LKW-Fahrer übersieht Pannen-Pkw – 2 Verletzte

B41/Bad Kreuznach Fahrtrichtung BAB, zw. AS KH- West und KH- Winzenheim (ots) – Am Freitag 29.07.2022 gegen 08:08 Uhr, befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die rechte Fahrspur der B41 in Richtung Autobahn. Zwischen den Anschlussstellen KH-West und Winzenheim überfuhr der PKW-Fahrer einen auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstand infolgedessen der Vorderreifen der Beifahrerseite platzte. Notgedrungen musste der PKW nach ca. 500 Metern mit eingeschaltetem Warnblinker rechts anhalten.

An der Unfallstelle befand sich kein Seitenstreifen, sodass der Pkw halb auf die Fahrbahn ragte. Ein dahinter folgender LKW-Fahrer aus dem Raum Bad Kreuznach bemerkte den Anhalte Vorgang des PKW-Fahrers zu spät, sodass er einen Zusammenstoß trotz Ausweichversuchs nach links nicht mehr verhindern konnte und dem PKW im Heckbereich auffuhr. Hierdurch geriet der PKW ins Schleudern und kam letztendlich in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen.

Der 27-Jährige konnte sich selbstständig aus dem PKW befreien und wurde durch aufmerksame und hilfsbereite Verkehrsteilnehmer erst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch den hinzugezogenen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

Der PKW- Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Mainz verbracht, der LKW-Fahrer wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben Polizeikräften waren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Straßenmeisterei sowie des Abschleppunternehmens im Einsatz.

Während der Unfallaufnahme musste die B 41 in Fahrtrichtung Autobahn voll gesperrt werden, sodass es zu Rückstau kam. Positiv hervorzuheben ist, dass das Bilden der Rettungsgasse vorbildlich funktionierte.

Wer für den verlorenen Gegenstand auf der Fahrbahn der B41 verantwortlich ist, konnte vor Ort nicht ermittelt werden und bedarf weiterer Ermittlungen. Hierzu werden Zeugen, welche mögliche Angaben hierzu machen können, gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Wer kann Hinweise auf den Verlierer des auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstands geben?

Verkehrsunfall eines jungen Zweiradfahrers

Gem. Spabrücken, K29 (ots) – Am Donnerstag 28.07.2022 befährt gegen 17:40 Uhr ein 16-jähriger Motorradfahrer aus der VG Rüdesheim/Nahe die K29 von Spabrücken kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. Vermutlich aus Unachtsamkeit kommt der Fahranfänger auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzt im dortigen Schotterstreifen.

Er wird durch den Verkehrsunfall schwer jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch einen Rettungshubschrauber wird er mit Rücken- und Nackenschmerzen in ein geeignetes Krankenhaus verbracht.

Illegal gebauter Angelplatz

Martinstein (ots) – Im Zeitraum vom 14.06.2022 bis 19.07.2022 wurde in Martinstein, Höhe Sportplatz, im Uferbereich der Nahe ein illegaler Angelplatz erbaut, der teilweise in Beton eingelassen ist. Wer hierzu Hinweise auf den Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752/1560 zu melden.