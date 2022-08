Fritzlar: Akkuschrauber und Receiver aus Gartenhütte gestohlen

Fritzlar: Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 29.07.2022, 18:00 Uhr bis 30.07.2022, 14:00 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage am Bleichenweg ein. Sie stahlen einen Receiver und zwei Akkuschrauber. Die Täter betraten den Kleingarten und schlugen an der Gartenhütte eine Scheibe ein. Nachdem sie das Fenster geöffnet hatten, stiegen sie in die Hütte ein und durchsuchten diese. Sie stahlen Geräte im Wert von 200,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Felsberg-Böddiger: Unbekannte Täter brechen Gartenhütte auf

Felsberg-Böddiger: Einbruch in Gartenhütte Tatzeit: 28.07.2022, 20:00 Uhr bis 29.07.2022, 16:00 Uhr In einen Geräteschuppen und eine Gartenhütte im Kleingartengelände „Am Hasengarten“ brachen unbekannte Täter ein und verursachten 500,- Euro Sachschaden. Die Täter überstiegen den Grundstückszaun und gelangten auf das Gartengelände. Hier versuchten sie erfolglos einen Blechgeräteschuppen aufzubrechen. Anschließend brachen sie an der Gartenhütte ein Fenster auf, stiegen in die Hütte ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Bad Zwesten: Unbekannter Exhibitionist zeigt sich im Kurpark

Bad Zwesten: Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 28.07.2022, 11:30 Uhr Am Donnerstagvormittag zeigte sich erneut ein unbekannter Exhibitionist zwei Frauen im Kurpark. Die beiden Frauen waren zu Fuß im Bereich des Rosengartens unterwegs, als sie den unbekannten Mann auf einer Bank bemerkten. Der Mann hatte keine Hose an und manipulierte an seinem Glied. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 45 – 55 Jahre alt, ca. 175 – 185 cm groß, hat eine schmale Statur, kurze, krause, dunkelbraune Haare und blasse, behaarte Beine. Bekleidet war er mit einem dunklem T-Shirt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Felsberg: Unbekannte Täter brechen in Wohn- und Geschäftshaus ein

Felsberg: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 23.07.2022, 16:00 Uhr bis 29.07.2022, 11:30 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus mit Praxisräumen „Am Teichweg“ ein und verursachten Sachschaden. Die Täter brachen ein Fenster einer geschlossenen Praxis auf und gelangten hierdurch in das Gebäude. Im Gebäude brachen die Täter noch die Türen zu zwei Wohnung auf. Sie durchsuchten die Praxis und die Wohnungen nach Wertgegenständen. Zurzeit steht nicht fest, ob die Täter etwas gestohlen haben, ebenso ist die Höhe des Sachschadens nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740