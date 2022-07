17-Jährigen als Schwuchtel beschimpft und Schläge angedroht

Mainz (ots) – Zu massiven homophoben Beleidigungen und Bedrohungen kam es am frühen Freitag 29.07.2022 im Bus der Linie 92. Ein 17-jähriger Mainzer stieg gegen Mitternacht am Hauptbahnhof in den Bus in Richtung Gonsenheim Wildpark. Ebenfall stieg eine Gruppe von 4-5 Jugendlichen in den Bus. Als der Bus losfuhr, fingen die Gruppenmitglieder an, den 17-Jährigen fortwährend mit “Schwuchtel” zu beleidigen und ihm Schläge wegen seiner Homosexualität anzudrohen.

Als der 17-Jährige zum Busfahrer gehen wollte und hierzu an der Gruppe vorbei musste, stellten sich die Jugendlichen ihm in den Weg und ließen ihn zunächst nicht vorbei. Nachdem sich der Geschädigte dann an den Busfahrer wandte, war dieser scheinbar mit der Situation überfordert.

Zwei hilfsbereite Zeuginnen, baten dem 17-Jährigen an sich zu ihnen zu setzen. An einer Haltestelle im Stadtteil Mombach stieg der 17-Jährige dann aus. Als er sicherstellen konnte, dass er nicht verfolgt wurde, wandte er sich an die Mainzer Polizei und erstattete Anzeige.

Auf Grund der Ausnahmesituation konnte keine konkrete Personenbeschreibung der Tätergruppierung abgegeben werden. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und die Sicherung der Videoaufzeichnungen des Linienbusses veranlasst.

Dringend gesucht werden die beiden hilfsbereiten Zeuginnen. Diese und andere Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zahlreiche Verspätungen aufgrund eines Ballons

Mainz (ots) – Am 28.07.2022 wurde das Bundespolizeirevier Mainz gegen 12:30 Uhr darüber informiert, dass ein Heliumballon in die Oberleitungen des Bahnhofes Römisches Theater geraten war. Vor Ort wurde durch die Streife ein zerfetzter, silberfarbener Folienballon festgestellt, der in den Oberleitungen hing.

Nach der Befragung eines Zeugen, konnte aufgeklärt werden, dass der Ballon aus dem Stadtgebiet kam und das es nach dem Kontakt des Ballons mit den Oberleitungen zu einem lauten Knall und einem Feuerball, in Folge der Verpuffung, kam.

Reisende wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, jedoch mussten aufgrund der entstandenen Schäden und den anstehenden Reparaturarbeiten sowie der Erdung der Oberleitung, 4 Gleise komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Zugausfällen führte. Insgesamt hatten 44 Züge 735 Minuten Verspätung, 17 Züge mussten umgeleitet werden und ein Zug fiel komplett aus. Weiterhin kam es zu 9 Teilausfällen.

Aufgrund des Vorfalles laufen aktuell die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt. Zeugen des Vorfalles oder Personen die potentiell Hinweise zum Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0.

Mainz-Bingen

Unfallflucht

Gensingen (ots) – 26.07.2022, 15.00 Uhr bis 27.07.2022, 14.30 Uhr – Eine 37-jährige Fahrerin parkte am 26.07.2022 ihren schwarzen PKW Hyundai mit HH-Kennzeichen auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Hohe Straße 8. Als sie am 27.07.2022 zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts feststellen.

Bei der Inaugenscheinnahme des PKW auf hiesiger Dienststelle, konnten weiße Fremdlackanhaftungen gesichtet und spurenschonend gesichert werden. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Fahrer unter Drogeneinwirkung

Bingen, Mainzer Straße (ots) – 28.07.2022, 09:30 Uhr- Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf zeitnahen Drogenkonsum deuteten. Ein Test bestätigte den Verdacht. Nach Belehrung gab der Fahrer an, am Tag zuvor einen Joint geraucht zu haben. Dem 25-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.