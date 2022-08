Bergstrasse

Lampertheim: Mit 2,7 Promille am Steuer

Lampertheim (ots) – Einen 35 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der

Polizeistation Lampertheim in der Nacht zum Sonntag (31.07.), gegen 3.30 Uhr, in

der Finkenstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker deutlich unter

Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 2,7 Promille an.

Der 35-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer

Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lorsch, Rheinstraße – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Am Sonntag, den 31.07.2022, ereignete sich in der Zeit von 17:50

Uhr bis 19:00 Uhr in Lorsch, Rheinstraße, ein Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter weißer Mitsubishi wurde durch ein,

bisher noch nicht ermitteltes, Fahrzeug am linken hinteren Radkasten beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der unfallverursachende

Fahrzeugführer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Darmstadt

Darmstadt: 19-Jähriger von Unbekanntem überfallen / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am späten Sonntagabend (31.7.), gegen 23.40 Uhr, wurde ein

19-Jähriger von einem bislang Unbekanntem in der Lichtenbergstraße überfallen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 19-Jährige war fußläufig unterwegs, als er an dem unbekannten Mann

vorbeilief. Daraufhin sprach der Unbekannte den 19 Jahre alten Passant an und

schlug diesem plötzlich ins Gesicht. Im Anschluss versuchte der Angreifer die

Gürteltasche des 19-Jährigen zu entreißen, was ihm misslang. Im Anschluss

flüchtete er in Richtung Heinheimer Straße.

Das Alter des Flüchtigen wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Er soll zwischen

1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug ein schwarzes Shirt mit einer

Jeans und hatte einen Rucksack bei sich.

Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt: Unsittlich berührt / Polizei nimmt 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Nachdem eine 24-Jährige am späten Sonntagabend (31.7.), gegen

23.15 Uhr, in der Berliner Allee unsittlich berührt wurde, konnte die Polizei

einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 24 Jahre alte Frau zu Fuß unterwegs, als

sich ein Radfahrer ihr von hinten näherte. Er soll sie hierbei unsittlich am

Gesäß berührt haben. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine

Polizeistreife einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Am

selben Abend soll es zu einem ähnlichen Fall gekommen sein. Ob der 32 Jahre alte

Mann auch hierfür in Verdacht kommt, müssen die Ermittlungen zeigen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Kellerräume im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Haardtring

rückten am Sonntagabend (31.7.) in das Visier Krimineller.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Wohnhaus und

verschafften sich Zutritt in den Keller. Unter Anwendung von Gewalt öffneten sie

nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Räume. Sie erbeuteten unter anderem eine

Schleifmaschine der Marke „Bosch“ und suchten im Anschluss das Weite.

In wie viele Kellerräume sie gelangten und was sie alles entwendeten, muss im

Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges

beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Auch wenn die Diebe nicht immer fündig werden, zurück bleibt in jedem Fall der

Ärger sowie nicht unerhebliche Beträge von Sachschäden. Um den Tätern ihr

kriminelles Vorgehen zu erschweren und sie im besten Fall von ihrem Vorhaben

abzubringen, gilt es, sich Gedanken über die Sicherungen von Kellerräumen und

Kellerverschlägen zu machen.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Halten Sie die Kellertüren stets geschlossen und bewahren Sie im

Keller keine Wertgegenstände auf!

Sichern Sie abgestellte Fahrräder auch im Keller mit einem Schloss!

Schloss!

Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel!

Denn: Je massiver das Schloss – desto höher der Kraft und Zeitaufwand

um es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit!

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz!

Sichtschutz!

Sichtschutz! Bringen Sie an den Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an!

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und sprechen Sie diese an!

Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten darauf achten die

Hauseingangstür geschlossen zu halten!

Darmstadt-Dieburg

Babenhausen: Erfolglose Einbrecher am Werk / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – In der Nacht zum Montag (1.8.) versuchten bislang Unbekannte

in eine Vereinsgaststätte in der Bürgerhausstraße einzubrechen.

