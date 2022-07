Ladendieb festgenommen

Speyer (ots) – Am 28.07.2022 gegen 14:38 Uhr entnahm ein 37-jähriger Mann in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße drei Parfums und steckte diese in seinen Rucksack. Anschließend verließ er das Kaufhaus und lief in die Fußgängerzone. Angestellte beobachteten die Tathandlung per Kamera und informierten die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen auf der Maximilianstraße ausmachen.

Er lief gerade in ein anderes Kaufhaus und ging zielgerichtet zur Parfümabteilung. Dort kontrollierten die Beamten den 37-Jährigen und durchsuchten seinen mitgeführten Rucksack. Darin stellten sie einen Teil des Diebesgutes aus dem ersten Laden sowie neue Kleidungsstücke mit Etiketten fest. Der Tatverdächtige konnte keine Rechnungen für die Waren vorlegen.

Die Beamten ermittelten umgehend und ordneten die aufgefundenen Waren im Gesamtwert von 250 Euro weiteren geschädigten Geschäften in der Maximilianstraße zu. Die Waren hatten einen Gesamtwert ca. 250 Euro. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zudem ein zugriffsbereites Taschenmesser. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzen Personen

Speyer (ots) – Ein 17-Jähriger befuhr am 28.07.2022 gegen 18:00 Uhr mit seinem E-Scooter den Radweg in der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. An einer Grundstücksausfahrt fuhr ein 66-jähriger Radfahrer auf den Radweg ein und kam dort zum Stehen. Dabei kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Diese stießen mit den Köpfen zusammen und stürzten.

Der 17-Jährige erlitt eine Platzwunde am rechten Auge und der Radfahrer eine Schwellung an der Stirn, sowie eine Schürfwunde am rechten Knie. Ein Sachschaden entstand nicht. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den E-Scooter-Fahrer und brachte diesen zur medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Radfahrer wollte keine ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen.

Einbruch in PKW

Speyer (ots) – In der Zeit vom 27.07.2022, 16:00 Uhr, bis 28.07.2022, 11:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter in der Herdstraße eine Scheibe an der Beifahrertür eines geparkten Pkw ein und verschafften sich damit Zugriff auf den Innenraum. Dort durchwühlten sie das Handschuhfach und den Fahrgastraum.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.