Marburg – Ungebeten Gäste in der Schule

Die Polizei hofft aufgrund der von den Tätern zurückgelassenen Gegenstände auf sachdienliche Hinweise. Die Polizei stellte am Tatort ein blaues Halfter, ein schwarzes Lederhalsband und ein Seil bzw. einen Strick mit einem rot abgesetzten Streifen, wie er z.B. zum Führen von Kälbern verwendet wird, sicher. Wer kann Hinweise zur Herkunft oder zum Eigentümer der Gegenstände) geben? (siehe Bilder zu dieser Presseinformation unter www.polizeipresse.de Nach den bisherigen Informationen verschafften sich eine oder mehrere noch unbekannte Personen in der Nacht zum Donnerstag, 06. Juli widerrechtlichen Zugang in die Bettina-von-Arnim-Schule in der Marburger Stadtwaldsiedlung. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrraddieb vorübergehend festgenommen

Dank eines sehr aufmerksamen Zeugen gelang der Polizei Marburg am Donnerstag, 28. Juli, um 21.20 Uhr, die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs. Der polizeibekannte 22-Jährige hatte es in der Universitätsstraße und Bismarckstraße wohl an mehreren Rädern probiert und fuhr letztlich mit einem Rad weg. Die Polizei sichtete den Mann und nahm ihn in der Bismarckstraße fest. Das benutzte Rad gehörte ihm nicht. Die Polizei stellte es zur Eigentumssicherung ebenso sicher, wie die bei der Durchsuchung des Mannes gefundenen geringen Mengen an Betäubungsmitteln. Nach den notwendigen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg entließ die Polizei den Mann.

Marburg – Einbruch im Karlsbader Weg (Folgemeldung)

Bei dem Einbruch in die Richtsberg-Gesamtschule im Karlsbader Weg entstand ein Gesamtschaden von vermutlich mehr als 10.000 Euro. Der oder die Täter kletterten zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 06.25 Uhr am Donnerstag, 28. Juli, auf ein Vordach und stiegen durch ein aufgebrochenes Fenster ein. Danach betraten und durchsuchten sie Büros, Aufenthaltsraum und Werkraum, wobei sie die Türen, Schränke, Fächer und Automaten mit brachialer Gewalt öffneten. Nach wie vor steht das Ausmaß der Beute nicht fest. Zumindest einen Flachbildschirmfernseher nahmen der oder die Täter mit. Wer hat in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat die Kletterpartie oder den Fernsehtransport gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Zu schnell durch die Hainstraße

Zum wiederholten führte die Polizei Biedenkopf Geschwindigkeitskontrollen in der Hainstraße durch, und zum wiederholten Mal überschritten etliche die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Am Donnerstag, 28. Juli, zwischen 09.15 und 11.25 Uhr ahndete die Polizei insgesamt 30 Geschwindigkeitsverstöße, wobei zwei Autofahrer nun auf einen Bußgeldbescheid wegen der Ordnungswidrigkeit warten. Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 16 bzw. 22 km/h. Die übrigen 28 Verstöße ahndete die Polizei mit einem Verwarnungsgeld.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Michelbach – Unfallflucht auf dem Hotelparkplatz

Nach den Spuren kam es wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision mit einem grauen Nissan Pulsar. An dem Nissan entstand auf der Fahrerseite an beiden Türen sowie am hinteren Kotflügel ein Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Der Pkw stand zur Unfallzeit am Mittwoch, 20. Juli, zwischen 11 und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels im Stümpelstal. Bislang meldete sich weder ein Unfallbeteiligter noch meldeten sich Zeugen. Aufgrund von Spuren könnte ein schwarzes Fahrzeug den Schaden verursacht haben. Weitere Anhaltspunkte zum Auto gibt es derzeit nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem grauen Nissan gekommen sein könnte?

Marburg – Kollision auf der Stadtautobahn – Spiegelschaden am blauen VW Golf

Beim Fahren durch die derzeitige Baustelle auf der B 3 zwischen Marburg und dem Cölber Eck kollidierten zwei nebeneinander in Richtung Kirchhain/Kassel fahrende Autos leicht mit den Außenspiegeln. An dem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden blauen VW Golf entstand dabei ein leichter Schaden. Derzeit gibt es leider keine Hinweise zum zweiten beteiligten Fahrzeug. Der Unfall in der Baustelle passierte am Mittwoch, 27. Juli, gegen 15 Uhr. Wer hat die Kollision gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben zum zweiten beteiligten Fahrzeug machen?

Marburg – Unfallflucht nach Parkplatzrempler am Klinikum

Als der Fahrer am Donnerstag, 28. Juli, um 10.15 Uhr, zu seinem grauen Mazda 3 zurückkehrte, bemerkte er eine Delle und einen Lackschaden hinten rechts. Einen Zettel oder sonstigen Hinweis auf ein verursachendes Auto fand er nicht. Er hatte seinen Mazda am gleichen Tag um 08.45 Uhr unbeschädigt und vorwärts eingeparkt auf einem der Besucherparkplätze in der Baldinger Straße abgestellt.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Unfallfluchten bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Versuchte Brandstiftung und Sachbeschädigung an Polizeifahrzeugen Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Marburg: In der Nacht zum Sonntag, 17. Juli, gegen 01.30 Uhr, zerschellte auf dem nicht überdachten oberen Parkdeck der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf eine Flasche, die mit einem Kraftstoffgemisch gefüllt war. Durch den Flaschenwurf von außerhalb des Geländes, mutmaßlich von der Stichstraße zu den Wohnhäusern der Rentmeisterstraße 12 und 22, entstand kein weiterer Schaden. Da auf dem Parkdeck sowohl die privaten Fahrzeuge der Bediensteten als auch Dienstfahrzeuge stehen, ermittelt die Polizei wegen versuchter Brandstiftung und versuchter Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.

Eine Nachbarschaftsbefragung, eine Verteilung von Flugblättern und umfangreiche kriminalpolizeiliche und forensische Maßnahmen führten bislang nicht zu dem oder den Tätern. Insbesondere ergaben sich keine Hinweise auf die Hintergründe oder Motivation der Tat. Zwar deuten erste Erkenntnisse eher auf einen lokalen Charakter und Hintergrund hin, ob der Tat eine politische Motivation zu Grunde liegt oder einem sonstigen Kriminalitätsbereich oder auch einem irrational agierenden Einzeltäter zuzurechnen ist, steht derzeit jedoch nicht fest und ist Gegenstand der unter Hochdruck laufenden Ermittlungen. Zu diesen Ermittlungen gehört auch die Prüfung eines Zusammenhangs zu den Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen und Mülltonnenbränden im Südviertel sowie am Richtsberg an den beiden vorausgegangenen Wochenenden.

Eine anlassbezogen eingerichtete Ermittlungsgruppe geht bereits Hinweisen nach, sucht aber weiterhin dringend nach Zeugen aller geschilderten Vorfälle und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, wobei jeder Hinweis wichtig sein könnte.

Insbesondere zu dem Vorfall auf dem Parkdeck interessiert die Ermittler

die Polizeidirektion Marburg (Raiffeisenstraße/Am Lichtenholz/Rentmeisterstraße) unterwegs war und dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen hat wem in der Nacht zum Sonntag jemand aufgefallen ist, der eine Flasche mit einer Flüssigkeit befüllt hat

Die Staatsanwaltschaft Marburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000,- Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise können in begründeten Fällen auch vertraulich behandelt werden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium Mittelhessen, Polizeidirektion Marburg, 06421/406-0 entgegen.