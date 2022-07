Mehrere Versammlungen

Mainz/Ingelheim (ots) – Für Samstag 30.07.2022, wurden bei der Versammlungsbehörde der Stadt Mainz im Innenstadtbereich insgesamt 4 Versammlungen angemeldet. Die Partei “Neue Stärke Rheinhessen” wollte ihre Versammlung auf dem Bahnhofsvorplatz durchführen. Rund um den Bahnhof nahmen an 3 Versammlungen des Gegenprotestes bis 15 Uhr ca. 260 Menschen teil.

Aufgrund von Einschränkungen im Bahnverkehr mussten die Mitglieder der Partei ihre Anreise nach Mainz in Ingelheim unterbrechen und führten in der Ingelheimer Bahnhofstraße gegen 15 Uhr, mit etwa 10 Personen, eine Spontanversammlung durch.

Während der Versammlung kam es zum Zeigen einer Reichsflagge. Derzeit wird geprüft, ob es sich hierbei um einen Verstoß gegen Versammlungsauflagen handelt. Zudem wird geprüft ob in einer Rede strafrechtlich relevanter Inhalt geäußert wurde.

Rund 150 Personen des Gegenprotestes aus Mainz hatten zwischenzeitlich die Versammlungsörtlichkeit in Ingelheim aufgesucht. Nach einem zunächst friedlichen aber lautstarken Meinungsaustausch zwischen Versammlung und Gegenprotest, kam es in der Abreisephase der Versammlungsteilnehmer vereinzelt zu Störungen. Hierbei musste die Polizei einschreiten, unter anderem Pfefferspray androhen, aber nicht einsetzen und eine Blockade auflösen. Ein Pkw von Versammlungsteilnehmern wurde von Personen des Gegenprotestes beschädigt.

Alle bekannten relevanten Sachverhalte wurden durch die Polizei dokumentiert und werden nun strafrechtlich geprüft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen verletzt.

Die eingesetzten Kräfte der Mainzer Polizei beliefen sich auf etwa 140 Beamten. Im Bereich der Bahnhöfe wurde der Einsatz von Kräften der Bundespolizei unterstützt.

Mainz-Bingen

Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Bingen am Rhein (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 31.07.2022 wurde eine Streife der Polizeiinspektion Bingen im Bereich des Fruchtmarkts auf eine Frau auf einem E-Scooter aufmerksam. Die 41-Jährige fuhr deutlich in Schlangenlinien und drohte mehrfach zu stürzen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sie mit 1,16 Promille unterwegs war. Ihr wird im Anschluss eine Blutprobe entnommen und es wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Brand auf Trechtingshausener Campingplatz

Bingen (ots) – Am Freitag 29.07.2022 gegen 23.00 Uhr, kam es im Wirtschafts- bzw. Restaurantgebäude des Trechtingshausener Campingplatz zu einem Brand in der dortigen Toilettenanlage.

Hier verbrannte eine große Toilettenpapierrolle sowie dazugehöriges Mobiliar, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte. Durch den Brand entstand ein größerer Sachschaden, die Ursache des Feuers ist bis dato nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht am Carl-Puricelli-Platz in Bingen

Bingen (ots) – Am Freitag 29.07.2022 von 10.45-12.15 Uhr parkte das Fahrzeug einer Stromberger Bürgerin auf dem Parkplatzgelände des Carl-Puricelli-Platz in Bingen. Beim Wiedereintreffen stellte die Fahrerin einen größeren Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

Hier wurden Schäden in 36-67 cm Höhe sowie blaue Fremdfarbanhaftungen vom unfallverursachenden Fahrzeug hinterlassen. Die Polizei Bingen bittet darum, Informationen zum beschriebenen Unfall an hiesige Polizeidienststelle weiterzugeben.