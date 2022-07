Streit unter Nachbarn artet aus

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit unter Nachbarn ist am Mittwoch 27.07.2022 im östlichen Stadtgebiet sozusagen “aus dem Ruder gelaufen”. Eine 50-jährige Frau meldete der Polizei am Abend, dass ihr Nachbar ausgerastet sei und sie sowohl beleidigt als auch bedroht habe. Außerdem sei ihre neu gekaufte Bewässerungsanlage verschwunden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die Frau am Dienstag die notwendigen Utensilien gekauft, um am Abend den Garten des Mehrfamilienhauses zu bewässern. Die Anlage schloss sie im gemeinsam genutzten Keller an.

Am nächsten Tag habe der Nachbar an ihre Tür “gehämmert” und habe sie wegen der Gartenbewässerung übel beschimpft und beleidigt. Außerdem behauptete der Mann, die 50-Jährige habe den Keller unter Wasser gesetzt, und drohte ihr Schläge an.

Als sich die Frau daraufhin die vermeintliche “Überschwemmung” im Keller anschauen wollte, konnte sie lediglich eine kleine Pfütze entdecken. Allerdings stellte sie bei dieser Gelegenheit fest, dass sowohl der Gartenschlauch als auch der Rasensprinkler nicht mehr da sind. Wer die Sachen gestohlen hat, ist noch unklar.

Eine Streife rückte aus, um sich die beschriebene Situation vor Ort anzuschauen. Als die Beamten auch mit dem Nachbarn sprechen wollten, zeigte sich der Mann aggressiv und unkooperativ. Er redete lediglich durch das geöffnete Fenster und nur kurz mit den Polizeibeamten und dabei beleidigte er sie auch noch. Eine Befragung des 52-Jährigen war nicht möglich. Auf den Mann kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Dann wird er Gelegenheit haben, sich persönlich oder über einen Anwalt zu äußern. |cri

Mehrere Strafanzeigen nach Wohnungsverweis

Kaiserslautern (ots) – Nicht gerade dankbar zeigte sich ein 51-Jähriger dafür, dass ihn ein 60-Jähriger bei ihm wohnen ließ. Als der 51-Jährige die Wohnung am Mittwochabend wieder verlassen sollte, beleidigte er seinen kurzzeitigen Gastgeber nach anfänglichen Streitigkeiten.

Damit nicht genug: Der Verdächtige schlug und bedrohte den 60-Jährigen zusätzlich, weshalb sich der Mann aus seiner Wohnung retten musste und die Polizei verständigte.

Die Streife stellte den 51-Jährigen auf der Straße sitzend fest. Da er erheblich alkoholisiert war, laut Atemalkoholtest hatte er 2,33 Promille, wurde eine Blutprobe entnommen. Bei einer Durchsuchung seiner Sachen konnte außerdem eine Taschenlampe mit integriertem Elektroschocker gefunden werden. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. |lu

Eigenmächtig Finderlohn abgezwackt

Kaiserslautern (ots) – So hatte sich eine 19-Jährige ihre Shopping-Tour sicher nicht vorgestellt: Die junge Frau befand sich am Mittwochmittag zwischen 13:50 Uhr und 14:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Dort legte sie ihr Smartphone und ihren Geldbeutel auf eine Ablage. Als sie das Geschäft verließ, fiel ihr auf, dass sie ihre Wertsachen vergaß und drehte um.

An der Kasse erfuhr die Frau, dass zwar eine unbekannte weibliche Person die Sachen an der Kasse abgegeben hat, leider musste die 19-Jährige aber feststellen, dass 430 Euro Bargeld im Geldbeutel fehlten. Von der “unehrlichen Finderin” fehlte jede Spur.

Derzeit ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Unterschlagung. Sollten Sie Hinweise zu der Tat oder der mutmaßlichen Täterin geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 auf. |lu

Dreiste Betrüger wollen Rentner gleich zweimal schädigen

Kaiserslautern (ots) – Ein kurioser Fall beschäftigt das Fachkommissariat für Betrugsdelikte bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern. Am Mittwochnachmittag wollte ein 76-Jähriger in einem Fachhandel für Elektronik sogenannte Steam-Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Dies kam der Verkäuferin komisch vor, weshalb sie die Polizei informierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde derselbe Senior bereits im April 2022 Opfer einer Betrugsmasche und verlor 1.250 Euro. Weil er das Geld von den Tätern zurückbekommen wollte, schrieb er ihnen eine E-Mail. Die Unbekannten nutzten ihr kriminelles Geschick, um eine Vielzahl an persönlichen Daten von dem Rentner zu erlangen.

