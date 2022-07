Versuchter Einbruch in Gemeindehaus, Limburg, Untergasse, Sonntag, 24.07.2022, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 27.07.2022, 18:40 Uhr

(wie) In Limburg haben Unbekannte in den letzten Tagen versucht in ein Gemeindehaus einzubrechen. Die Polizei wurde am Mittwochabend in die Offheimer Untergasse gerufen. Dort waren Einbruchsspuren an einem Gemeindehaus entdeckt worden. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass unbekannte Täter versucht hatten eine Metalltür aufzuhebeln. Die massive Tür hielt dem Einbruchsversuch aber offensichtlich stand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 EUR. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Auto in Limburg gestohlen,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, Dienstag, 26.07.2022, 01:30 Uhr bis Mittwoch 27.07.2022, 12:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen wurde in Limburg ein Auto gestohlen. Eine 20-Jährige wollte einen schwarzen Opel Tigra auf dem Marktplatz an der Ste.-Foy-Straße abholen, den zuvor eine Bekannte dort abgestellt hatte. Ein unbekannter Täter hatte das Auto allerdings gestohlen und dafür wahrscheinlich den Originalschlüssel genutzt. Die Handtasche der 20-Jährigen mit dem Schlüssel wurde nämlich weggenommen und vom Finder unterschlagen. Der Opel mit dem amtlichen Kennzeichen WW-EB 155 im Wert von circa 5.000 EUR ist nun nicht mehr auffindbar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Autoscheibe eingeworfen,

Limburg, Mainzer Straße, Mittwoch, 27.07.2022, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen hat ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines Autos in Limburg mit einer Flasche eingeworfen. Ein 25-Jähriger hatte einen blauen Audi Kombi in der Mainzer Straße abgestellt. Als er gegen 11:00 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Heckscheibe des Autos mit einer kleinen Flasche „Jägermeister“ eingeworfen hatte. Die Flasche lag noch im Fahrzeug zwischen den Glassplittern. Der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Auto in Hadamar beschädigt,

Hadamar, Schulstraße, Dienstag, 26.07.2022, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 27.07.2022, 08:00 Uhr

(wie) In Hadamar wurde von Dienstag auf Mittwoch ein Auto mutwillig beschädigt. Eine 55-Jährige hatte einen grünen Jaguar Cabrio auf einem Parkplatz vor einem Spielplatz in der Schulstraße abgestellt. Unbekannte Täter zerkratzten bis zum Mittwochmorgen das Auto und verschwanden unerkannt. Der Sachschaden wird auf 900 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Drei Jugendliche bei Sturz mit E-Roller verletzt, Waldbrunn-Lahr, Hauser Weg, Mittwoch, 27.07.2022, 15:25 Uhr

(wie) In Lahr wurden am Mittwochnachmittag bei einem Sturz mit einem Elektroroller drei Jugendliche verletzt. Ein 17-Jähriger war mit einer 18-Jährigen und einer 16-Jährigen auf einem Elektroroller auf dem Hauser Weg in Richtung Ortsmitte unterwegs. Er verlor hierbei die Kontrolle über das überladene Gefährt, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurden alle drei Personen verletzt. Rettungssanitäter und ein Notarzt versorgten die Verletzten, die schließlich in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen.

Rettungshubschraubereinsatz nach Unfall in Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, Mittwoch, 27.07.2022, 19:40 Uhr

(wie) Bein einem Unfall zwischen einem Motorroller und einem Auto wurden am Mittwochabend in Niederbrechen zwei Menschen verletzt, der Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden. Eine 37-Jährige befuhr mit einem Citroen die Limburger Straße in Richtung Selters. An einer Tankstelle wollte sie nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und zeigte dies auch mit dem Blinker ordnungsgemäß an. Ein nachfolgender 52-Jähriger auf einer 300er Vespa übersah dies offensichtlich und versuchte den abbiegenden Citroen zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, wonach der 52-Jährige mit dem Motorroller zu Boden stürzte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt, der Rollerfahrer schwer. Es war zunächst ohne Bewusstsein, kam aber bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wieder zu sich. Die 37-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, den 52-Jährigen flog ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Da von dem 52-Jährigen Alkoholgeruch ausging wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die B8 in Niederbrechen komplett gesperrt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf mindestens 8.000 EUR geschätzt.