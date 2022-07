Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Winterkasten (ots) – Zwischen Mittwoch (27.07) und Donnerstag (28.07)

beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den linken

Außenspiegel eines weißen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand in der

Gumpener-Kreuz-Straße in Winterkasten parkte. Der Sachschaden am VW Golf beträgt

mindestens 300EUR. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen

grauen Mercedes, der im Bereich des linken Außenspiegels einen Schaden aufweisen

müsste. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der

Polizeistation Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251 / 8468-0 in Verbindung zu

setzen.

Odenwaldkreis

Zeugen nach Unfall gesucht

Oberzent: Am Freitag (29.07.) gegen 21:40 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Leitplanke im Kurvenbereich der L3120 zwischen Beerfelden und Airlenbach. Der Schaden an der Leitplanke wird von der Polizei auf etwa 1500EUR beziffert. Beim Unfallfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen schwarzen VW Polo oder VW Lupo, welcher auf der Fahrerseite der Fahrzeugfront Schäden , insbesondere um die Lichtanlage, aufweisen müsste. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen.

Radfahrer angefahren – Zeugen gesucht.

Am 29.07.22 gegen 13.55 Uhr ereignete sich in der Königsberger Str. in Erbach ein Unfall, bei dem der Fahrer eines Mountainbikes durch einen links vorbeifahrenden bzw. überholenden PKW leicht verletzt wurde. Der Mountainbiker musste im Krankenhaus Erbach behandelt werden. Der Fahrer des überholenden PKW beging Unfallflucht. Von dem flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen PKW der Marke VW gehandelt haben soll.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 zu melden.