Evakuierung nach Brand in einem Einkaufsmarkt

Eberbach(ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 gegen 14:15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, nachdem in einem Einkaufsmarkt in der Güterbahnhofstraße aus bislang nicht bekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Polizeikräfte führte die Freiwillige Feuerwehr Eberbach, die mit insgesamt 5 Einsatzfahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten vor Ort war, bereits Löschmaßnahmen durch.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Markt, in welchem zum Zeitpunkt des Brandausbruchs Kundenverkehr herrschte, vorsichtshalber evakuiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge, brach das Feuer vermutlich in einem Anbau des Marktes aus, wo unter anderem Kartonagen und Leergut gelagert waren. Durch den Brand wurden mehrere Metallcontainer sowie das Wellblechdach des Anbaus und die Ummantelung verschiedener Leitungen beschädigt.

Nach Abschluss der ersten Maßnahmen konnte der Einkaufsmarkt um 15:10 Uhr wieder für den Kundenverkehr freigegeben werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Brandermittler des Polizeireviers Eberbach haben die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt – Einsatz Rettungshubschrauber

Hockenheim (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 gegen 18.50 Uhr ereignete sich in Hockenheim ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 21-jährige Radfahrer befuhr den baulich getrennten Radweg auf dem Gelände der Landesgartenschau, entlang der Eisenbahnstraße.

Auf Höhe des Kraichbaches wollte er die Eisenbahnstraße überqueren und kollidierte hierbei mit einem vom Bahnhof kommenden Pkw. In der Folge wurde der 21-Jährige auf den Pkw, Typ VW Up!, aufgeladen. Glücklicherweise zog er sich hierbei nur leichte Verletzungen zu. Aufgrund des zunächst jedoch unklaren Verletzungsbildes wurde der Radfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Des Weiteren befanden sich ein Rettungs- sowie Notarztwagen, sowie 6 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim vor Ort. Der VW-Up! der 40-Jährigen war im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme übernahmen Beamte des Verkehrsdienstes Mannheim.

2 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Weinheim (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 gegen kurz nach 17.00 Uhr ereignete sich in Weinheim ein Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen schwer verletzt wurden. Der 41-jährige Fahrzeugführer sowie dessen 55-jähriger Beifahrer befuhren die Brunnstraße in Richtung Stadtgebiet. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 41-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf überfuhr er mehrere Verkehrs- und Hinweisschilder und prallte frontal gegen einen Baum, welcher hierdurch entwurzelt und gefällt wurde. Das verunfallte Fahrzeug, ein Porsche Cayman, überschlug sich letztlich und kam in einem angrenzenden Maisfeld zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An dem Porsche entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Durch die beschädigten Verkehrs- und Hinweisschilder sowie Flurschäden der angrenzenden Grundstücke entstand weiter ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Das verunfallte Fahrzeug musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderung kam es nicht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. Die Feuerwehr aus Weinheim war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ebenfalls mit vor Ort.

Unfall verursacht und abgehauen

Reilingen (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstag 28.07.2022 ein unbekannter Autofahrer auf der L 723 bei Reilingen. Eine 31-jährige Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Opel Adam auf der L 723 von Reilingen in Richtung Walldorf unterwegs. Kurz vor der Autobahnbrücke kam ihr auf ihrer Fahrspur ein weißer Kleinwagen entgegen, der offenbar trotz durchgezogener Mittellinie überholte.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 31-Jährige stark ab. Eine ihr nachfolgende 46-Jährige konnte ihren Opel Zafira nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der 31-Jährigen auf. Der unbekannte Kleinwagen fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.

Nach dem Zusammenstoß klagte der 8-jährigen Beifahrer im Opel Zafira über Schmerzen im Brustbereich. Er wurde im Beisein seiner Mutter durch Rettungskräfte vor Ort behandelt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, gab an, dass es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen unbekannter Marke mit KA-Kennzeichen gehandelt habe.

Weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf sowie zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Auto – 36-jährige Frau verletzt

Hockenheim-Talhaus (ots) – Eine 36-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag 28.07.2022 bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hockenheim-Talhaus leicht verletzt. Die Frau überquerte gegen 9.30 Uhr bei Rotlicht die Fußgängerampel an der Kreuzung Talhausstraße/Ludwigshafener Straße/Gleisstraße.

Dabei wurde sie von einem 57-jährigen Audi-Fahrer erfasst, der die Talhausstraße von Ketsch kommend in Richtung Hockenheim befuhrt. Die 36-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen an Kopf, Arm und Schulter zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden.

74-Jähriger durchschaut raffinierte Betrugsmasche

Neulußheim (ots) – Auf die Ersparnisse eines 74-jährigen Mannes aus Neulußheim hatte es am Mittwochmittag eine Betrügerbande abgesehen. Der Senior erhielt gegen 12 Uhr den Anruf einer Frau, die sich als dessen Tochter ausgab. Diese Frau gab in weinerlichem und jammerndem Ton zu verstehen, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Frau schwer verletzt worden sei.

