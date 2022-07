Erst geschlagen, dann bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Eine 50-Jährige und ihre 20-jährige Tochter sind am Donnerstag 28.07.2022 zu unterschiedlichen Zeiten gleich 2x Opfer einer Straftat geworden. Zuerst war die 50-Jährige in der Fackelstraße unterwegs, als sie auf ihren 42-jährigen Ex-Freund stieß. Dieser bedrohte die Frau und deren Tochter direkt, danach schlug er der Mutter ins Gesicht.

Die Frauen verständigten die Polizei, weshalb der 42-Jährige die Flucht ergriff. Weniger als 2 Stunden später kam es erneut zu einem Zusammentreffen, bei dem der Verdächtige die Frauen wieder bedrohte und die 20-Jährige beleidigte. Die Polizei rückte erneut aus, der 42-Jährige war allerdings nicht mehr anzutreffen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet. |lu

Platzverweise nach Streitigkeiten

Kaiserslautern (ots) – Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstag 28.07.2022 die Polizei zum Rittersberg gerufen. Er gab an, ein 19-Jähriger hätte ihn mit einem Messer bedroht. Vor Ort konnte der 32-Jährige nur sehr diffuse Angaben zu dem Vorfall machen. Er war stark alkoholisiert. Der Atemtest zeigte 2,2 Promille. Der 19-Jährige konnte durch die Beamten in der Siegfriedstraße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten kein Messer.

Während der Kontrolle des 19-Jährigen erschien auch der 32-Jährige. Die beiden begrüßten sich freundschaftlich und sprachen miteinander, als ob es keinen Vorfall gegeben hätte. Dann verließen beide die Örtlichkeit. Der 19-Jährige wurde keine fünf Minuten später durch die Beamten beobachtet, wie er gemeinsam mit einem weiteren Mann auf eine Gruppe von 4 Männern traf und mit diesen Streit anfing. Es kam zur Rangelei.

Als die Beamten zur Auseinandersetzung eilten, flüchteten 2 Personen Richtung Lauterstraße. Auf die Frage, was geschehen sei, wollte keiner Angaben machen. Die gesamte Gruppe verhielt sich äußerst unkooperativ und war aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht in der Lage, sachlich zu kommunizieren. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen. |elz

Elfjähriger steigt in falschen Bus

Kaiserslautern (ots) – Eine Busfahrerin machte am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße auf sich aufmerksam. Sie winkte einer Polizeistreife zu, anzuhalten. Der Grund: In ihrem Bus saß ein 11-Jähriger aus dem Landkreis Südwestpfalz, der nicht mehr wusste, wie er nach Hause kommen soll. Das Kind war in den falschen Bus eingestiegen und nun in Kaiserslautern gestrandet.

Die Beamten konnten helfen. Sie machten die Mutter des Jungen ausfindig. Bis die Frau ihren Sprössling bei der Polizei abholte, durfte der 11-Jährige mal hinter die Kulissen einer Polizeiinspektion schauen. Wohlbehalten nahm ihn schließlich seine Mutter in Empfang. |erf

Vier Fälle von Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere mutmaßliche Ladendiebe hielten die Polizei am Donnerstagnachmittag auf Trab. Erst wollte eine 12-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Fackelstraße mehrere Artikel klauen. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde ihr Vorhaben früh durchschaut und gestoppt.

Zwei weitere mutmaßliche Ladendiebinnen wollten Tabakwaren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Zollamtstraße mitnehmen, ohne diese zu bezahlen. Auch hier wurden die beiden Frauen von einer Mitarbeiterin durchschaut. Eine Verdächtige verließ das Geschäft anschließend direkt, ihre Identität steht bislang nicht fest.

Bei der zweiten Verdächtigen handelt es sich um eine 34-Jährige. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fand die Polizei noch weitere Artikel, die aus vorherigen Diebstahlsdelikten stammen könnten.

Die unbekannte, mutmaßliche Mittäterin beschrieben Zeugen wie folgt: Die Frau ist ca. 1,70 Meter groß. Sie ist von dünner Statur. Die Verdächtige könnte zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Sie hat blonde Haare und trug Piercings im Gesicht. Zur Tatzeit war sie unter anderem mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Auf dem T-Shirt war eine schwarze Aufschrift.

