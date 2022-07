Frankfurt-Eschersheim: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt – (dr) Beamte des 12. Polizeireviers haben am Donnerstagabend,

den 28. Juli 2022, einen 48-jährigen Fahrraddieb festgenommen.

Der 48-Jährige fiel gegen 22:30 Uhr „Im Geeren“ auf, als sich dieser vor der Tür

eines Mehrfamilienhauses an einem Fahrrad zu schaffen machte, das mit einem

Kettenschloss gesichert war. Ein Zeuge verständigte die Polizei, sodass sich

eine Streife in den gemeldeten Bereich begab und den 48-Jährigen auf einem

Mountainbike erblickte. Den Beamten gelang es den Dieb festzunehmen und das Rad

sicherzustellen. Der 48-Jährige, der offenbar auch unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand, durfte nach Durchführung einer Blutentnahme und aller

polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall und Suizidabsichten nach Ehestreitigkeiten

Frankfurt – (lo) Am heutigen Freitagmorgen (29. Juli 2022) gegen 02:12 Uhr

verunfallte eine 33-jährige männliche Personen mit ihrem Fahrzeug auf der

Bundesautobahn 661 in Höhe des Offenbacher Kreuzes.

Der Fahrzeugführer kam aus Richtung Oberursel und fuhr im Bereich des

Offenbacher Kreuzes in einen dortigen Grünbereich. Nach dem Unfall flüchtete

dieser fußläufig zunächst einmal in unbekannte Richtung. Im Rahmen von

polizeilichen Ermittlungen stellte die Polizei den Halter fest und fuhr zur

Wohnung. An der Wohnanschrift des verunfallten Fahrers trafen die Beamten dessen

Ehefrau an. Diese teilte der Streife mit, dass es im Vorfeld einen Ehestreit

gab, in dem der Beschuldigte auch einige alkoholischen Getränke zu sich genommen

hatte. Im Verlauf des Streits stieg der Ehemann in seinen Wagen und fuhr davon.

Zeitgleich meldete sich der Unfallverursacher bei seiner Ehefrau und informierte

sie darüber, dass er Suizidabsichten habe und auf der Autobahn sich überfahren

lassen wolle. Aus diesem Grund wurden Sofortmaßnahmen seitens der Polizei

eingeleitet. Der Ehemann konnte nach kurzer Zeit im Bereich des Offenbacher

Kreuzes festgenommen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48

Promille. Im Anschluss konnte der Gatte in die Obhut seiner Ehefrau zurück

übergeben werden.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen erfolgte eine 30-minütige Vollsperrung für den

Abfahrtsbereich in Höhe des Offenbacher Kreuzes zu den Bundesautobahnen A661 und

A3.

Frankfurt/Nieder-Erlenbach: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt – (lo) Am Donnerstag (28. Juli 2022) gegen 22:55 Uhr kam es in

der Niedereschbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer

und einer Autofahrerin.

Eine 44-jährige weibliche Personen bestieg Donnerstagnachts trotz

alkoholisiertem Zustand ihr Fahrzeug und befuhr damit die Niedereschbacher

Straße in Richtung Osten. Jedoch nutzte Sie für die Fahrt nach Hause die

Gegenspur und stieß in Höhe der Bushaltestelle „Kurmarkstraße“ mit einem

Fahrradfahrer, der ihr entgegen geradelt kam, zusammen. Obwohl der Geschädigte

am Boden liegen blieb, kam die Beschuldigte ihren gesetzlichen Pflichten nicht

nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen

konnte die Dame an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei stellten die

Beamten einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille fest.

Für Folgemaßnahmen begleitete die Beschuldigte die Streife ins Polizeipräsidium.

Sie muss sich wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Der Fahrradfahrer war ansprechbar und wurde für weitere medizinische

Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: versuchter Taschendiebstahl

Frankfurt – (lo) Am Donnerstagmittag (28. Juli 2022) versuchte ein bislang

unbekannter Täter einer 64-jährigen männlichen Person auf der Kaiserstraße sein

Mobiltelefon zu stehlen. Der versuchte Taschendiebstahl ereignete sich im

Nahbereich des Kaisersacks. Der Geschädigte war im Beisein seiner Tochter und

seines Enkelkindes auf der Kaiserstraße unterwegs. Hierbei rempelte ihn eine 180

cm große, männliche Personen von schlanker Statur mit leicht abstehenden Ohren

und blond gefärbten Haaren an. Der Täter nutzte diesen Körperkontakt, um das

Mobiltelefon der Marke „HUAWEI“ aus der Hosentasche des Geschädigten zu

entnehmen. Die Tatausführung beobachtete die 33-jährige Tochter und stellte den

Taschendieb zur Rede. Dieser gab das zuvor entwendete Telefon an den

Geschädigten zurück. Diese Zeit nutzte die Tochter, um ein Foto vom Täter zu

machen. Daraufhin riss der Langfinger das Mobiltelefon der Tochter an sich,

nichts ahnend, dass sie mit der flachen Hand ihm ins Gesicht schlagen wird, um

ihr Telefon zurück zu bekommen. Im Gegenzug knallte der Dieb seinen Kopf gegen

die Nase der Tochter. Diesen Moment nutzte er und flüchtete über den Kaisersack

in Richtung Süden.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069-755 10400 in Verbindung zu setzen oder sich bei

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Niederursel: Unbekannter gibt Schüsse ab

Frankfurt – (dr) Am gestrigen Nachmittag (28. Juli 2022) gab in

Niederursel ein unbekannter Mann mehrere Schüsse ab.

