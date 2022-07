Sachbeschädigung – Aggressiver Täter in Beseitigungsgewahrsam

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr, beschädigte ein 32-jähriger Täter zunächst in der Heinrich-Lanz-Straße, Höhe Anwesen 30, und anschließend in der Rheinhäuser Straße, Höhe Anwesen 2, durch Fußtritte zwei geparkte Pkw, einen Volvo und einen Skoda.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Täter durch eine Polizeistreife anschließend in der Seckenheimer Straße, im Bereich der Haltestelle Werderstraße, festgenommen werden.

Der 32-Jährige schimpfte dabei ständig mit Worten aus der Gossensprache und spuckte unkontrolliert um sich. Da er sich auch bei der Personalienfeststellung gegenüber den Polizeibeamten verbal äußerst aggressiv verhielt und auch keine Anzeichen machte, sein Verhalten einzustellen, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe für sein aggressives Verhalten, der Sachbeschädigungen an den geparkten Pkw und der möglicherweise persönlichen Ausnahmesituation lassen sich bisher nicht erklären. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab.

Beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt wurde er durch einen Polizeivertragsarzt untersucht und verbrachte anschließend die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

Neben der Strafanzeige, den Kosten im Zusammenhang mit der Straftat, erwarten den 32-Jährigen nun auch noch die Folgekosten im Zusammenhang mit seiner vorübergehenden Unterbringung bei der Polizei.

34-Jähriger wegen schwerer räuberischer Erpressung in U-Haft

Mannheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden ein 34-Jähriger am Dienstag 26.07.2022, dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Beschuldigte steht im dringenden Verdacht in der Nacht von Mittwoch 22.06.2022, auf Donnerstag 23.06.2022, eine Tankstelle in der Seckenheimer Straße überfallen zu haben.

Der 34-Jährige soll sich demnach vor der Tat maskiert und gegen 02:30 Uhr den Verkaufsraum betreten haben. Unter Vorhalt eines Messers soll er dann die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der bedrohte Angestellte überreichte daraufhin einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem der Tatverdächtige anschließend geflüchtet sein soll.

Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg gelang es den Ermittlern Videomaterial einer Überwachungskamera sicherzustellen und dieses aufwendig aufzuarbeiten. In Verbindung mit eingegangenen Hinweisen konnte der 34-Jährige schließlich als Tatverdächtiger identifiziert und festgenommen werden.

Am Dienstag wurde der deutsche Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern weiter an. Insbesondere wird untersucht, ob der 34-Jährige auch für einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle in der Möhlstraße am 24.06.2022 verantwortlich ist.

Frau läuft im Gleisbereich nach Hause

Mannheim (ots) – Donnerstagmorgen (28. Juli) erreichte die Bundespolizei die Meldung über eine 41-jährige Frau, die verbotenerweise im Gleisbereich lief. Gegen 08:30 Uhr begab sich die Frau am Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt in den Gleisbereich und lief dort zwischen der Schallschutzmauer und den Gleisen bis zum Haltepunkt Mannheim-Luzenberg.

Eine Streife der Bundespolizei konnte die Frau noch im Gleisbereich antreffen. Auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, gab die 41-Jährige an, dass sie sich damit den Weg nach Hause abkürzen wollte. Die Beamten klärten sie daraufhin über die erheblichen Gefahren auf, die beim Betreten des Gleisbereichs und beim Aufenthalt in den Gleisen bestehen.

Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, sich unbefugt in den Gleisbereich zu begeben. Züge fahren mit sehr hohen Geschwindigkeiten und sind aufgrund moderner Technik fast geräuschlos. Schon bei Unterschreitung des Mindestabstands zum Gleis, kann eine Person durch die Sogwirkung, die von Zügen ausgeht, vor den Zug gezogen werden. Nicht selten kommt es hierbei zu schweren oder tödlichen Unfällen.

Eine Abkürzung des Weges über die Gleise kann dabei in der Verkürzung der eigenen Lebenszeit enden. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Stein auf vorbeifahrendes Auto geworfen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 gegen 08 Uhr bewarf ein bislang unbekannter Täter erneut ein in der Untermühlaustraße fahrendes Auto mit einem faustgroßen Stein und beschädigte dieses hierdurch im Bereich der rechten hinteren Scheibe. Die 35-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Stein das Auto traf. Verletzt wurde sie glücklicherweise nicht.

Vor einem Monat kam es im Bereich der Untermühlaustraße bereits zu mehreren ähnlich gelagerten Vorfällen, bei welchen ein bislang noch unbekannter Täter vorbeifahrende Autos mit Hantelscheiben sowie einem Hammer beworfen hatte.

Ob es sich bei dem aktuellen Fall um denselben Täter handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, welche gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 21-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs.

In Höhe der Kußmaulstraße fuhr er dem vor ihm verkehrsbedingt langsamer fahrenden 60-Jährigen aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands hinten auf. Der 60-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen in Form von Prellungen zu. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Busverkehr der Linie 61 war zwischen 18.50 Uhr und 19.15 Uhr unterbrochen.

Radfahrerin bei Wendemanöver übersehen

Mannheim (ots) – Am Mittwochvormittag kurz vor 10 Uhr übersah ein 60-jähriger Peugeot-Fahrer eine 39-jährige Radfahrerin beim Wenden, wodurch diese zu Fall kam und schwere Verletzungen erlitt. Der 60-Jährige fuhr zuvor auf der Reichskanzler-Müller-Straße.

Beim Wenden an der Kreuzung Tattersallstraße übersah der Mann die entgegenkommende Radfahrerin während eines Wendevorgangs. Die gestürzte Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei 1.500 Euro.

Schwerer Verkehrsunfall am Alten Meßplatz – Lebensgefährlich verletzter Fußgänger

Mannheim (ots) – Am 27.07.2022 kam es gegen ca. 19:00 Uhr zu eine schweren Verkehrsunfall am Alten Meßplatz in Mannheim, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Abbiegespur der Mittelstraße in Richtung Am Meßplatz, als er in Höhe der Einmündung Schimperstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug des 18-jährigen prallt daraufhin frontal mit einem an der Haltestelle “Alter Meßplatz” sitzenden 55-Jährigen und anschließend mit einem Strommast zusammen. Der 55-Jährige wird hierdurch schwer verletzt und befindet sich aktuell in Lebensgefahr. Der 15-jährige Beifahrer des Mercedes-Fahrers wird ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die beiden Verletzten wurden u.a. mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei Mannheim übernommen und dauern zum Berichtszeitpunkt an.