugführer verstarben, ein weiterer verstorbener Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen

Bei 100 % aller Verkehrsunfälle mit alkoholisierten Fahrern von motorisierten Zweirädern, Fahrrädern, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen handelt es sich um Unfälle mit verletzten Personen.

Wir werden in den kommenden Wochen im August immer wieder diesen Themenbereich aus verschiedenen Gesichtspunkten heraus beleuchten und entsprechend berichten.

Mainz-Bingen

Flächenbrand gelöscht

Gemarkung Manubach, Kreuzungsbereich K27/L224 (ots) – Am 31.07.2022 um 15.36 Uhr, wurde der Polizei ein größerer Flächenbrand gemeldet. Die Löscharbeiten der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen wurden durch starke Winde erschwert. Insgesamt waren 80 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Gegen 19.00 Uhr war der Brand gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine weggeworfene Zigarettenkippe als Brandverursacher in Betracht kommt.

Einbruch in Freibad-Kiosk

Ingelheim (ots) – In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli wurde in den Kiosk des Freibades in Ingelheim eingebrochen. Hierbei wurden ein rotes Sparschwein sowie ein Kasseneinsatz und ein grauer Beutel entwendet. Entwendet wurde ein geringer dreistelliger Eurobetrag.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Baustelle – Baucontainer aufgebrochen

Hahnheim (ots) – In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli kam es zu einem Einbruch im Bereich einer Baustelle von Neubauten im Baugebiet “Obere Hauptstraße Ost” in Hahnheim. Der oder die unbekannten Täter brachen zwei von drei Baucontainern auf. Hieraus wurden hochwertige Arbeitsgeräte entwendet. Um welche Geräte es sich handelt, muss noch im Einzelnen ermittelt werden.

Der Wert der entwendeten Gegenstände dürfte jedoch im Bereich von mehreren Tausend Euro liegen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfallflucht – Verursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung

Bingen (ots) – Am Montag 01.08.2022 um 06.21 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen anderen, in der Ockenheimer Straße ordnungsgemäß geparkten PKW. Ein Zeuge hatte ein Knallgeräusch gehört. Als er aus dem Fenster schaute, konnte er sehen, wie sich das unfallverursachende Fahrzeug entfernte. Zudem konnte der Zeuge den Fahrer beschreiben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Unfallverursacher wahrscheinlich einem Anwesen in unmittelbarer Nähe zuzuordnen war. Noch während der Unfallaufnahme fiel den Beamten ein vorbeifahrender PKW auf, auf dessen Fahrer die zuvor abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Dieser Fahrer verschwand in einem Anwesen in der Sickinger Straße.

Die Beamten begaben sich sogleich zu diesem Anwesen. Ihnen wurde geöffnet. Hier trafen sie mehrere männliche Personen an, so auch den zuvor festgestellten Fahrzeugführer. Nach Belehrung gab dieser zu, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Er sei mit dem Firmenfahrzeug unterwegs gewesen.

Da er den Schaden als gering bewertete, habe er das Firmenfahrzeug zu seinen Arbeitskollegen gebracht. Anschließend sei er mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen. Der 30 jährige Unfallverursacher stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,45 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Unfallflucht

Badenheim (ots) – In der Zeit vom 29.07.2022, 18.00 Uhr bis 31.07.2022, 12.00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, Höhe Anwesen Nummer 18, geparkter Renault Twingo durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Durch den Anstoß wurde der Twingo gegen die Anhängerkupplung des davor geparkten Fahrzeuges geschoben, an dem jedoch kein Schaden entstand.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.