Sachbeschädigung an Radlader

Worms (ots) – Zu einer Sachbeschädigung an einem Radlader kam es am gestrigen Mittwoch auf einer Baustelle in der Gaustraße. Während das Fahrzeug dort ab 10:00 Uhr für ca. 45 Minuten unbeaufsichtigt war, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine der Seitenscheiben. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl aus Rohbau

Worms (ots) – In der Zeit von Sonntag 24.07.2022, 22:00 Uhr bis Dienstag 26.07.2022, 10:00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter einen offenstehenden Rohbau in der Güterhallenstraße und entwendeten mehrere Meter eines bereits verlegten Starkstromkabels im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags.

Kreis Alzey-Worms

Schwerer Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Alzey und Gundersheim

Autobahn A61 (ots) – Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn A61, zwischen den Anschlussstellen Alzey und Gundersheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines Toyota war gegen 10:50 Uhr mit seiner 89-jährigen Beifahrerin auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Toyota kurz hinter dem Rastplatz Hauxberg von der Fahrbahn ab, durchdrang ein Gebüsch und kollidierte einige Meter neben der Fahrbahn mit einem Baum.

Fahrer und Beifahrerin waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Für die Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde vom Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik geflogen.

Die Verkehrsunfallaufnahme durch Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim dauert derzeit noch an, zur Unfallaufnahme wird unter anderem eine Drohne eingesetzt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde seitens der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter eingeschaltet. Die A61 war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt, aktuell wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Verkehrsunfall mit Pedelec

Alzey (ots) – Am gestrigen Mittwoch befuhr eine 58-Jährige mit ihrem Pedelec gegen 17:00 Uhr eine abschüssige Straße in Alzey. Um eine Nachbarin zu grüßen, winkte die 58-Jährige ihr mit der linken Hand. Dabei lenkte sie unbeabsichtigt nach rechts und touchierte mit der rechten Seite des Lenkers eine Grundstücksmauer, dabei stürzte sie. Mit diversen Schürfwunden wurde sie von den angeforderten Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht

Fahrradfahrer übersehen

Alzey (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW kam es gestern morgen kurz vor 09:00 Uhr in Alzey in der Spießgasse. Der 59-jährige PKW-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Spießgasse, an der Einmündung Am Damm übersieht er den von links kommenden bevorrechtigten 25-jährigen Fahrradfahrer.

Es kommt zum Zusammenstoß, der Fahrradfahrer stürzt und zieht sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.