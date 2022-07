Mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt, Wiesbaden,

Webergasse und Bleichstraße, Freitag, 29.07.2022, 23:30 Uhr und Samstag,

30.07.2022, 05:00 Uhr, (jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden mehrere

Personen in der Wiesbadener Innenstadt durch Pfefferspray leicht verletzt. Am

Freitag um 23:30 Uhr gerieten die Geschädigten im Alter von 33 und 26 Jahren an

einer Bushaltestelle in der Bleichstraße in einen Streit mit einer anderen

Personengruppe. Nachdem sich die beiden Geschädigten von der Bushaltestelle

entfernten, hielt ein weißer Porsche in der Bleichstraße. Der Porsche war mit

mehreren Personen besetzt. Anschließend verließen zwei unbekannte Insassen das

Fahrzeug und griffen die beiden Geschädigten an. Dabei wurde durch die

unbekannten Täter zunächst Pfefferspray versprüht und anschließend die

Geschädigten mit Schlägen und Tritten attackiert. Die beiden Geschädigten wurden

dabei leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten die Täter in dem weißen Porsche

in Richtung Bismarckring. Die Täter seien männlich gewesen und wurden durch die

Geschädigten mit „südländischem Erscheinungsbild“ beschrieben. Am Samstagmorgen

um 05:00 Uhr wurden zwei weitere Männer im Alter von 33 und 29 Jahren in der

Webergasse in Wiesbaden durch das Versprühen von Pfefferspray leicht verletzt.

Die beiden Männer hielten sich im Außenbereich eines Schnellimbisses in der

Webergasse auf, als der Täter unvermittelt Pfefferspray in Richtung der beiden

Geschädigten sprühte. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend mit drei

weiteren Personen in Richtung „An den Quellen“. Der Täter sei männlich und ca.

180 groß gewesen. Er habe blonde kurze Haare und sei am rechten Unterarm

tätowiert. Er habe ein weißes T-Shirt und eine Goldkette getragen. Der Mann sei

mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich

mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Mehrere Personen durch Schläge und Tritte leicht verletzt, Wiesbaden,

Bleichstraße / Hochstättenstraße / Friedrich-Ebert-Alle, Zwischen Freitag,

29.07.2022 und Samstag, 30.07.2022, 03:00 Uhr, (jul) Am Freitagabend wurde ein

22-jähriger Mann in der Friedrich-Ebert-Allee leicht verletzt. Gegen 22:30 Uhr

konnte der Mann von Passanten auf dem Boden liegend in der Friedrich-Ebert-Allee

angetroffen werden. Der Mann gab an, von drei unbekannten Täter mehrfach

geschlagen worden zu sein. Die drei Täter flüchteten anschließend in unbekannte

Richtung. Der Angegriffene erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Der Geschädigte

konnte keine Angaben zu den Tätern machen. Am frühen Samstagmorgen wurde ein

24-jähriger Geschädigter in der Hochstättenstraße durch Passanten angetroffen.

Der Geschädigte befand sich um ca. 02:15 Uhr in einem unbekannten Wiesbadener

Parkhaus, als er von zwei unbekannten Tätern mit den Fäusten geschlagen wurde.

Anschließend flüchtete der Geschädigte in die Hochstättenstraße.

Bei den Tätern hätte es sich um zwei Männer gehandelt. Weitere Täterhinweise

liegen nicht vor. Ebenfalls am frühen Samstagmorgen wurde ein 28-jähriger Mann

in der Bleichstraße in Wiesbaden durch Schläge und Tritte leicht verletzt. Gegen

03:00 Uhr hielt sich der 28-jährige Geschädigte im Bereich einer Turnhalle in

der Bleichstraße auf, als dieser nach einem Streit von einem 23-jährigen Mann

angegriffen wurde. In dem Gerangel schlug der Täter dem 28-jährigen Geschädigten

mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versuchte der Täter, den

Geschädigten mit einer Glasflasche zu schlagen. Durch die Schläge und Tritte

wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der alkoholisierte 23-jährige Täter

konnte vor Ort festgenommen werden. Er wurde auf Anordnung eines Richters zur

Ausnüchterung in ein polizeiliches Gewahrsam eingeliefert. Zeuginnen und Zeugen

in den drei Fällen werden gebeten, sich dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

21-jährige Frau unsittlich berührt worden, Wiesbaden, Wellritzstraße /

Hellmundstraße, Samstag, 30.07.2022, 01:30 Uhr, (jul) In der Nacht von Freitag

auf Samstag wurde eine Frau von einem unbekannten Täter unsittlich berührt.