Dreister ging ein 37-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Merkurstraße vor: Der Mann packte einen Rasierer aus und steckte ihn in seine Hosentasche, die dazugehörige Verpackung versteckte er innerhalb des Geschäfts. An der Kasse bezahlte er ein paar andere Artikel aus seinem Einkaufswagen, jedoch nicht den Rasierer. Ein Ladendetektiv beobachtete das Vorgehen und stoppte den Mann.

Ähnlich war das Verhalten zweier Männer in einem Fachhandel für Elektronik in der Hohenecker Straße: Hier öffnete ein 22-Jähriger die Verpackung eines Ladesteckers und gab diesen einem 23-Jährigen, der ihn in seiner Hosentasche verstaute. Nach dem Passieren des Kassenbereichs sprach sie ein Mitarbeiter des Marktes an; er hatte alles beobachtet.

Die Polizei wurde in allen Fällen verständigt. Die Personen müssen mit entsprechenden rechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen, die Hinweise zu der noch unbekannten Täterin geben können, nehmen bitte unter der Tel. 0631 369-2250 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 auf. |lu

Alkohol, Strafanzeigen und Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Was entspannt anfing, endete mit einer Strafanzeige und einer Nacht im Polizeigewahrsam. Ein 33-Jähriger trank gemeinsam mit seinen Nachbarn Alkohol und hörte Musik. Nach und nach wurde der Mann aggressiver und begann, seine Nachbarn zu beleidigen und zu bedrohen. Ein Nachbar verständigte am späten Donnerstagabend deshalb die Polizei.

Die Streife fesselte den weiterhin pöbelnden Mann und nahm ihn in Polizeigewahrsam, da sich seine Aggression gegenüber der Nachbarn nicht minderte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Der Mann muss mit einer Strafanzeige rechnen. |lu

Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Um Streitigkeiten zwischen einem Pärchen zu schlichten, wurde am Donnerstagabend die Polizei verständigt.

Als die Streife den Sachverhalt in der Richard-Wagner-Straße aufnahm, zeigte ein 24-Jähriger unmittelbar ein distanz- und respektloses Verhalten. Er beleidigte die Beamten mehrfach. Der 24-Jährige muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. |lu

Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Kaiserslautern (ots) – In seiner Freizeit ist einem Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt ein Mann aufgefallen. Der Grund: Der Kollege wusste, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Ihm werden Fälle von sogenannter “Hate Speech” (Hasskommentare) im Internet vorgeworfen.

Die verständigte Polizeistreife konnte den Gesuchten wenig später in der Gasstraße stellen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 35-Jährige wurde zunächst mit zur Dienststelle genommen und sein Mobiltelefon sichergestellt.

Dort klagte der Mann plötzlich über Schmerzen in der Brust. Er setzte sich auf den Boden und war nach eigenen Angaben nicht mehr in der Lage, den weiteren polizeilichen Maßnahmen zu folgen.

Der hinzugezogene Rettungsdienst führte ein Herz-EKG durch, konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen. Ein Arzt untersuchte den 35-Jährigen und bescheinigte seine Gewahrsamsfähigkeit.

Als der Mann anschließend in eine Zelle gebracht werden sollte, kündigte er an, überall zu verbreiten, er sei von den Beamten misshandelt und gefoltert worden. Ob dies den Tatbestand der Ankündigung einer Straftat erfüllt, wird nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sein.

Wegen der Hasskommentare wurde der 35-Jährige am Donnerstag der Ermittlungsrichterin des zuständigen Amtsgerichts vorgeführt. Sie entschied, dass der Haftbefehl weiter vollzogen wird. Der Beschuldigte sitzt deshalb nun in Untersuchungshaft. |cri

Haftbefehl vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Eine Personenkontrolle in der Innenstadt ist am Donnerstagabend einem Mann zum Verhängnis geworden. Der 27-Jährige war kurz vor halb 8 am Willy-Brandt-Platz von der Polizei kontrolliert worden.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fiel auf, dass gegen ihn zwei aktuelle Haftbefehle aufgrund nicht gezahlter Geldstrafen bestehen. Den ausstehenden Betrag von mehr als 500 Euro zahlte er sofort und in bar, sodass die Fahndung nach ihm anschließend gelöscht wurde. |elz

Unfall: Fehler beim Abbiegen

Kaiserslautern (ots) – Viel Blechschaden ist am Donnerstag bei einem Unfall im Benzinoring entstanden. Kurz nach 11 Uhr wollte eine Autofahrerin nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes abbiegen. Sie ordnete sich dazu allerdings zu weit rechts ein, was eine nachfolgende Pkw-Fahrerin offensichtlich missverstand.

