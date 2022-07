Kleine Wirkung, große Ursache

Klingenmünster (ots) – Ein 32-jähriger Mann aus Eschbach rangierte mit seinem Multivan an der Tankstelle in Klingenmünster. Hierbei übersah er beim Rückwärtsfahren eine Mülltonne und drückte diese in ein dahinter befindliches Rolltor. An diesem entstand Schaden in Höhe von rund 1.000 EUR.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer sehr stark alkoholisiert war und sich im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit befand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Es folgt eine Strafanzeige mit zu erwartender Geldstrafe und Führerschein Entzug.

Garagenwand mit Sprühfarbe beschmiert

Steinfeld (ots) – Im Verlauf der Nacht auf den 31.07.22 wurde eine Garage in der Guttenbergstraße mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Die Wandseite zeigt zu einem hinter dem Haus führenden kleinen Feldweg, welcher eine Verlängerung des Feldpfades in Frtg. Barbara-Labbe-Straße bildet. Es wurde “NI99” und primäre männliche Geschlechtsorgane aufgesprüht.