Gegen 01:30 Uhr wurde eine 21-jährige Frau auf dem Nachhauseweg in der

Wellritzstraße von einer männlichen Person unsittlich berührt. Der Mann fasste

der Frau gegen ihren Willen an die Brust und das Gesäß. Nachdem die Geschädigte

daraufhin den Mann lautstark aufforderte, dies zu unterlassen, ließ der Täter

von ihr ab. Der Mann sei ca. 30-35 Jahre und 175-180 cm groß, habe helle

Hautfarbe und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er sei schlank, habe dunkle

lockige Haare und einen Bart. Der Täter sei mit einem grauen Kapuzenpullover und

einer dunklen Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611 345-0 entgegen.

Trickbetrüger erbeuten Wertsachen und Bargeld, Wiesbaden, Adolfsallee,

Freitag, 29.07.2022, 13:00 Uhr, (jul) Am Freitagmittag erbeuteten Trickbetrüger

in der Adolfsallee Wertgegenstände und Bargeld. Um ca. 13:00 Uhr gab sich eine

weibliche Täterin am Telefon als Tochter der 72-jährigen Geschädigten aus. Die

Täterin gab an, dass sie eine Anzahlung für einen Hauskauf leisten muss und

dafür mehrere Tausend Euro Bargeld benötigt. Um ca. 15:00 Uhr erschien eine

weibliche Person bei der Geschädigten. Diese gab an, beim Gericht zu arbeiten

und mit dem Hauskauf betraut zu sein. Durch die Geschädigte wurden daraufhin

Wertsachen und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro übergeben. Die Täterin

sei ca. 20 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Sie hätte akzentfrei deutsch

gesprochen. Die Frau wurde als gepflegt und gut gekleidet beschrieben. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Mehrere Schüsse im Klarenthal

Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße Samstag, 30.07.2022, 22:10 Uhr

(schü) Um kurz nach 22:00 Uhr meldeten am Samstagabend mehrere Zeugen über den

Polizeinotruf, dass sie Schussgeräusche im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße

wahrgenommen hätten.

Durch die umgehend entsandten Streifenwagen konnten am Ort des Geschehens

etliche Personen angetroffen werden, die diese Wahrnehmungen bestätigten. Durch

die Polizeibeamten konnten in der Folge auch Patronenhülsen aufgefunden werden.

Durch wen die Schüsse abgegeben wurden ist zum momentanen Zeitpunkt noch unklar.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen und den Zeugenaussagen kam es zum

Tatzeitpunkt zur Schussabgabe durch vermutlich zwei Personen. Der Hintergrund

der Tat ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Wiesbadener

Kriminalpolizei geführt werden. Bis zum Berichtszeitpunkt konnten

glücklicherweise keine verletzten Personen festgestellt werden.

Mitbürger und Mitbürgerinnen, die Angaben zum Tathergang und/oder dem oder den

Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden

unter der (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Samstag, 30.07.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 31.07.2022,

03:15 Uhr

(mv)In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei, der

Polizeidirektion Wiesbaden und der Bereitschaftspolizei Kontrollen in der

Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen des von Stadt und Polizei gemeinsam

initiierten und umgesetzten Programms „Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ finden

diese Kontrollen regelmäßig statt. Die Kontrollschwerpunkte wurden im Bereich

der Innenstadt, der Parkanlage „Warmer Damm“, am Schlachthof und der Reisinger

Anlage gelegt. Zudem wurde die Einhaltung der seit 01. Januar 2019 geltende

Waffenverbotszone überprüft. Bei diesen Kontrollen wurden aber keine Waffen oder

verbotene Gegenstände aufgefunden. Aufgrund des schönen Wetters und diverser

Veranstaltungen war die Innenstadt und das Schlachthofgelände gut gefüllt. Das

Wiesbadener Open Air Kino auf den Reisinger Anlagen erfreute sich großer

Beliebtheit und war sehr gut besucht. Bei insgesamt 11 Kontrollen im Stadtgebiet

wurden 46 überprüft. Die Stadt und die Polizei werden weiterhin bei

entsprechenden Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der

Wiesbadener Innenstadt präsent, sowie für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Rüdesheim: Seilbahn defekt, 41 Menschen aus Gondeln gerettet

Bad Schwalbach (ots) – Ein technischer Defekt an der Seilbahn zwischen Rüdesheim

und dem Niederwalddenkmal löste am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der

Feuerwehr aus. Gegen 17:55 Uhr meldete der Betreiber der Seilbahn der

Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises den Ausfall der Hydraulik der

Anlage. Da in diesem Zusammenhang auch der manuelle Notbetrieb nicht mehr

möglich war, mussten die Fahrgäste mittels Drehleitern, speziellen

Seilfahrgeräten und Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus den Gondeln

befreit werden. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles 41 Personen

in den Gondeln. Die Rettungsaktion dauerte insgesamt drei Stunden. Nach

Berichten der Feuerwehr blieben hierbei alle Fahrgäste unverletzt.