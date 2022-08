Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg -Sachbeschädigungen am Parkdeck

Erneut kam es in Frankenberg zu Sachbeschädigungen. Die Stadt Frankenberg hat Anzeige erstattet.

In der Zeit von Samstag, 23. Juli, bis Montag, 25. Juli, besprühten Unbekannte den Treppenaufgang im Parkdeck Teichpforte mit Farbe. Außerdem beschmierten die Täter Bänke einer Grünanlage in der Nähe des Parkdecks. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach – Tatverdächtiger nach Ladendiebstahl flüchtet und wird nach kurzer Verfolgung durch Zeugen gestellt

Am Samstagnachmittag ertappten Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Briloner Landstraße in Korbach einen 19-Jährigen bei einem versuchten Ladendiebstahl. Er weigerte sich, seine Personalien anzugeben, stieß eine Mitarbeiterin zur Seite und flüchtete. Kurz darauf konnten ihn Zeugen stellen und an die alarmierte Polizei übergeben.

Der 19-Jährige wollte den Kassenbereich des Geschäftes verlassen und löste dabei einen Alarm aus. Offensichtlich hatte er Tabakwaren gestohlen. Daraufhin sprachen ihn Mitarbeiter des Geschäftes an und baten ihn in ein Büro. Die gestohlenen Tabakwaren wurden aufgefunden und ihm abgenommen.

Der 19-Jährige bestritt den Diebstahl, weigerte sich seine Personalien herauszugeben und ergriff anschließend die Flucht. Dabei stieß er noch eine Mitarbeiterin zu Seite, die dabei leicht verletzt wurde. Nach kurzer Flucht konnte er von Mitarbeitern des Geschäftes und weiteren Zeugen auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Baumarktes eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Der 19-Jährige wurde nun zur Personalienfeststellung zur Polizeistation Korbach gebracht. Neben seinem Personalausweis fanden die Beamten noch ein Messer. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn leiteten die Polizeibeamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung ein.