Sie versprachen ihm, dass er sein Geld wieder bekommen würde und schickten ihn mit weiteren Anweisungen in den Fachhandel für Elektronik. Bislang ist dem 76-Jährigen kein weiterer Schaden entstanden. Sein Sohn wurde informiert und der Rentner ausführlich hinsichtlich Gefahren im Internet sensibilisiert. |lu

Übel beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Eine 24-Jährige verrichtete am Dienstagmorgen mit einer Kollegin in der Innenstadt von Kaiserslautern Öffentlichkeitsarbeit für einen gemeinnützigen Verein.

Dabei entfachte sich eine Diskussion mit einem 38-Jährigen. Weil der Mann nicht sachlich blieb, sondern beleidigend wurde, verständigten die Frauen die Polizei. Die Beamten eröffneten gegen den 38-Jährigen ein Ermittlungsverfahren. |lu

13-Jährige mit Joint erwischt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Joint und einem Brocken Haschisch ist am Mittwoch eine 13-Jährige von der Polizei erwischt worden. Die Beamten kontrollierten in der Medicusstraße mehrere Personen, darunter auch die 13-Jährige.

Sie rauchte einen Joint und hatte ein Tütchen einstecken, in dem sich ein brauner Brocken befand, mutmaßlich Haschisch. Die Polizei stellte das Rauschgift und den Joint sicher. Das Kind musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten, wo die 13-Jährige von ihrem Vater abgeholt wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Taxi-Insassin als Zeugin gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht eine Frau, die am Montagnachmittag in einem Taxi mitfuhr, das gegen 16.45 Uhr in der Bismarckstraße in einen Unfall verwickelt wurde. Die unbekannte Frau oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Zu dem Unfall kam es, weil sich das Taxi und ein entgegenkommender VW Golf beim Abbiegen von der Fabrikstraße in die Bismarckstraße in die Quere gerieten. Das Taxi kam aus Richtung Fischerstraße und wollte nach links in die Bismarckstraße (in Richtung Messeplatz) fahren, der VW Golf kam aus der entgegengesetzten Richtung (Barbarossastraße) und wollte seinerseits ebenfalls nach links in Richtung Stiftsplatz abbiegen. Beide Fahrzeuge bogen zeitgleich ab und kollidierten in der Fahrbahnmitte. Verletzt wurde zum Glück niemand, es blieb bei Sachschäden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich zum Unfallzeitpunkt eine Frau als Fahrgast im Taxi auf. Sie war jedoch bei der späteren Aufnahme des Vorfalls durch die Polizei nicht mehr vor Ort. Für die genaue Klärung der Abläufe könnte die Dame wertvolle Hinweise liefern… |cri

Nach Platzverweis folgt Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots) – Weil er sich nicht an einen Platzverweis gehalten hat, ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochnachmittag im Polizeigewahrsam gelandet. Der 34-Jährige war gegen 13.30 Uhr im Hilgardring negativ aufgefallen, weil er an einem Kiosk randaliert hatte.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes erteilten ihm einen Platzverweis für die nächsten 24 Stunden. Allerdings tauchte der Mann keine zwei Stunden später erneut an dem Kiosk auf. Er war stark alkoholisiert. Laut Atemtest hatte er einen Pegel von 1,86 Promille.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 34-Jährige von der Polizeistreife mitgenommen und in einer Zelle untergebracht. Auf den Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Außerdem wird geprüft, ob ihm die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden. |cri

Ärgerliche Überraschung – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Eine ärgerliche Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Friedenstraße erlebt. Die 71-Jährige hatte ihr Auto am Dienstagabend in Höhe des Hauses Nummer 114 abgestellt und als sie am Mittwochmorgen wieder zu dem Opel Agila kam, entdeckte sie eine Beschädigung in Form einer Delle.

Eine Anwohnerin berichtete ihr, dass sie in der Nacht durch Lärm auf der Straße wach geworden sei. Als sie aus dem Fenster schaute, habe sie mehrere Jugendliche gesehen, die abgestellte E-Scooter umgeworfen hätten, in etwa dort wo der Opel Agila stand. Ob dadurch die Delle im Fahrzeug entstand, konnte die Zeugin nicht sagen. Und leider konnte sie die Jugendlichen auch nicht näher beschreiben.

Die Polizei sucht deshalb weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |cri

93-Jähriger soll mehrere zehntausend Euro zahlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Mitarbeiter einer Sparkasse hat am Mittwoch einen Betrug verhindert und dadurch einen 93-Jährigen vor erheblichen finanziellen Verlusten bewahrt.

Der Rentner hatte einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Er bemerkte nicht, dass er es mit einem Betrüger zu tun hatte. Der falsche Polizist überrumpelte sein Opfer mit einer Schock-Nachricht: Sein Sohn habe einen schweren Unfall gehabt und dabei eine Frau lebensgefährlich verletzt. Um einen Haftbefehl abzuwenden, forderte ihn der angebliche Ermittler auf, mehrere zehntausend Euro zu bezahlen.