Als sie an dem Wagen der 48-Jährigen vorbeifahren wollte, krachte es. Die Fahrzeuge kollidierten. An beiden Autos entstand Schaden, den die Polizei auf mindestens 5.500 Euro schätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. |erf

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Donnerstag in der Pariser Straße auf. Dort fuhr eine 30-Jährige gegen 13:10 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf der rechten Spur in Richtung Einsiedlerhof. Weil ein VW Golf plötzlich auf ihre Spur wechselte, musste die Frau nach rechts ausweichen, um Schlimmeres zu verhindern.

Dabei stieß sie nicht nur mit den Felgen gegen den Bordstein, sondern wurde auch noch von ihrem Unfallgegner gestreift. Der fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |lu

Kein Feuer im Wald

Kaiserslautern (ots) – Das war gerade nochmal gut gegangen: Ein Zeuge hat am Donnerstag die Polizei darüber informiert, dass zwei Personen im Wald in der Nähe des Hahnbrunnerhofs grillen würden. Eine Polizeistreife traf vor Ort einen 20-Jährigen und einen 18-Jährigen an, die ihren “Grillausflug” bereits beendet hatten.

Ein Förster hatte die jungen Männer auf die Waldbrandgefahr aufmerksam gemacht. Auch die Polizei sensibilisierte die beiden Männer, kein Feuer zu entfachen. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr aktuell sehr hoch. |lu

Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer am Donnerstagabend in der Barbarossastraße verletzt worden. Der 28-jährige Autofahrer wollte aus der Kantstraße in die Barbarossastraße abbiegen. Der 64-jährige Radler war auf der Barbarossastraße unterwegs.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Barbarossastraße musste für die Zeit der Unfallaufnahmen gesperrt werden. |elz

Autoscheiben eingeschlagen

Kaiserslautern (ots) – War es Wut? War Spaß an Zerstörung? Aus welchem Grund auch immer Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag an zwei Autos Scheiben einschlugen: Die Tat scheint völlig sinnlos. Die Wagen, ein Dodge und ein Nissan, parkten in der Oberen Lauterstraße, als sich die Vandalen an ihnen zu schaffen machten.

Zwei Seitenscheiben gingen zu Bruch. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Einbrecher klauen Tequila

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit Hilfe einer Leiter sind Einbrecher in der Merkurstraße in ein Restaurant eingestiegen. Als ein Mitarbeiter am Donnerstagvormittag das Gebäude betreten wollte, stellte er zunächst Hebelspuren an der Eingangstür fest, die Tür war aber nach wie vor verschlossen.

Als der Mann dann aber das Lokal betrat, entdeckte er in der Küche ein geöffnetes Fenster, und bei der weiteren Überprüfung fand er auch noch an zwei anderen Türen Hebelspuren. Offenbar hatten die Täter erfolglos versucht, eine Tür aufzubrechen, und waren dann über das Fenster eingestiegen.

Pech für die Eindringlinge: Aufgrund der Erfahrungen durch einen Einbruch in das Restaurant vor einem Monat wird in der Kasse über Nacht kein Bargeld mehr aufbewahrt. Da sie kein Geld fanden, nahmen die Täter diesmal drei Flaschen Tequila mit.

Zeugen, denen zwischen Mittwochabend, 21.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, mit oder ohne Tequila-Flaschen, werden gebeten sich unter Tel 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Autokennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Europaallee von einem Auto beide Nummernschilder gestohlen. Der Transporter stand zwischen 18 Uhr und 6 Uhr auf einem Parkplatz, als sich die Diebe an dem Wagen zu schaffen machten. Sie montierten beide Kennzeichen ab.

Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls eingeleitet und die Schilder zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen KL-NZ 25 geben können, werden gebeten, sich unter Tel 0631 369 2150 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Die PIN gehört nicht in den Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Dass es keine gute Idee ist, seine EC-Karte zusammen mit der dazu gehörigen PIN im Geldbeutel mit sich herumzutragen, musste eine Frau aus dem Landkreis diese Woche auf die teure Art einsehen. Der 83-Jährigen war am Dienstagvormittag in einem Supermarkt in der Zollamtstraße die Geldbörse aus dem Einkaufswagen geklaut worden.

