Auto gestohlen und in Feld stehen lassen, Elz/ Dornburg, Mittwoch, 27.07.2022 bis Samstag, 30.07.2022

(wie) In Elz wurde am vergangenen Mittwoch ein Auto gestohlen und vom Täter bis zur Entdeckung am Samstag genutzt. Ein 17-Jähriger betrat am Mittwoch einen Autohandel im Elzer Sandweg. Dort entwendete er einen Fiat und versah diesen mit ebenfalls gestohlenen Kennzeichen. Das Fahrzeug nutzte er, bis es am Samstag auf einem Feld bei Frickhofen aufgefunden wurde. Aufgrund diverser Gegenstände im Fahrzeug konnte der polizeibekannte Täter ermittelt und aufgesucht werden. Der 17-Jährige händigte den Beamten den Schlüssel zu dem Fahrzeug aus. Ermittlungen zum Eigentümer laufen derzeit. Der 17-Jährige wird sich wegen diverser Straftaten verantworten müssen.

Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Einbruch in Gewerberäume,

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Freitag, 29.07.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 30.07.2022, 08:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Linter in Gewerberäume eingebrochen und Wertgegenstände entwendet. Unbekannte Täter brachen eine Tür an einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße auf. Hierdurch erlangten sie Zugang zu dem Gebäude in dem auch zwei Gewerbe ansässig sind. Die Täter durchwühlten die Gewerbeobjekte und entwendeten daraus Bargeld und elektronische Geräte. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt. Sachschaden und Wert der Beute summieren sich auf über 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Randalierer beleidigt und bedroht Wirtin, Limburg, Grabenstraße, Samstag, 30.07.2022, 03:55 Uhr

(wie) In Limburg randalierte ein Gast in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte und beleidigte und bedrohte die Wirtin. Eine 49-Jährige rief gegen 03:55 Uhr die Polizei, nachdem ein Gast in ihrer Wirtschaft randaliert hatte. Der Mann sei äußerst aggressiv gewesen und habe versucht hinter die Theke zu kommen. Als ihm das verwehrt wurde, habe der Mann angefangen mit Gläsern um sich zu werfen. Zeugen versuchten ihn davon abzuhalten. Zusätzlich habe der Randalierer die Wirtin massiv beleidigt und mit dem Tode bedroht. Anschließend hielten andere Gäste ihn davon ab, weitere Gläser zu zerstören. Der Täter flüchtete schließlich aus der Wirtschaft. Die Polizei Limburg ermittelt.

Küchenbrand in Elz,

Elz, Eisenbahnstraße, Sonntag, 31.07.2022, 19:10 Uhr

(wie) Am Sonntagabend brannte es in Elz in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 19:10 Uhr in die Eisenbahnstraße gerufen, da es dort in einem Wohnhaus brennen sollte. Eine 25-Jährige hatte im 1. Obergeschoss in der Küche gekocht. Da sie von ihren Kindern abgelenkt worden sei, geriet die Pfanne in Brand. Beim Entdecken des Feuers flohen die Bewohner aus dem Haus. Die Feuerwehr war mit circa 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Der Sachschaden wird auf 15.000 EUR geschätzt.

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall auf der B 49, Löhnberg, Bundesstraße 49, Samstag, 30.07.2022, 10:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 49 bei Löhnberg verletzte sich am Samstagvormittag ein Motorradfahrer. Eine 56-Jährige befuhr mit einem Mercedes die Beschleunigungsspur auf die B 49 in Richtung Gießen. Da auf der Hauptfahrbahn ein Reisebus fuhr, verlangsamte die Frau ihre Fahrt, um den Bus passieren zu lassen. Dies wartete ein 33-Jähriger auf einem Suzuki-Motorrad nicht ab, sondern überholte den Mercedes auf der Beschleunigungsspur. Hierbei streifte er jedoch den Reisebus und kam ins Schleudern. Er stieß gegen die Außenschutzplanke und bleib an dieser liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der 33-Jährige und wurde vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR geschätzt.

Betrunkene verursachen Unfälle in Limburg, Limburg, Samstag, 30.07.2022 und Sonntag, 31.07.2022

(wie) In Limburg verursachten betrunkene Autofahrer am Wochenende mehrere Verkehrsunfälle. In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr eine 47-Jährige gegen 03:30 Uhr mit einem Audi auf der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen gegen mehrere Poller. Ihr Atemalkoholtest zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 1,5 Promille.

In der darauffolgenden Nacht fuhr, in Höhe des Amtsgerichtes auf der Schiede, ein Mann gegen 02:20 Uhr mit einem VW gegen das Heck eines Audi. Sein Atemalkoholwert wurde vom Testgerät mit über 1,2 Promille angezeigt.

Kurz darauf wurde die Polizei zu einem Unfall in die Diezer Straße gerufen. Dort hatte ein 20-Jähriger gegen 02:40 Uhr in einem Mercedes in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Leitpfosten geprallt. Zeugen informierten die Polizei, die bei dem jungen Mann einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille feststellten.

Alle Fahrer wurden festgenommen und mussten eine Blutprobe sowie die Führerscheine abgegeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.