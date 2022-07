Zusammenstoß zwischen E-Bike und PKW

Ort: 35792 Löhnberg-Obershausen, Oberdorfstraße

Zeit: Samstag, den 30.07.2022, 18.05 Uhr

Ein 76-jähriger Mann aus Löhnberg befuhr mit seinem E-Bike die Oberdorfstraße in Obershausen, aus Richtung Hauptstraße kommend. Im Einmündungsbereich zur Hintergasse übersah der Mann, einen von dort kommenden Renault Megane und stieß mit diesem zusammen. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Zwei geparkte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall beschädigt

Ort: 35794 Mengerskirchen-Probbach, Dillhäuser Straße 15

Zeit: Samstag, den 30.07.2022, 18.45 Uhr

Ein 27-jähriger Mann aus Mengerskirchen befuhr die Dillhäuser Straße in Probbach. Vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens kam der Mann von der Fahrbahn ab und touchierte zwei geparkte PKW am Straßenrand. Danach kam der Opel Corsa zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro; zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ort: 65549 Limburg, Schiede

Zeit: Samstag, den 30.07.2022, 20.15 Uhr

Durch eine Polizeistreife wurde ein Rollerfahrer kontrolliert, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Der 39-jährige aus Runkel gab an, dass er keinen Führerschein besäße. Auf weitere Nachfrage teilte er auch mit, regelmäßig Drogen zu konsumieren; ein Drogenvortest bestätigte dies. Der Mann musste mit zur Polizeistation. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verbaler Streit eskaliert – ein Beteiligter muss ins Krankenhaus

Ort: 65549 Limburg, Neumarkt

Zeit. Samstag, den 30.07.2022, 23.00 Uhr

Aus einem zunächst verbalen Streit, zwischen einem 43-jährigen Mann aus Diez und einem 22-jährigen Mann aus Bad Camberg, entwickelte sich eine tätliche Auseinandersetzung auf dem Neumarkt. Durch die Rangelei und Schläge zerbrechen Weingläser; hierdurch zog sich der 43-jährige diverse Schnittverletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Wohnhausbrand

65604 Elz, Rathausstraße 44b, Samstag, 30.07.22, 16:06 Uhr

Die Rettungsleitstelle wurde über einen Wohnhausbrand in Elz informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Jedoch ist das Wohnhaus komplett ausgebrannt und unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000,-EUR geschätzt. Ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude konnte verhindert werden Zum Zeitpunkt der Brandauslösung wer niemand der Bewohner zu Hause.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übergenommen.

Die Feuerwehren von Elz und Limburg waren mit ca. 70 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65550 Limburg-Linter, Stieglitzstraße 24, Freitag, 29.07.22, zw. 11:00 Uhr und 12:00 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen silbernen Pkw, Mazda CX 3 am Straßenrand geparkt. Eine bisher unbekannter Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen den vorderen linken Kotflügel des geparkten Mazdas. Dabei wurde der Mazda beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

35789 Weilmünster, Am Bleidenbach, Parkplatz, Donnerstag, 28.07.22, zw. 08:30 Uhr und 20:30 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Ford Kuga auf dem öffentlichen Parkplatz. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Kratzer hinten rechts am ihrem Fahrzeug. Vermutlich stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug beim Rangieren gegen den Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65549 Limburg, Johannes-Mechtel-Straße, Donnerstag, den 28.07.22, zw. 18:30 Uhr und 21:55 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW Polo am linken Fahrbahnrand. Beim Rückwärtsfahren stieß das Fahrzeug einer bisher unbekannte Person gegen die vordere Stoßstange der Geschädigten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,-EUR Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

65549 Limburg, Galmerstraße 34, Freitag, 29.07.22, 15:48 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren silbernen Mazda 3 am Straßenrand. Ein bisher unbekannter Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Galmerstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Linter und streifte dabei das geparkte Auto der Geschädigten. Dabei entstand ein Kratzer am hinteren linken Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Der Radfahrer wurde noch von Zeugen angesprochen, entfernte sich aber trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

35781 Weilburg, Am Kirmesplatz 3-5, Freitag, 29.07.22 zw. 12:00 Uhr und 19:00 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Pkw Honda CV-R ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Waldhäuser Weg. Vermutlich beim Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den Honda des Geschädigten am hinteren linken Kotflügel. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

65549 Limburg, Blumenröder Straße 38, Freitag, den 29.07.22, zw. 18:00 Uhr und 23:00 Uhr Von einem schwarzen Pkw Suzuki Swift der Geschädigten wurde beide Kennzeichen LM-LH 96 entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.