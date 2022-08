Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Vermeintlicher Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.07.2022 gegen 23:20 Uhr kam es an der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Gartenstraße möglicherweise zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer dunklen Limousine. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat die 27-jährige Fußgängerin den Kreuzungsbereich ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Dann könnte es zu einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw gekommen sein. Ob es tatsächlich zu einem Kontakt zwischen Fahrzeug und Fußgängerin kam, ist jedoch, genauso wie der genaue Unfallhergang, unklar. Die junge Frau stand zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme unter Schock. Die Fußgängerin wurde durch Rettungskräfte zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ob bzw. wie schwer die Frau verletzt wurde, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.07.2022 gegen 20:00 Uhr stürzte eine 60-jährige Radfahrerin in der Sauterstraße ohne Fremdeinwirkung. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, dürfte der vorherige Alkoholkonsum der Dame unfallursächlich gewesen sein. Ein Atemalkoholtest mit der Frau ergab einen Wert von 1,68 Promille. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):