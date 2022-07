Osthessen: Die Polizeinachrichten

Verletzte bei Verkehrsunfall

Rotenburg a. d. Fulda

Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Alheim befuhr am Freitag gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW den Hofweg in Richtung Brückengasse und wollte in diese nach rechts einbiegen. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Rotenburg befuhr die Brückengasse in Richtung Breitenstraße auf der linken Fahrbahnseite direkt an einer Hausfassade entlang. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich leicht, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 550.- Euro.

Unfallflucht nach Sachschaden an PKW

Bad Hersfeld

Am Donnerstag (28.07.) parkte eine 41jährige Frau aus Ludwigsau zwischen 11.40 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des HfK Nierenzentrums. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde ihr Pkw durch einen anderen Pkw beschädigt. Der oder die Unfallverursacher(in) verließ unerlaubt die Örtlichkeit. Es liegen vage Hinweise auf einen silbernen Pkw vor. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese können an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932 0, jeder andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de mitgeteilt werden.

Fußgänger angefahren

Heringen – Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr wurde in der Petersstraße ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Fahrzeug erfasst. Der 53-jährige Pizzabote aus der Gemeinde Werra-Suhl-Tal hatte gerade Essen ausgeliefert und wollte in sein Fahrzeug einsteigen. Ein 18-jähriger, der ebenfalls in Werra-Suhl-Tal wohnt, kam mit seinem Ford Fiesta aus Richtung Leimbacher Straße und kollidierte mit dem Fußgänger. Der Fußgänger wurde leicht verletzt, Sachschaden entstand keiner. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der 06621/932-0 oder pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de zu melden