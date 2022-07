Streitigkeiten am Hopfengarten

Mainz-Altstadt (ots) – Drei Funkstreifen des Altstadtreviers wurden am Mittwoch 27.07.2022 alarmiert, als ein Streit im Bereich Hopfengarten zu eskalieren drohte. Gegen 19:34 Uhr wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass sich eine Gruppe Männern zunächst lautstark gestritten hätten. Nun stünden sich zwei der Streithähne mit einem Messer und einer Flasche bewaffnet gegenüber und drohten aufeinander los zugehen.

Vor Ort konnten von den Funkstreifen mehrere betrunkene Personen angetroffen werden die sich lautstark anpöbelten. Tatsächlich hatte eine der Personen ein Messer dabei, allerdings entpuppte sich dieses als sehr stumpfes Buttermesser, welches zum Schmieren eines Brotes verwendet worden war.

Um die Lage vor Ort zu deeskalieren, wurde den beteiligten Personen ein Platzverweis für den Hopfengarten erteilt. Diesem kamen alle Beteiligten in unterschiedlichen Richtungen nach.

Fund von Diebesgut

Mainz-Stadtpark (ots) – Am Mittwoch 27.07.2022 fanden zwei Passanten auf ihrem Spaziergang im Stadtpark in einem Gebüsch mehrere Rucksäcke mit rundherum verteiltem Inhalt. Ihren Fund meldeten sie daraufhin der Polizei. Durch die eingesetzten Polizisten konnte nach genauerer Betrachtung der Rucksäcke und weiterer Recherchen festgestellt werden, dass diese am vergangenen Wochenende auf einem Konzert im Volkspark entwendet wurden.

Ein 19-Jähriger hatte den Diebstahl bei einer Wiesbadener Polizeidienststelle zur Anzeige gebracht. Der junge Mann wurde durch die Polizei über den Fund informiert und erfreute sich über die Rückgewinnung seiner persönlichen Gegenstände.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verfolgung nach Drogengeschäft

Mainz-Bleichenviertel (ots) – Ein 18-jähriger aus Wiesbaden lieferte sich am Mittwochnachmittag 27.07.2022 eine Verfolgung mit Kräften der Kriminalpolizei. Die zivilen Ermittler waren zuvor, während einer routinemäßigen Streifenfahrt, auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden. Gegen 17:00 Uhr konnten die Ermittler im Vorbeifahren beobachten, wie es in der Parkanlage der Kaiserstraße zu einer möglichen Drogenübergabe kam.

Als sich die Ermittler der tatverdächtigen Personengruppe näherten und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, rannte der 18-Jährige los und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Durch zwei Kripobeamte wurde die Verfolgung aufgenommen. Während der Flucht konnten die Beamten beobachten, wie der 18-Jährige einen Gegenstand unter einen geparkten Pkw warf. In der Heidelbergerfassgasse wurde der Tatverdächtige eingeholt und gestoppt.

Als dem 18-Jährigen die Handschellen angelegt werden sollen, wehrte er sich vehement und es kam zu einem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, die sich hierbei leicht verletzten. Bei der späteren Absuche der Fluchtroute konnte festgestellt werden, dass der 18-Jährige auf der Flucht tatsächlich Drogen weggeworfen hatte.

Bei einer im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung bei dem Täter, wurden keine weiteren Drogen aufgefunden. Der 18-Jährige war in der Vergangenheit bereits polizeilich aufgefallen und muss sich nun erneut strafrechtlich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mainz-Bingen

Unfallflucht

Sprendlingen, Baiergasse (ots) – Am 27.07.2022, in der Zeit von 10.45 Uhr bis 14.40 Uhr, beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Grundstückmauer des Anwesens Nummer 12. Vor Ort konnten grüne Lackspuren festgestellt und sichergestellt werden.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.