Wechselseitige Körperverletzung in Gaststätte

Speyer (ots) – Am Samstag 30.07.2022 gegen 21.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Speyer-West. Nachdem einem 56-Jährigen aufgrund seines starken Alkoholisierung der Zutritt durch einen Mitarbeiter verwehrt wurde, versuchte dieser mit einem Faustschlag das Gesicht des 31-Jährigen Mitarbeiters zu treffen.

Der Schlag konnte abgewehrt werden, jedoch fiel der 56-Jährige im Anschluss zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er gab an, gleich nach Betreten des Lokals durch den 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen worden und aus diesem Grund gestürzt zu sein. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Trickbetrug durch falschen Handwerker

Speyer (ots) – Am Freitag 29.07.2022 gegen 16 Uhr klingelte ein Täter in der Else-Krieg-Straße in Speyer in einer Einrichtung zum Betreuten Wohnen bei einer 91-jährigen Seniorin. Nachdem der Täter vorgab als Handwerker die Wasserleitungen zu überprüfen, wurde er eingelassen.

Erst nachdem der Täter sich frei in den Wohnräumen zu bewegen anfing, zweifelte die Seniorin an dessen Auftrag und erklärte die Polizei zu verständigen, was den Täter zur sofortigen Flucht bewegt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 170 cm groß, kräftig, zwischen 50-60 Jahre alt. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Es wurde die Sicherung der im Anwesen befindlichen Videoanlage veranlasst. Zeugen des Vorfalls, bitte bei der Polizeiinspektion Speyer Tel.: 06232-1370, pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Die Polizei rät, dass Bewohner niemanden in die Wohnräume lassen, wenn diese nicht persönlich bekannt sind oder ein Termin besteht. Sollten sich die Bewohner unsicher sein, kann eine Abklärung erfolgen, währenddessen die in Frage stehende Person vor der verschlossenen Wohnungstür warten kann bzw. im Zweifelsfall auch jederzeit die Polizei verständigt werden kann, um gemeinsam die Situation aufzuklären.

Versuchter Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – Am Freitag 29.07.2022 gegen 11:25 Uhr parkte eine Fahrerin ihren PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Auestraße in Speyer und überprüfte am Heck des Fahrzeuges die Anhängerkupplung, als sich ein männlicher Täter durch die geöffnete Scheibe der Fahrertür in den PKW lehnt, um an die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche zu gelangen.

Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde die Fahrerin informiert, die den Täter ansprechen und zur Herausgabe des Mobiltelefons und der Geldbörse bewegen konnte. Anschließend konnte ein Bild des Täters gefertigt werden.

Täterbeschreibung:

Schlank, ca. 25-30 Jahre alt. Er trug kurze Jeanshose, schwarzes Shirt, dunkelblaue Schildkappe und eine Männerhandtasche.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer

Tel.: 06232-1370, pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Seitens der Polizei wird empfohlen auch bei nur kurzzeitigen Abwesenheiten am Fahrzeug (Parkticket lösen, Einkaufswagen zurückbringen etc.), dieses ordnungsgemäß zu verschließen und somit ein Eindringen zu vermeiden.

Einbruchsdiebstahl in PKW

Speyer (ots) – Am Samstag 30.07.2022 kam es in dem Zeitraum von 12.30-18.50 Uhr zu einem Diebstahl aus einem in der Mühlturmstraße geparkten PKW. Durch den oder die unbekannten Täter wurde die Fahrerscheibe des PKW VW Passat eingeschlagen und Urkunden aus dem Fahrzeug entwendet.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Speyer

Tel.: 06232-1370, pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Kontrollstellen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Am 29.07.2022 zwischen 08:30-09:45 Uhr wurden 2 Kontrollstellen im Stadtgebiet Speyer durchgeführt. Folgende Maßnahmen wurden getroffen:

Kurt-Schumacher-Straße: 3x Verletzung der Gurtpflicht, 2x Mängelbericht,

Woogbachpark hinter AV03-Heim: 4x Nutzung des Fußweges als Radfahrer.

Insgesamt wurden ca. 20 Kontrollen und Bürgergespräche durchgeführt. Die Polizei fordert eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr, auch in Parkanlagen, um ein friedliches Zusammenleben zu fördern.