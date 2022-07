Fahrer verletzt sich schwer nach Unfall mit Sattelzug (siehe Foto)

Jockgrim (ots) – Am Freitag 29.07.2022 befuhr um 06:30 Uhr der Fahrer eines LKW die B9 von Germersheim in Richtung Karlsruhe. Nach der Anschlussstelle Kieswerk versucht der Fahrer, nach eigenen Angaben, einem Reh auszuweichen und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im teilweise unbefestigten Grünstreifen kippt der Auflieger auf die Seite.

Durch den Unfall erleidet der 26-jährige Fahrer mehrere Frakturen. Er konnte von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus der Fahrerkabine befreit werden und wird im Krankenhaus versorgt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 90.000 EUR. Für die teilweise schweren Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Karlsruhe gesperrt werden. Es kann bis ca. 21:00 Uhr zu Behinderungen in diesem Bereich kommen.

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kuhardt (ots) – Am Freitag 29.07.2022 kam es auf der L553 im Bereich der Ortseinfahrt Kuhardt zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers und eines PKW. Aufgrund der Verletzungen des 21-jährigen Fußgängers wurde ein Rettungshubschrauber verständigt, der den verletzten Mann ins Krankenhaus brachte. Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell noch Teil der Ermittlungen. Weitere Personen und Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Lingenfeld (ots) – In der Nacht vom 27.07.2022 auf den 28.07.22 brachen derzeit unbekannte Täter in die Grundschule in Lingenfeld ein. Hierbei versuchten die Täter ein Fenster im Bereich des Schulhofes aufzuhebeln. Ob die Täter auch im Gebäude waren ist derzeit noch unklar.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro. Zudem wurde in das Vereinshaus des Radsportvereins in Lingenfeld eingebrochen. Hier gelangten die Täter durch Einschlagen einer Glastür in den Clubraum. Es wurde eine Geldkassette mit 170 Euro entwendet. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.