Zwei Tage später stellte die Seniorin fest, dass der unbekannte Täter die gestohlene Karte nur wenige Minuten nach dem Diebstahl sofort nutzte, um an Bargeld zu kommen. Offenbar lief der Unbekannte durch den Südeingang des Bahnhofs unter den Gleisen durch zur anderen Seite und hob an einem Geldautomaten in der Eingangshalle innerhalb kürzester Zeit 5x Geld vom Konto der Frau ab insgesamt 2.000 Euro. Der Knackpunkt: Im Geldbeutel der 83-Jährigen steckten nicht nur Bargeld und Debitkarte, sondern auch ein Zettel mit der Geheimzahl.

Ähnlich ging es auch einer 75-jährigen Frau aus dem Landkreis. Sie hatte vor rund zwei Wochen mit dem Zug einen Ausflug nach Paris gemacht und war dort beim Umsteigen auf dem Bahnhof Opfer eines Taschendiebs geworden. Der Unbekannte zog ihr unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche, obwohl sie diese umgehängt hatte.

Dass die Börse weg ist, stellte die Frau erst später fest – da war es allerdings schon “zu spät”, denn der Täter hatte in der Zwischenzeit bereits drei Abhebungen vom Konto der Seniorin getätigt und war dadurch an insgesamt 1.700 Euro Bargeld gekommen. Die 75-Jährige erstattete zwar direkt in Paris Anzeige bei der Polizei, wegen der gestohlenen Dokumente, die sich im Geldbeutel befanden, meldete sie sich aber nun auch in Kaiserslautern bei der Kripo.

Unsere Empfehlung: Am besten ist es, wenn man die PIN auswendig lernt und keine “Gedankenstütze” in Form eines Notizzettels für unterwegs braucht. Aber wer sich die Nummernkombination nicht merken kann und aufschreiben muss, der sollte unbedingt die Karte und den Zettel mit der Geheimnummer an unterschiedlichen Orten aufbewahren, auf keinen Fall beides zusammen im Geldbeutel. Sonst haben die Diebe leichtes Spiel, wie die beiden aktuellen Beispiele zeigen… |cri

Kreis Kaiserslautern

Hochsitz zerstört und Bäume umgedrückt

Otterberg (ots) – Unbekannte haben in der Nähe des Drehenthaler Hofs circa 40 Bäume und einen Hochsitz zerstört. Möglicherweise mit einem Radlader oder anderem schweren Gerät sind die Täter in den Forst gefahren und haben dort unerlaubt einen Waldweg “bearbeitet”. Erde wurde abgetragen und ganze Erdhaufen seitlich im Wald aufgetürmt. Teilweise sieht es so aus, als sei eine Maschine durch den Wald gepflügt.

Bäume sind umgedrückt und ein Hochsitz dem Erdboden gleichgemacht. Auf einer Strecke von etwa 400 Metern verursachten die Täter Flurschaden, der auf mindestens 1.300 Euro beziffert wird. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Tat Anfang Juli erfolgte.

Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise: Wem ist in den ersten Tagen diesen Monat ein Radlader oder eine ähnliche Bau- oder Forstmaschine aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

50-Jährige versucht Taxifahrer zu beißen

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine 50-Jährige wird verdächtigt, am Donnerstag 28.07.2022 einen Taxifahrer gebissen zu haben. Die Frau wollte von dem Taxifahrer von Schopp nach Kaiserslautern gefahren werden. Auf der Fahrt fing sie an, den Taxifahrer zu beleidigen, da er den vor ihm fahrenden Fahrradfahrer auf ihre Aufforderung hin nicht überfahren wollte.

In der Gasstraße wollte die 50-Jährige aussteigen, war aber nur bereit, die Hälfte des eigentlichen Fahrpreises zu zahlen. Als der Taxifahrer den gesamten Betrag einforderte, zerschlug die Frau die Trennscheibe zwischen Rückbank und Fahrersitz und griff den Fahrer an. Sie versuchte, ihn in den Arm zu beißen. Er konnte den Arm schnell genug wegziehen.

Danach flüchtete die Frau. Sie konnte in der näheren Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz