Womöglich Straßenraub vorgetäuscht

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022, wurde gegen 23:30 Uhr eine verletzte Person auf dem Parkplatz zwischen der Hauptstraße und der Ludwigstraße gemeldet. Der alkoholisierte 52-jährige leicht Verletzte behauptete gegenüber der Polizeistreife von einer unbekannten Person geschlagen worden zu sein. Zudem wäre sein Rucksack entwendet worden.

Laut Zeugenangaben, hätte sich der Verletzte beim Gehen mehrfach an Wänden abgestützt und wäre an diesen entlanggeschliffen, so dass die Überfallschilderung fraglich erscheint. Außerdem hätte er keinen Rucksack mitgeführt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hausstreit eskaliert

Schifferstadt (ots) – Lautes Geschrei in der Iggelheimer Straße in der Nacht zu Freitag 29.07.2022, war der Anlass für den Einsatz von mehreren Polizeistreifen. Ein alkoholisiertes Pärchen hatte sich lautstark gestritten.

Die Frau war verletzt und konnte nach medizinischer Behandlung durch den Rettungsdienst in der Wohnung verbleiben. Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde mittels einer Verfügung aus der Wohnung verwiesen.

Ordnungsamt beleidigt

Schifferstadt (ots) – Als Arschloch wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Schifferstadt am Dienstag 26.07.2022 gegen 11:40 Uhr in der Bahnhofstraße beleidigt. Hintergrund war ein festgestellter Parkverstoß.

Gegen einen 58-jährigen Mann wird nunmehr neben dem ordnungswidrigen Parken auch ein Strafverfahren geführt.