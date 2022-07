Waldbrand und Flächenbrand in Bellheim

Bellheim (ots) – Am Samstagabend 30.07.2022 kam es zu einem größeren Brand im Wald nördlich von Bellheim. Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das Feuer brannten ca. 1600 Quadratmeter des Waldbodens ab.

Hinweise auf eine Brandstiftung gibt es bislang nicht. Laut der Feuerwehr wäre die andauernde Trockenperiode ein möglicher Grund für das Feuer gewesen.

(ots) – Am Freitag 29.7.2022 gegen 18 Uhr kam es im Bereich der L539 (“Ölstraße”) zu einer Rauchentwicklung. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte eine ca. 300 qm große Waldfläche, welche im weiteren Verlauf durch die Feuerwehr Bellheim gelöscht wurde. Hierzu musste der Straßenverkehr entsprechend geregelt werden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken am Steuer

Germersheim (ots) – Ein besorgter Gast des Café Rossini meldete am Samstag 30.07.2022 gegen 22 Uhr, dass er beobachtete wie ein Mann nach mehrstündigem Alkoholkonsum in seinen Wagen stieg und wegfuhr. Der 54-jährige Fahrer konnte kurz darauf durch die Polizei an seinem Haus festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille an. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste er ebenfalls aushändigen.

Straßenverkehrsgefährdung

Lingenfeld (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstag 28.07.2022 kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Germersheimer Straße. Ein hochmotorisiertes Fahrzeug habe zunächst 2 Fahrzeuge überholt und sei hiernach so weit nach rechts abgekommen, dass ein Vater mit seinen 2 Kindern gefährdet worden sei. Das Fahrzeug sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Zuviel Alkohol auf dem Fahrrad

Lingenfeld (ots) – Am Samstag 30.07.2022 wurde eine auf dem Boden krabbelnde Person im Bereich Lingenfeld gemeldet, welche zuvor noch versucht habe, mit einem Fahrrad zu fahren. Bei Eintreffen der Streife konnte der 28-Jährige letztlich auf seinem Fahrrad fahrend angetroffen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,67 Promille. Außerdem konnte ein geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ohne Führerschein und Versicherung dafür mit Drogen

Germersheim (ots) – Ein 25-Jähriger wurde am Freitag 29.7.2022 gegen 11 Uhr an einem Einkaufszentrum in Germersheim auf einem Kleinkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war an dem Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht.

Zudem war der Germersheimer nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung. Den Beamten fielen außerdem beim Fahrer Anzeichen auf, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen, welchen der Germersheimer letztlich auch einräumte. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Brand

Hagenbach (ots) – Freitagabend 29.07.2022 wurde ein Brand im Bereich des Baggersee Willersinn gemeldet. Die Feuerwehr Hagenbach löschte den ca. 15×15 Meter großen Feldbrand. Eine Selbstentzündung dürfte auszuschließen sein.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Feuerwehr Hagenbach war mit 3 Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.

Fahrradtour endet im Gefängnis

Winden (ots) – Freitag 29.07.2022 befuhr ein 36-jähriger Mann aus Kandel mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Winden und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Während der Unfallaufnahme ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest 2,67 Promille.

Weiterhin bestand ein offener Haftbefehl gegen den Radfahrer. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Betrunken am Steuer

Landau (ots) – Am Samstag 30.07.2022 gegen 19:30 Uhr fiel der Streifenwagenbesatzung der Polizei ein PKW in der Ostbahnstraße in Landau auf. Auf der rechten Fahrzeugseite waren frische Beschädigungen zu erkennen. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen.

Der 29-jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss neben der zu erwartenden Geldstrafe mit einem langen Fahrverbot rechnen. Wie die Beschädigungen am Fahrzeug entstanden sind, konnte bislang nicht geklärt werden.