Eine Anwohnerin des Hammarskjöldringes wählte gegen 15:55 Uhr den Notruf und

meldete die Schussgeräusche. Sie habe zudem auf einer Fußgängerbrücke, Höhe

Hausnummer 41, einen Mann wahrgenommen, der eine schwarze Pistole aus seinen

Hosenbund zog und weitere Schüsse abgab. Anschließend sei dieser in östliche

Richtung über die Brücke geflüchtet.

Umgehend begab sich ein Großaufgebot an Polizeikräften in den gemeldeten

Bereich. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten jedoch keine Verletzten oder

verdächtige Personen festgestellt werden. Eine Absuche nach Beweismitteln

verlief ohne Ergebnis.

Der bislang unbekannte Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und

dunkle kurze Haare getragen haben. Darüber hinaus soll er mit einer weißen

Joggingjacke mit roten Applikationen im Schulterbereich bekleidet gewesen sein.

Frankfurt-Rödelheim: Beamte stellen mutmaßlichen Rollerdieb

Frankfurt – (dr) Ein 15-jähriger Rollerfahrer hat in der Nacht von

Donnerstag auf Freitag (29. Juli 2022) Aufmerksamkeit erregt, als er in der

Westerbachstraße am 11. Revier vorbeifuhr und die Anhaltesignale von

Polizeibeamten ignorierte. Die Streife nahm sofort die Verfolgung auf. Der

Jugendliche konnte später festgenommen und der offenbar geklaute Roller

sichergestellt werden.

Gegen 02:15 Uhr befand sich eine Polizeistreife des 11. Reviers vor dem

Dienstgebäude, als ein Kleinkraftrad ohne eingeschaltetes Licht vorbeifuhr. Der

Fahrer war auf der Westerbachstraße in Richtung Sossenheim unterwegs. Die

Beamten wollten ihn in der Folge anhalten. Jedoch reagierte dieser nicht und

ignorierte die Anhaltesignale und Rufe. Umgehend besetzte die Streife ihren

Funkwagen und nahm die Verfolgung auf. In Höhe einer Autobahnbrücke (BAB 5)

lotsten Passanten die Beamten in einen Feldweg, den zuvor der Rollerfahrer

genommen hatte. An dessen Ende ließ dieser sein Gefährt zurück und flüchtete zu

Fuß. Eine in der Nähe befindliche Streife konnte den Flüchtigen in der

Heinrich-Hopf-Straße festnehmen.

An dem Roller konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden, zudem war das

Kennzeichen eines anderen Rollers angebracht. Die Beamten verbrachten den erst

15-jähriger Fahrer für die weiteren Maßnahmen zu einem Polizeirevier. Im

Anschluss wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Ermittlungen,

insbesondere zu dem Eigentümer des Rollers, dauern an.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes-Lkw, der 42-jährige

Fahrer eines Fiat Ducato und der 58-jährige Fahrer eines Ford-C-MAX befuhren in

dieser Reihenfolge am Donnerstag, den 28. Juli 2022, gegen 17.20 Uhr, die BAB 5

in Richtung Kassel.

Am Autobahnkreuz Bad Homburg fädelten die drei Fahrzeuge auf die Abfahrspur zur

BAB 661 ein. Dabei musste der Fahrer des Lkw verkehrsbedingt bremsen und der

Fahrer des Fiat Ducato fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Der Fahrer des Ford konnte

ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr nun dem Fiat ins Heck. Der

42-Jährige wurde dabei in dem Fahrerhaus eingeklemmt und musste durch die

Feuerwehr befreit werden. Mit dem Hubschrauber wurde der 42-Jährige in ein

Krankenhaus verbracht. Der 58-jährige Fahrer des Ford sowie dessen 38-jähriger

Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Die notwendige Vollsperrung konnte

gegen 17.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Komplett frei war die Autobahn dann

wieder gegen 19.50 Uhr.

Erdungskabel entwendet – Zeugengesuch

Frankfurt am Main – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

ermittelt gegen unbekannte Täter, die ca. 50 Meter Erdungskabel aus Kupfer

entwendet haben.

Der Tatort liegt auf der Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main Hauptbahnhof und

dem Bahnhof Höchst, in der Nähe zum Bahnübergang an der Oeserstraße in

Frankfurt-Nied.

Der Diebstahl wurde am gestrigen Donnerstagvormittag durch Mitarbeiter der

Deutschen Bahn AG bei einer Streckenkontrolle festgestellt. Zu den genauen

Umständen der Tat liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Kabel wurde jedoch

vermutlich mittels Trennschneider abgetrennt und mit einem Fahrzeug vom Tatort

abtransportiert.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.250 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen Diebstahls sucht die Bundespolizeiinspektion

Frankfurt am Main nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der

Telefonnummer 069/130145 1100 oder über www.bundespolizei.de gemeldet werden.

Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 5

Feuerwehr Frankfurt am Main

