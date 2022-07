Verkehrsunfall mit Radfahrer

Fulda. Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 33-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda befuhr die Hohenlohestraße in Fahrtrichtung Engelhelmser Straße. Auf Höhe der Kreuzung Keltenstraße / Chattenstraße ordnete er sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mittig auf dem Fahrstreifen ein, um nach links abzubiegen. Eine dahinterfahrende 67-jährige Opel-Fahrerin aus Fulda fuhr links an dem Fahrradfahrer vorbei und streifte hierbei aus noch unklarer Ursache das Fahrrad. Der 33-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Auffahrunfall

Fulda. Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro entstand. Eine 38-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda befuhr nach aktuellem Kenntnisstand die Bronnzellerstraße in Richtung Ortsausgang um dann nach links in einen Ausläufer der Bronnzellerstraße abzubiegen. Zeitgleich verließ ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda den dortigen Kreisverkehr in dieselbe Richtung. Aus noch unklarer Ursache fuhr er dabei auf die Skoda-Fahrerin, welche gerade abbiegen wollte, auf. Der Skoda wurde in den Ausläufer der Bronnzellerstraße und der BMW nach rechts geschleudert. Dabei beschädigte er zudem einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota einer Frau aus Fulda. Die 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Diebstahl von Baustelle

Fulda. Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Dienstag (26.07.) und Donnerstag (28.07.) unerlaubt auf eine umzäunte Baustelle in der Olympiastraße. Anschließend entwendeten die Langfinger ein Starkstromkabel in einer Länge von circa zwei Metern und flüchteten. Der Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Ein Einfamilienhaus in der St.-Vinzenz-Straße wurde in der Zeit von Dienstagnachmittag (26.07.) bis Donnerstagnachmittag (28.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Zerstören eines Kellerfensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, welches sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugenaufruf nach Rollerunfall

Fulda. Einem aufmerksamen 44-jährigen Zeugen fielen am frühen Freitagmorgen (29.07.), gegen 3 Uhr, zwei Jugendliche auf, die sich in der Nähe eines Firmengeländes in der Hermann-Muth-Straße im Bereich eines dort abgestellten Zweirades aufhielten. Die beiden jungen Männer führten einen roten Roller des Herstellers „Honda“ mit sich. Da dem 44-jährigen Mann aus Fulda die Situation merkwürdig vorkam, beabsichtigte er die beiden Personen anzusprechen. Diese flüchteten jedoch umgehend auf dem roten Zweirad in Richtung eines nahegelegenen Firmenparkplatzes, wo sie aus noch unklarer Ursache mit ihrem Fahrzeug zu Fall kamen und daraufhin wegrannten. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte anschließend fest, dass der verunfallte Roller zuvor kurzgeschlossen worden war. Die genauen Hintergründe sind derzeit jedoch noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die beiden Rollerfahrenden können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

männlich

circa 1,60 Meter groß

schlanke Statur

schmales Gesicht

trug eine Base-Cap mit einer schwarzen Kapuze eines Pullovers

Person 2:

männlich

circa 1,80 Meter groß

kräftige Statur

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die beiden jungen Männer bei dem Sturz mit dem Zweirad verletzten.

Zur Klärung des Sachverhaltes, sucht die Polizei nun nach den beiden Personen sowie weiteren Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kraftstoffdiebstahl

Alsfeld. Aus mindestens drei Fahrzeugen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (28.07.) mehr als 100 Liter Benzin im Wert von circa 200 Euro. Darüber hinaus verursachten die Diebe Gesamtsachschaden von etwa 900 Euro im Bereich der Tankdeckel der Pkw. Zur Tatzeit standen die Autos auf einem Parkplatz in der Straße „An der Hessenhalle“. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Love-Scamming – Betrüger ergaunern Geldbeträge im Vogelsbergkreis

Vogelsbergkreis. Besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist das Love- oder Romance-Scamming. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung – mit leichter oder autoritärer Kleidung – bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig. Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen.

So erging es auch einer Frau aus dem Vogelsbergkreis. Über mehrere Monate hinweg baute eine vermeintlich männliche Person aus Frankreich eine Liebesbeziehung zu der Vogelsbergerin auf und forderte unter verschiedenen Vorwänden immer wieder kleinere Geldbeträge. Die Frau glaubte den Angaben des Liebesbetrügers zunächst über einen längeren Zeitraum, bis sie schließlich das Profil des vermeintlichen Liebespartners auf weiteren Webseiten mit anderen Identitäten feststellte und den Betrug durchschaute.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer:

Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder

Dating-Plattformen statt.

Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch.

Deutsch.

Deutsch. Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen,

locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven

Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung.

Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun:

IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld.

Sie auf keinen Fall Geld. SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis.

HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger

Hünfeld

Am Donnerstag (28.07.) kam es gegen 11.39 Uhr in der Straße Niedertor in Hünfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Eine 69jährige Eiterfelderin befuhr mit ihrem BMW Mini die Straße Niedertor aus Richtung Gartenstraße kommend in Fahrtrichtung Hersfelder Straße. Ein 61jähriger Fußgänger befand sich in der Straße Niedertor auf dem Gehweg. In Höhe der Hausnummer 8 überquerte der Fußgänger die Straße und wurde frontal vom BMW Mini erfasst. Er kam circa 5 Meter vor dem BMW Mini zum Liegen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Zudem entstand an den Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Identität des Fußgängers ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06652/9658-0 mit der Polizeistation Hünfeld in Verbindung zu setzen