Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Unbelehrbar

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unbelehrbar ist offensichtlich ein 58-jähriger aus Neustadt, welcher am 28.07.2022 um 11:00 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. befuhr. Da der Mann den eingesetzten Beamten bereits durch einen Vorfall vor circa drei Wochen bekannt war und hierbei keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug vorlegen konnte, wurde dieser erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen Im Rahmen dieser Kontrolle war zwar im Gegensatz zur ersten Kontrolle das Kleinkraftrad gedrosselt, erreichte jedoch immer noch eine Geschwindigkeit von 30 km/h, weshalb eine Fahrerlaubnis hierfür erforderlich wurde. Diese konnte der 58-Jährige auch am heutigen Tag nicht vorlegen. Daher muss dieser sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Aufgrund des wiederholten Verstoßes wurde das Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Drei Kontrollen – drei Treffer

