Tiefenthal: Polizeilicher Einsatz

Tiefenthal (ots) – Zu einem Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend, 27.07.22, gegen 20:15 Uhr. Für einen 19-jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde zunächst der Rettungsdienst angefordert. Die Rettungskräfte ersuchten um Unterstützung durch die Polizei. Der Heranwachsende wurde schließlich in einer Fachklinik in Gewahrsam genommen.