Weil der 93-Jährige nicht über so viel Geld verfügte, machte er sich auf den Weg zu seiner Bank. Zuvor gab ihm der Betrüger noch Anweisungen, unter anderem sollte der Senior niemandem von dem Anruf und dem angeblichen Unfall erzählen. Außerdem sollte er bei der Bank keinen Verwendungszweck für das Geld angeben und den Telefonhörer sollte der 93-Jährige auf gar keinen Fall auflegen.

Die Masche der Täter ist bekannt: Schockanruf, den Angerufenen einschüchtern. Alles dafür tun, nicht enttarnt zu werden, um an das Geld des Opfers zu kommen.

Die Rechnung der Betrüger ging diesmal nicht auf. Der 93-Jährige vertraute sich seinem Bankberater an, der den Betrugsversuch erkannte und sofort die Polizei alarmierte. Ein finanzieller Schaden ist dem 93-Jährigen nicht entstanden. |erf

Flotter Rollerfahrer

Kaiserslautern (ots) – Ein ziemlich “flotter” Rollerfahrer ist der Polizei am Mittwochmorgen aus der Mannheimer Straße gemeldet worden. Ein Zeuge teilte gegen 7 Uhr mit, dass ihm der Roller aufgefallen sei, weil er mit Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h durch die Straße fahre.

Dank der guten Beschreibung konnte eine Streife den Roller kurz darauf ausfindig machen und den Fahrer in einer nahe gelegenen Bäckerei sichten. Als die Beamten den Mann einer Kontrolle unterzogen, konnte er keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

Gegen den 56-Jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Roller wurde sichergestellt und zur Dienststelle transportiert. Er soll auf dem Rollenprüfstand auf seine maximale Geschwindigkeit getestet werden. |cri

DFB-Pokal-Spiel: Wichtige Informationen der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern dreht sich am kommenden Sonntag 31.07.2022 wieder alles um den Fußball, dann begegnen sich im DFB-Pokal die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern und des SC Freiburg. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 15:30 Uhr. Die Polizei rechnet bei der An- und Abreise der Zuschauer mit Verkehrsbehinderungen.

Am Wochenende ist die Bahnstrecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern gesperrt. Eine weitere Streckensperrung besteht zwischen dem Hauptbahnhof Pirmasens und dem Hauptbahnhof Kaiserslautern. Die Bundespolizei weist deshalb darauf hin, dass eine Anreise mit der Bahn über die genannten Zugstrecken nicht möglich sein wird. Der eingerichtete Schienenersatzverkehr wird das hohe Reiseaufkommen anlässlich der Fußballbegegnung nicht abdecken können. Fußballfans wird daher empfohlen, sich rechtzeitig um alternative An- und Abreisemöglichkeiten zu kümmern.

Die Polizei geht davon aus, dass viele Fans angemietete Busse und Privatfahrzeuge nutzen werden. Wegen des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens und einiger Baustellen kann es deshalb auch zu Beeinträchtigungen im Stadtgebiet kommen. Unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen/ informiert die Stadt Kaiserslautern im Internet über die aktuelle Baustellensituation. Bitte informieren sie sich und planen Sie ausreichend Zeit für Ihre An- und Abreise ein.

Besuchern des Spiels, die mit dem Privatauto nach Kaiserslautern kommen, wird davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen. Dort ist kaum Parkraum vorhanden. Zudem müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen im direkten Stadionumfeld, speziell während der Abreisephase rechnen.

Die Polizei empfiehlt, den “Park & Ride”-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Gelände der Technischen Universität Kaiserslautern werden “Park & Ride”-Busse zum Stadion pendeln. Die Stadtwerke Kaiserslautern informieren unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride im Internet über den Shuttle-Betrieb von und zum Stadion. Informationen finden Sie auch unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt auf der Internetseite des 1. FC Kaiserslautern.

Gästefans wird empfohlen, über die A 6 den Messeplatz anzusteuern. Von der Autobahn, Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum, sind es nur wenige Fahrminuten bis zum Messeplatz, und von dort sind es etwa 15 Minuten zu Fuß bis ins Stadion.

Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion. Bei Verstößen drohen den Verantwortlichen Strafanzeigen – sowohl wegen (versuchter) Körperverletzung als auch wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder mit einem bundesweiten Stadionverbot rechnen. Das Polizeipräsidium Westpfalz weist darauf hin, dass in Zusammenhang mit dem Fußballspiel eine Drohne eingesetzt wird.

Die Polizei wünscht allen Fans eine unfall- und staufreie An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Fußballspiel und hoffen auf ein faires Miteinander auf den Zuschauerrängen und außerhalb des Stadions. |erf

Prävention und Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Neben der Verfolgung von Straftaten ist es Aufgabe der Polizei, solche zu verhindern. Deshalb wurden am Mittwoch innerhalb des Stadtgebietes Verkehrskontrollen sowie Präventionstreifen durchgeführt.

