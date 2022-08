Zwei Gartenhütten abgebrannt: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel-Fasanenhof: In der Nacht zum heutigen Montag brannte es gegen 4:20 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Schöne Aussicht“ im Linderweg in Kassel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war zunächst eine Gartenhütte aus Holz in Brand geraten. Im weiteren Verlauf war das Feuer auf eine angrenzende Laube in massiver Bauweise übergegriffen. Beide Hütten wurden durch den Brand völlig zerstört. Den Gesamtsachschaden beziffern die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die die Ermittlungen zur Brandursache übernommen haben, auf rund 25.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass das Feuer offenbar vorsätzlich entfacht wurde. Hinweise auf andere Brandursachen haben sich bislang nicht ergeben.

Die Ermittler des K 11 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Linderweg beobachtet haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Betrüger erbeuten mit Schockanruf hochwertigen Schmuck von Kasseler Seniorin: Kripo sucht Zeugen der Übergabe nahe Dönche

Kassel-Brasselsberg: Mit der miesen Masche des Schockanrufs haben Betrüger am Freitag hochwertigen Schmuck von einer Kasseler Seniorin erbeutet. Die Frau hatte in dem irrigen Glauben, ihren Neffen nach der Verursachung eines tödlichen Verkehrsunfalls vor einer Haftstrafe zu bewahren, den Schmuck mit Smaragden und Brillanten an einen Mann in der Straße „Gänseweide“ übergeben. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die dort am Freitagmittag möglicherweise den Abholer beobachtet haben und weitere Hinweise auf die Täter geben können.

Wie üblich hatte die Masche am Freitagmorgen mit einem Anruf auf dem Festnetzanschluss der hochbetagten Seniorin begonnen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Richter aus und schilderte glaubhaft, der Neffe der Seniorin habe einen Autounfall verursacht, bei dem jemand zu Tode kam. Um eine Haftstrafe zu verhindern, müsse eine hohe Kaution gezahlt werden. Da die schockierte und unter Druck gesetzte Seniorin nicht über den geforderten Bargeldbetrag verfügen konnte, suchte sie an ihrer Wohnanschrift den Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro zusammen. Im Glauben, ihren Neffen vor schlimmen Konsequenzen zu bewahren, übergab die hochbetagte Frau anschließend gegen 12 Uhr in der Straße „Gänseweide“ einen Stoffbeutel mit dem Schmuck an einen angeblich von dem Richter geschickten Abholer. Am frühen Nachmittag flog der Betrug schließlich auf, als die Seniorin sich einem Nachbarn anvertraute, woraufhin man die Polizei rief.

Der Täter, der den Schmuck abholte, wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare, sportliche Bekleidung.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, geführt. Zeugen, die am Freitagmittag in der Straße „Gänseweide“ und angrenzenden Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Streit eskaliert – Schlägerei im Schnellrestaurant

Weil die Kinder einer Familie Müll auf den Boden geworfen haben

sollen, kam es am vergangenen Freitagabend (29.7.) zu einem Streit zwischen

einem 35-jährigen Mann und dessen 37-jähriger Frau aus Kassel mit den

Mitarbeitern des Schnellrestaurants im Kasseler Hauptbahnhof.

Streit eskaliert

Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlugen die Streithähne plötzlich auf

einander ein. Die Beteiligten erlitten diverse Verletzungen an den Armen sowie

im Gesicht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Bundespolizei sucht Zeugen!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Männer im Bahnhof bestohlen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – In gleich zwei Fällen wegen Diebstahls ermittelt

seit dem vergangenen Wochenende die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Erstes Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Sonntagnachmittag (31.7.)

ein 51-jähriger Mann aus Viersen (Nordrhein-Westfalen). Beim Toilettenbesuch im

IC-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe nutzten bislang Unbekannte offensichtlich das

Gedränge und entwendeten dem Mann sein Mobiltelefon der Marke Samsung S 10. Der

entstandene Schaden beträgt rund 500 Euro.

Zweites Opfer von Taschendieben wurde am gleichen Abend (31.7.), gegen 19 Uhr,

ein 25-Jähriger aus Ungarn. Der Mann hatte sich auf der Empore, am Aufgang zur

Bahnhofsmission, niedergelassen und war offensichtlich kurz eingenickt. Als er

aufwachte, war sein hellblauer Trolly verschwunden.

In dem Gepäckstück befanden sich zwei ältere Laptops der Marken Acer und Lenovo,

zwei Smartphones der Marken Samsung und Huawei sowie diverse Kleidungsstücke.

Der entstandene Schaden wird auf rund 700 EUR geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu den Diebstählen machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Frau läuft auf Gleisen – Züge müssen stoppen

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Weil eine bislang unbekannte Frau am vergangenen

Freitag (29.7.) in den Gleisen lief, kam es zu einem Polizeieinsatz und einer

Streckensperrung im Bereich des Bahnhofs Kassel-Wilhelmshöhe.

Ein Lokführer, der aus Richtung Kassel-Hauptbahnhof nach Wilhelmshöhe unterwegs

war, entdeckte die Frau gegen 12.20 Uhr sitzend auf dem Betonfundament eines

Signalmastes.

Zugverkehr gestoppt

Der Zugverkehr war wegen des Vorfalls für rund 25 Minuten gestoppt. Über 20 Züge

verspäteten sich wegen des Einsatzes um jeweils eine knappe halbe Stunde.

Ein Anwohner meldete später, dass die Frau die Gleise im Bereich der

Heßbergstraße wieder verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt hätte.

Personenbeschreibung:

Die Unbekannte war bekleidet mit einer blauen Jeansjacke, einer weißen, langen

Hose sowie hellen Schuhen. Sie hatte schulterlange, braune Haare und trug

Kopfhörer.

Wer Angaben zu der Frau machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Sattelzug prallt in Betonleitwand und verliert Ladung: A7 Richtung Kassel nach Unfall noch voll gesperrt

A 7/ Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis):

In der Nacht zum heutigen Montag kam ein Sattelzugfahrer gegen 3:20 Uhr auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Guxhagen auf regennasser Fahrbahn nach links von der Autobahn ab und prallte gegen die Mittelbetonleitwand. Dabei verlor der Sattelauflieger auf der Autobahn in Richtung Kassel sämtliche Ladung, bei der es sich um Aluminiumstangen handelte. Der 43-jährige Mann aus Italien am Steuer des Sattelzugs blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Vier direkt nachfolgende Autofahrer konnten ein Überfahren der verlorenen Ladungsteile nicht mehr verhindern, wodurch ihre Fahrzeuge teils total beschädigt wurden. Ein nachfolgender 59-jähriger Kia-Fahrer aus dem Burgenlandkreis hatte sich hierbei leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Zudem landete ein Teil der Ladung auf den gegenüberliegenden Fahrstreifen der Autobahn, wo zwei in Richtung Süden fahrende Pkw über die Teile fuhren und beschädigt wurden.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 260.000 Euro. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten ist die A 7 in Richtung Kassel aktuell noch voll gesperrt. Auch in Richtung Süden musste nach dem Unfall eine Vollsperrung eingerichtet werden, die nach zwei Stunden wieder aufgehoben werden konnte.