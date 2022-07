Waldsee (ots) – Am frühen Samstag 30.07.2022 wurde die Polizei Schifferstadt über einen Hund informiert, der seit längerem in einem in der Sonne stehenden PKW eingesperrt war. Die Beamten fanden das hechelnde Tier in dem verschlossenen Fahrzeug vor, die Außentemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt noch 32°C. Der 76-jährige Hundehalter wurde ausfindig gemacht, zeigte sich zunächst jedoch uneinsichtig.

Er äußerte sein Unverständnis für die polizeiliche Maßnahme. Schließlich konnte er dazu bewegt werden, den augenscheinlich gesunden Hund aus dem Fahrzeug zu holen.

Über sein Verhalten wurden das Veterinäramt sowie das Ordnungsamt in Kenntnis gesetzt. Weiterhin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Bei einer Außentemperatur von 32°C erhitzt sich der Innenraum eines Fahrzeugs innerhalb von 10 Minuten bereits auf 39°C. Nach 30 Minuten herrschen etwa 48°C im Inneren, was auch für Tiere lebensbedrohlich sein kann.