Dabei konnte durch die Streifen der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 festgestellt werden, dass bei mehreren Fahrzeugen der nächste Termin für die Hauptuntersuchung schon längst überfällig war. Außerdem stellten sie Verkehrssünder fest, die trotz roter Ampel weitergefahren sind oder ohne Gurt ein Fahrzeug geführt haben. Die Fahrer müssen mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Auf einem Parkplatz fanden die Beamten einen gänzlich unverschlossenen PKW. Der Halter wurde ermittelt; mit ihm wurde ein ausführliches Gespräch geführt aufgrund der aktuell gehäuften Fälle von Diebstählen aus teilweise unverschlossenen Fahrzeugen. lu

Kreis Kaiserslautern

Mit Luftgewehr auf Auto geschossen?

Schallodenbach (ots) – Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Sonntag zwischen 1:00 Uhr und 1:30 Uhr einen Volvo. Das Fahrzeug parkte auf der Straße in Höhe der Kleinen Gasse 22. Der 67-jährige Halter stellte bei der Überprüfung seines Fahrzeugs zwei kleine Dellen an der hinteren Beifahrertür fest.

Da vor Ort eine Metallkugel aufgefunden wurde, könnten die Beschädigungen durch ein Luftgewehr verursacht worden sein. Wenn Sie Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu

Passen Sie auf Ihren Geldbeutel auf

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Während sie in einem Supermarkt in Kaiserslautern einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bestohlen worden. Wie die 49-Jährige bei der Polizei anzeigte, wurden ihr in dem Markt in der Mennonitenstraße der Geldbeutel und ihr Handy aus dem Einkaufskorb geklaut. Sie merkte es erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Aufgefallen war ihr vorher niemand, der sich in irgendeiner Weise verdächtig in ihrer Nähe aufgehalten hatte.

Auch einer 69-jährigen Frau in Enkenbach-Alsenborn ging es nicht besser. Sie war am Dienstagnachmittag zum Einkaufen in einem Supermarkt in der Rosenhofstraße. Beim Bezahlen und Einpacken legte die Frau ihre Geldbörse im Kassenbereich ab. Ein unbekannter Täter nutzte den Moment der Unachtsamkeit und griff sich den Geldbeutel.

Am gleichen Nachmittag wurde auch eine Schwimmbadbesucherin in Enkenbach-Alsenborn Opfer eines Taschendiebs. Zwischen 14 und 18.30 Uhr machte sich offenbar jemand an der Tasche der jungen Frau zu schaffen und stahl aus ihrem Geldbeutel diverse Dokumente. Hinweise auf mögliche Täter konnte die 21-Jährige nicht geben.

Die positive Meldung zum Schluss: Es gibt auch noch ehrliche Finder! Am Mittwochabend sprach ein 13-jähriger Junge eine Fußstreife am Willy-Brandt-Platz an. Er hatte eine Geldbörse samt Inhalt gefunden und übergab sie den Beamten. Weil der rechtmäßige Eigentümer nicht erreicht wurde, wird das Portemonnaie ans Fundbüro der Stadt weitergeleitet. Der 25-Jährige kann es sich dort abholen. |cri

Erneute Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern/ Otterbach (ots) – Zwei Straftaten, bei denen sich Diebe an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben, wurden der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 am Mittwoch gemeldet.

Auf Höhe des Hertelsbrunnenring 10 parkte der PKW eines 31-Jährigen seit dem 01.07.2022. Am Dienstagmorgen musste er feststellen, dass jemand das hintere Kennzeichen abmontiert und mitgenommen hat. Außerdem wurde der linke vordere Scheibenwischer abgebrochen. Der Täter ist aktuell unbekannt.

Die Gunst der Stunde nutzte auch ein weiterer Täter an anderer Stelle: Der Unbekannte entwendete am Mittwoch im Laufe des Tages eine Laptoptasche aus dem Arbeitsfahrzeug eines 33-Jährigen. Das Fahrzeug war unverschlossen in Otterbach auf einer Baustelle abgestellt.

Glück im Unglück: Durch Zeugen wurde die Laptoptasche auf der Straße gefunden. Sie wurde dem 33-Jährigen durch die Polizei ausgehändigt. Eine Zeugin konnte den mutmaßlichen Täter beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, kurze Haare, südländisches Aussehen. Er trug bei der Tat ein weißes T-Shirt, schwarze Shorts und war auf einem Tretroller der Marke “Lime” oder “Limo” unterwegs.

Sollten Sie Hinweise zu einer der beiden Taten oder den Tätern geben können, nehmen Sie bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 auf. |lu