Anschließend übernahm ein Mann das Gespräch, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser bestätigte den Unfall und gab zu verstehen, dass die Tochter des 74-Jährigen und deren Mann wegen fahrlässiger Tötung in Untersuchungshaft seien. Durch eine Kaution in Höhe von jeweils 50.000 Euro würden beide wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Sollte das Bargeld nicht ausreichen, könne der Rest auch in Schmuck “bezahlt” werden.

Nachdem der Angerufene zunächst mit dem zuständigen Staatsanwalt sprechen wollte, erhielt er wenig später einen weiteren Anruf, bei dem sich ein angeblicher Staatsanwalt meldete. Dieser wiederholte die Forderung nach der Kaution oder Tochter und Schwiegersohn blieben in Haft. Zudem läge das Unfallopfer im Sterben.

Zu guter Letzt meldete sich wenig später ein weiterer Polizeibeamter, angeblich vom LKA, der behauptete, im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen eine Betrügerbande die Telefonate mitgehört zu haben. Der 74-Jährigen solle nun zum Schein auf die Forderungen eingehen und das Geld übergeben. Nur so könne man die Täter festnehmen.

Der Senior ging jedoch nicht auf die Forderungen der Anrufer ein, da sich kurz zuvor die wahre Tochter bei ihm gemeldet hatte und die Masche so aufgeflogen war. Nachdem er mitgeteilt hatte, jetzt die Polizei zu verständigen, wurde das Telefonat sofort beendet.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss mit weiteren Betrugsversuchen gerechnet werden. Daher weist das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch einmal auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention hin: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Dort finden Sie umfangreiche Informationen über die oben genannten Betrugsmaschen sowie über weitere gängige Betrugsphänomene.

Bitte beachten Sie auch folgende präventive Verhaltenstipps und geben Sie diese an Ihre Mitmenschen weiter:

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person oder Institution unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld, Wertsachen oder sensible Daten von Ihnen fordert:

Ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Geben Sie keine persönlichen Daten, Zugangspasswörter, PINs oder sonstige Bankdaten preis.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Sattelzug – Erheblicher Sachschaden entstanden

Reilingen (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Sattelzug am Mittwochabend in Reilingen entstand erheblicher Sachschaden. Eine 84-jährige Frau befuhr kurz nach 20 Uhr mit ihrem Auto den Heidelberger Weg vom Friedhofsparkplatz in Richtung Sandweg. An der dortigen Einmündung stoppte sie zunächst, fuhr dann aber unvermittelt los.

Dabei übersah sie einen 46-jährigen Mann, der mit seinem Sattelzug auf dem Sandweg in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto der 84-Jährigen war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste, an der Sattelzugmaschine war ein Reifen platt, sodass dieser vor Ort gewechselt werden musste.

Der Sachschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Die 84-Jährige und der Fahrer des Sattelzugs kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Auto in Brand geraten

Neulußheim (ots) – Am Mittwoch 27.07.2022 wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Fahrzeugbrands in Neulußheim verständigt. Ein 61-jähriger Mann war gegen 22.15 Uhr mit einem BMW in der Straße “Am Sandbuckel” unterwegs. Plötzlich bemerkte er, dass das Fahrzeug aus unbekannter Ursache im Bodenbereich in Brand geraten war.

Nachdem er das Fahrzeug gestoppt hatte und ausgestiegen war, bemerkte er, dass der BMW im Bereich des Unterbodens, am Auspuff und im Motorraum brannte. Ein Anwohner verständigte die Feuerwehr und versuchte, mit Feuerlöschern die Flammen zu ersticken. Obwohl der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim, die mit Fahrzeugen und 18 Wehrleuten zum Brandort gekommen war, rasch gelöscht werden konnte, brannte der BMW vollständig aus.

Brandursächlich war offenbar ein technischer Defekt an dem Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Durch geschmolzene Kunststoffteile wurde die Fahrbahn leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Unaufmerksamkeit verursacht schweren Unfall

Weinheim (ots) – Am späten Mittwochabend kam es in der Nördlichen Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Eine 21-Jährige übersah demnach gegen 21:40 Uhr bei einem Wendemanöver einen herannahenden Motorradfahrer im Gegenverkehr.

Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Zweiradfahrer einen Unfall nicht mehr verhindern und prallte gegen die Motorhaube der Unfallverursacherin. Der 20-jährige Fahrer schleuderte von seinem Motorrad und prallte auf den Boden.

Ersten Erkenntnissen nach wurde der junge Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in Krankenhaus. Der Citroen der 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Mit über 2,1 Promille am Straßenverkehr teilgenommen

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Sinsheim einen 40-jährigen Ford-Fahrer in der Steinsfurter Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten unmittelbar starken Alkoholgeruch fest. Im Fahrzeug befanden sich mehrere leere Bierdosen.

Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Die Weiterfahrt war natürlich beendet und er musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.