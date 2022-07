Brand in Ludwigshafen-Stadtteil West

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(MM) – Am Donnerstag 28.07.2022 um 17:51 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bayreuther Straße im Stadtteil West gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung aus einem 1-geschossigen Wohngebäude festgestellt. Es handelte sich um einen Zimmerbrand.

Das Feuer hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf die Dachkonstruktion übergegriffen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zur Brandbekämpfung im Dachbereich kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz.

Die Bewohner konnten sich eigenständig in Sicherheit bringen. Insgesamt wurden 5 Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben. Für eine Katze kam jede Hilfe zu spät, diese konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden.

Es waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Hierbei wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr Oppau sowie der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte unterstützt.

Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Den Bewohnern wurde von der Stadt Ludwigshafen eine Ersatzwohnung angeboten. Sie kamen jedoch bei Bekannten unter. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oppau und Stadtmitte, der Rettungsdienst, der “Leitende Notarzt”, der “Organisatorische Leiter Rettungsdienst”, die Polizei sowie die Technischen Werke Ludwigshafen.

Meldung der Polizei:

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag 28.07.2022 gegen 17.54 Uhr, eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße in Brand. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf circa 50.000 Euro.

5 Personen wurden vor Ort vorsorglich medizinisch untersucht. Verletzt wurde bei dem Brand jedoch niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Donnerstag 28.07.2022 gegen 12.30 Uhr, ein 16-Jähriger auf einem Roller (Kleinkraftrad) im Bereich der Waltraudenstraße auf. Beim Erblicken der Polizei parkte der Jugendliche seinen Roller und versuchte zu Fuß zu flüchten.

In der Nähe eines angrenzenden Spielplatzes stellten die Polizeibeamten den Flüchtigen schließlich fest. Der 16-Jährige hatte nämlich keinen Führerschein und hatte an seinem Roller ein gestohlenes Versicherungskennzeichen angebracht. Im Anschluss wurde er seinen Eltern übergeben.

Pedelec-Fahrer übersehen

Ludwigshafen (ots) – Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin übersah am Donnerstagmorgen (28.07.2022) beim Abbiegen in Bereich der Raschigstraße einen 30-jährigen Pedelec-Fahrer. Durch die Kollision stürzte der 30-Jährige und verletzt sich hierbei.

Er wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch erst versorgt.