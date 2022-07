Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 30.07.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Körperverletzungsdelikt am Bahnhof

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.07.2022 gegen 23:00 Uhr kam es am Hauptbahnhof in Bad Dürkheim zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 62-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim. Dieser hatte zuvor den 22-jährigen Beschuldigten, welcher ebenfalls aus dem Landkreis Bad Dürkheim stammt, dazu aufgefordert es zu unterlassen Kieselsteine gegen das Bahnhofsgebäude zu werfen. Der Beschuldigte hätte dem 62-Jährigen daraufhin mit dem beschuhten Fuß gegen die Hand getreten, ihn mit üblen Schimpfworten beleidigt und bedroht. Der 62-jährige Geschädigte wurde hierbei an seinem rechten Daumen leicht verletzt. Der Beschuldigte konnte durch die Polizeibeamten nach einem kurzen fußläufigen Fluchtversuch gestellt und festgenommen werden. Da sich der stark alkoholisierte junge Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Bad Dürkheim: Diebstahl eines Teichbeckens

Weisenheim am Sand: Verkehrsunfallflucht

Weisenheim am Sand (ots) – Am 29.07.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Almenweg in Weisenheim am Sand zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bis dato unbekannte Frau stieß beim Öffnen der Beifahrertür eines Pkw diese gegen einen geparkten VW UP. Hierbei entstand an dem VW UP ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR. Die 65-jährige Fahrzeugbesitzerin des VW UP sprach die Verursacherin auf den entstandenen Schaden an. Diese beharrte jedoch darauf, dass kein Schaden entstanden sei und entfernte sich trotz mehrfacher Aufforderung vor Ort zu bleiben von der Unfallörtlichkeit. Die Unfallverursacherin konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 75 Jahre, 1,75m, graue Haare, schlanke Figur. Bei dem Pkw der Unfallverursacherin soll es sich um eine weiße, größere Limousine aus dem Zulassungsbezirk Bad Dürkheim gehandelt haben. Der Fahrer des Pkw sei ein Mann gewesen, der nicht näher beschrieben werden konnte.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise auf die Unfallverursacherin, deren männlichen Begleiter oder Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0, oder per Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Flüchtiger Fahrradfahrer

Haßloch (Pfalz) (ots) – Eine 44-Jährige Haßlocherin befuhr mit ihrem VW Golf den Parkplatz eines Supermarktes im Haßlocher „Zwerchgraben“, als plötzlich ein Fahrradfahrer von links kommend gegen die Fahrzeugfront stieß. Er hob sein Fahrrad direkt auf und fuhr davon, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW entstand Sachschaden i.H.v. ca. 1000 Euro. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Wer Hinweise auf den Fahrradfahrer geben kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder per email pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Weisenheim am Sand: Fahrraddiebstahl

Weisenheim am Sand (ots) – Im Zeitraum vom 25.07.2022, 20:00 Uhr, bis 26.07.2022, 10:00 Uhr, gelangte ein bis dato unbekannter Täter durch die unverschlossene Eingangstür in ein Wohnanwesen in der Schulstraße in Weisenheim am Sand. Der Täter entwendete dort ein im Windfang abgestelltes schwarzes Damenrad im Wert von ca. 500,-EUR. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Fehler beim Spurwechsel – Unfall

Grünstadt (ots) – Eine 40 Jahre alte Autofahrerin wollte am Freitagmorgen, 29.07.22, gegen 09:10 Uhr zunächst von der Kirchheimer Straße nach links in die Industriestraße abbiegen und hatte sich bereits auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet. Dann wechselte sie wieder auf den rechten Fahrstreifen, um weiter geradeaus in Richtung Kirchheim zu fahren. Dabei übersah sie einen in dem Moment parallel neben ihr fahrenden Pkw, der von einer 34 Jahre alten Frau gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro entstand.

Obrigheim: Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot – Auto landet im Straßengraben

Obrigheim (ots) – Am Freitagmorgen, 29.07.22, gegen 07:30 Uhr verursachte ein unbekannter Fahrer eines Pkw Peugeot einen Verkehrsunfall, bei dem eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Ford in den Straßengraben fuhr. Der Peugeot-Fahrer befuhr die K 29 von Obrigheim-Heidesheim kommend in Richtung L 395. Die Ford-Fahrerin befuhr die L 395 von Obrigheim-Mühlheim kommend in Richtung Obrigheim und wollte an der Einmündung nach rechts auf die K 29 abbiegen. Der Peugeot-Fahrer kam ihr hier auf ihrer Spur entgegen. Beim Ausweichmanöver fuhr sie in den Straßengraben. Der Peugeot bog nach rechts auf die L 395 in Richtung Obrigheim ein. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Peugeot, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):