Dabei beschädigten sie den Türrahmen und verursachten einen Schaden von

geschätzten 1000 Euro. Glücklicherweise hielt die Türe den Einbrechern stand.

Daher mussten sie ohne Diebesgut von dannen ziehen.

Wer in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen hat oder andere sachdienliche

Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter

der Telefonnummer 06071 9656-0 zu melden.

Roßdorf: Kriminelles Vorhaben scheitert / Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle versuchten in der Nacht zum Montag

(1.8.) in ein Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße einzubrechen. In diesem

Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweisgeber.

Gegen 3.45 Uhr machten sich die ungebetenen Gäste an einer Terrassentür zu

schaffen. Offenbar wurden die Unbekannten bei ihrem kriminellen Vorhaben

gestört, woraufhin sie flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden, der

auf circa 500 Euro geschätzt wird.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Gross-Gerau

Zeugen nach Unfallflucht in Walldorf gesucht

In der Nacht von Sonntag, dem 30.07.2022, auf Montag, dem 01.08.2022 wurde ein geparkter VW Tiguan an der Örtlichkeit Am Wildzaun in Höhe der Hausnummer 30, beschädigt. Schätzungsweise beträgt der Sachschaden des Fahrzeugs knapp 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzten.

Rüsselsheim: Katalysatordiebe schlagen zweimal zu

Ein in der Eisenstraße abgestellter Opel geriet in der Zeit zwischen Freitag (29.07.) und Sonntag (31.07.) in das Visier von Katalysatordieben. Die Täter trennten das Bauteil fachgerecht ab und ließen es anschließend mitgehen. Eine weitere gleichgelagerte Tat trug sich zudem an einem geparkten Opel in der Nacht zum Sonntag (31.07.) „Im Hasengrund“ zu. Auch hier entwendeten die Kriminellen den Katalysator. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Büttelborn: Auto am Friedhof aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ein auf dem Friedhofsparkplatz in der Theodor-Heuss-Straße abgestellter Hyundai geriet am Freitag (29.07.), in der Zeit zwischen 13.00 und 13.10 Uhr, in das Visier von Autoaufbrechern. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Besitzerin, schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten aus dem Innenraum eine Handtasche samt Mobiltelefon, Schlüsseln und Geldbörse.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Ginsheim: Mobiltelefone und Geld aus Umkleidekabine gestohlen/Zeugen gesucht

Eine Umkleidekabine am Sportplatz „Vorm Anthaupt“ geriet am Samstag (30.07.), gegen 17.15 Uhr, während eines Fußballspiels in das Visier von Kriminellen. Die Täter betraten die Kabine zunächst unbemerkt und ließen anschließend insgesamt sechs Smartphones sowie Bargeld mitgehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: „Heizungskontrolleure“ erbeuten Schmuck

Unter dem Vorwand als angebliche Mitarbeiter der Stadt die Heizungen kontrollieren zu müssen, verschafften sich zwei Unbekannte am Freitagnachmittag (29.07.), gegen 16.30 Uhr, Zugang in das Haus einer Seniorin in der Langener Straße. Die beiden Männer betraten anschließend das gesamte Haus. Erst später wurde bemerkt, dass die Kriminellen eine Schatulle samt diversen Schmuckstücken mitgehen ließen.

Die ungebetenen Handwerker waren beide etwa 1,70 Meter groß und hatten dunkle, kurze Haare. Während einer von ihnen circa 55 Jahre alt ist, dürfte sein Begleiter rund 30 Jahre alt sein. Der Ältere trug ein graues T-Shirt. Sein Begleiter war mit weißer Hose und türkisfarbenem T-Shirt bekleidet. Die Seniorin hatte den Eindruck, dass es sich bei den Männern um Osteuropäer gehandelt habe.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 41 der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson beraten haben. Sie können zum Beispiel Kontakt zu Ihrem Vermieter, Hausmeister oder Ihrer Wohnungsgesellschaft aufnehmen und erfragen, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Kelsterbach: Nach Unfall mit Linienbus/Polizei sucht weitere Zeugen und mögliche Verletzte

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem entgegenkommenden Auto am 23. Juli, gegen 13.20 Uhr, in der Mörfelder Straße (wir haben berichtet), suchen die Ordnungshüter nun nach der Durchsicht einer Videoaufzeichnung nach weiteren Zeugen und möglicherweise weiteren Personen, die hierbei verletzt wurden.

