Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 31.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 30.07.2022 um 16:00 Uhr kam es in der Friedrichstraße in Neustadt/Wstr. in dem dortigen Kräuter- und Gewürzgeschäft „der magische Garten“ zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter nutzte die kurzzeitige Unaufmerksamkeit des Verkäufers und nahm in dem günstigen Moment die Geldbörse des Verkäufers mit den Tageseinnahmen an sich. Im Anschluss flüchte der Täter über den Hetzelplatz in Richtung Landauer Straße. Der Täter wird als 180cm groß beschrieben, er trug bei der Tat vermutlich eine Sonnenbrille. Zeugen, welche den Täter beschreiben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neustadt zu melden.

Neustadt: Jakobuskerwe NW-Hambach Freitag und Samstag

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei bestem Weinfestwetter besuchten zahlreiche Menschen aller Altersklassen die Jakobuskerwe. Es herrschte gute Stimmung und die Besucher waren in friedlicher Feierlaune. Zusammen mit dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Neustadt und dem Jugendamt wurden Kontrollen im Sinne des Jugendschutzes durchgeführt. Hierbei konnten keine besonderen Verstöße festgestellt werden. Mehrere „Wildpinkler“ wurden darauf hingewiesen, die aufgestellten Toilettenwagen zu nutzen. Polizeilich kam es zu wenigen Vorkommnissen, u.a. musste sich ein Taxifahrer gegen ungebetene Fahrgäste zur Wehr setzen, weil diese sein Taxi auf Aufforderung nicht verlassen und auch nicht bezahlen wollten. Der Taxifahrer und der Fahrgast auf dem Beifahrersitz prügelten sich im Taxi und konnten letztlich nur durch Fesselung und Androhung des Taser durch die Polizei beruhigt werden. Zwei junge Männer entwendeten aus einem bereits geschlossenen Verkaufsstand mehrere Plüschtiere. Da das Diebesgut doch eher ungewöhnlich und sehr auffällig war konnten die beiden nach kurzer Verfolgung auf frischer Tat gestellt werden. Panda, Husky und Einhorn wurden sichergestellt. Die beiden Plüschtierdiebe erwartet eine Anzeige wegen besonders schwerem Diebstahl.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):