Diebstahl von Brennholz

Schifferstadt (ots) – Seit Mai 2022 verschwindet von einem Gartengrundstück an den Bleichwiesen immer wieder dort gelagertes Brennholz. Mittlerweile liegt ein Schaden von mehreren hundert Euro vor, weshalb man am Mittwoch 27.07.2022, die Polizei über die Vorfälle informierte.

Diese hat die Diebstahlsermittlungen aufgenommen und bittet im Zusammenhang Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Angeblicher Sohn bittet um Geldgefallen

Rödersheim-Gronau (ots) – Auf dem Mobiltelefon erscheint in einem Internet-Messenger die Nachricht des Sohnes, dass dieser eine neue Handynummer habe und er aufgrund dieser eine Überweisung nicht tätigen könne. Die angeschriebene Mutter überweist in diesem Glauben einen niedrigen 4-stelligen Betrag für ihren Sohn auf das angegebene Konto. So geschehen am Mittwoch 27.07.2022.

Aber: Der Sohn hat gar keine neue Handynummer und seine Mutter in Wirklichkeit gar nicht kontaktiert. Die Polizei ermittelt wegen Betruges und bittet um Vorsicht, wenn man von einer unbekannten Nummer kontaktiert wird.