Neben anderen Fahrgästen sind auf der Aufzeichnung eine Seniorin zu sehen, die sich nach dem Aufprall im Bus den Arm hält sowie ein etwa 9 bis 12 Jahre altes Mädchen, welches sich im vorderen Teil des Busses befand und beim Zusammenstoß gegen eine Rückhaltestange katapultiert wurde. Die Insassen, die vor dem Eintreffen der Polizei den Unfallort bereits verlassen hatten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0 zu melden.

Odenwaldkreis

Mossautal: „Biker Safety Tour“ der Polizei/Lärm- und Unfallvermeidung Erste Hilfe-Tipps

Erneut fand am Freitag (29.07.) eine ganz spezielle Präventionsveranstaltung des Polizeipräsidiums Südhessen statt.

Für insgesamt 10 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer ging es bei der „Biker Safety Tour“ durch den Odenwald. Schwerpunkt der Aktion waren die Themen Lärmvermeidung, Geschwindigkeiten in geschlossenen Ortschaften, Unfallschwerpunkte sowie enge Straßen ohne Leitlinien oder Begrenzungen und landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie die teils damit verbundenen Fahrbahnverschmutzungen. Mit dabei war auch ein Team vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes im Odenwaldkreis, welches die Ordnungshüter unterstützte und den Teilnehmern der Tour nützliche Tipps, etwa zur Ersten Hilfe bei einem verunglückten Motorradfahrer, mit auf den Weg gab.

Ziel der Motorrad-Sicherheitsfahrt ist es, Präventionsthemen „auf Augenhöhe“ zu vermitteln und Verständnis bei den Motorradfahrern zu erzeugen. Die Aktion wird bereits seit zwei Jahren in Südhessen durchgeführt und erfreut sich großer Beliebtheit. Beim Start der Tour war auch ein Kamerateam des Hessischen Rundfunks mit von der Partie. Der HR berichtete noch am gleichen Abend in der Sendung „Die Ratgeber“ über die Präventionsveranstaltung.

Odenwaldkreis: Polizisten aus vier Bundesländern kontrollieren Biker/Drei Maschinen sichergestellt

Am Samstag (30.07.) führten Beamte der hessischen Polizei unter der Leitung von Kräften der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, mobile und stationäre Motorradkontrollen durch. Unterstützt wurden die Kontrolleure im Rahmen einer Sicherheitskooperation von Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Experten der Polizeipräsidien Oberbayern-Süd, München, Unterfranken, Pforzheim, Heilbronn und der Polizeidirektion Neustadt, beteiligten sich an der länderübergreifenden Kontrolle, so dass auch ein reger Erfahrungsaustausch stattfinden konnte. Der Sachverständige des Polizeipräsidiums Südhessen sowie ein Sachverständiger vom TÜV Rheinland unterstützten die eingesetzten Polizisten bei der Kontrolle der Motorräder.

Insgesamt stoppten die Beamten 116 Motorradfahrerinnen- und fahrer. Für drei Biker endete die Fahrt in den Odenwald an den eingerichteten Kontrollstellen, weil deren Maschinen wegen Manipulationen an den Auspuffanlagen an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen werden mussten. Kontrollen fanden unter anderem auf dem Streckenabschnitt zwischen Kortelshütte und Rothenberg, am Marbach-Stausee sowie am Parkplatz „Schöne Aussicht“ bei Lindenfels statt.

Im Rahmen der Überprüfungen wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Biker mit 123 km/h, bei erlaubten 70 Stundenkilometern, auf der Kreisstraße bei Böllstein. Ihn erwartet nun, neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg, ein Fahrverbot.