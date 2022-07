Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub an einen Touristen samt Festnahme

Frankfurt – (lo) Am Dienstag, den 26.07.2022, gegen 20:15 Uhr, suchte ein

chinesischer Tourist in der Moselstraße bei einer sich in der Nähe befindenden

Streife des 4. Polizeireviers um Hilfe, da dieser im Vorfeld durch einen

unbekannten Täter ausgeraubt wurde.

Nach Angaben des Touristen versuchte eine männliche Person, etwa 170 cm groß,

mit Dreitagebart und schwarzen mittellangen Haaren, seine Kamera aus seinen

Händen zu entreißen. Die Aktion misslang, da der Geschädigte die Kamera mit

einer Schlaufe um seinen Hals befestigt hatte. Nach einem kurzen Handgemenge

konnte der Täter dennoch ein Smartphone der Marke „Apple“ gewaltsam an sich

nehmen. Nach der Tat befreite sich der Geschädigte und rannte hilfesuchend in

Richtung Hauptbahnhof und fand die zuvor genannte Streife. Eine Fahndung im

Anschluss zur Auffindung des Räubers verlief negativ. Jedoch prägte sich der

Geschädigte das Gesicht des Mannes so stark ein, dass im Verlauf der

polizeilichen Maßnahmen, dieser am heutigen Donnerstag durch ihn identifiziert

werden konnte. Hierbei handelt es sich um eine wohnsitzlosen, 38-jährigen Mann.

Im Nachgang nahmen ihn Beamte des 4. Polizeirevieres fest.

Frankfurt – Niederursel: Rauschgiftfund

Frankfurt – (lo) Am Mittwoch (28.07.2022) konnten Zivilfahnder und

Spezialkräfte der Frankfurter Polizei eine große Menge an Betäubungsmittel in

Niederursel fest- und sicherstellen.

In den Morgenstunden erfolgte in der Thomas-Mann-Straße ein größerer Fund an

Betäubungsmittel. Bei dem Rauschgiftfund handelt es sich um ca. 10 Kilogramm

Haschisch, 688 Gramm Marihuana und weitere Substanzen.

Neben der Sicherstellung der Drogen stellte die Polizei auch ein Fahrrad der

Marke „CUBE“ sicher, das zur Fahndung ausgeschrieben war. Für den 51-jährigen

Festgenommenen war dies jedoch nicht genug. Beim Verbringen ins Polizeigewahrsam

beleidigte dieser die eingesetzten Kräfte, welches neben der Anzeige wegen dem

Verstoß des illegalen Handels mit Betäubungsmittel eine weitere Strafanzeige

wegen Beleidigung nach sich zog. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der

Beschuldigte entlassen.

Frankfurt – Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

August 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Mörfelder Landstraße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach August 2022: Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Mainzer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße August 2022: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661

Riederwaldtunnel August 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3,

Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach August 2022: Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3/BAB 5, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Sachnsehausen: Festnahme eines Exhibitionisten

Frankfurt – (fue) Am Mittwoch, den 27. Juli 2022, gegen 15.45 Uhr,

befanden sich mehrere Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren auf einem

Kinderspielplatz in der Schifferstraße, wo sie an einem Kindergeburtstag

teilnahmen.

Dort zeigte sich ihnen ein Mann in schamverletzender Weise. Durch Zeugen wurde

die Polizei informiert, welche den 39-Jährigen festnehmen konnte.

Frankfurt-Sindlingen: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt – (fue) Zeugen bemerkten am Donnerstag, den 28. Juli 2022, gegen

03.05 Uhr, wie eine zunächst unbekannte Person das Eingangstor zu einer

Hofanlage in der Okrifteler Straße überkletterte. Durch die sofort entsendeten

Streifenwagenbesatzungen konnte zusammen mit dem Eigner die Hofanlage betreten

und abgesucht werden. Dabei konnte in einem Bauwagen ein 18-jähriger Mann

festgenommen werden. Möglicherweise handelt es sich bei ihm um jene Person,

welche bereits am 23. Juli 2022 auf das Gelände eingedrungen war. Die

Ermittlungen hierzu dauern an.

Bei der Wohnsitzüberprüfung konnte noch ein Portemonnaie aufgefunden werden, das

aus einem Diebstahl aus Kraftfahrzeug am 1. Juli 2022 stammte. Nach Durchführung

der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder entlassen.

Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Heddesheim; Hirschberg; Frankfurt am Main – Am Mittwochvormittag kam es in

der Regionalbahn 67 (RB 15408), auf ihrer Fahrt von Heddesheim/Hirschberg nach

Frankfurt am Main Hauptbahnhof, durch einen bislang unbekannten Täter zu einer

exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 18- sowie 21-jährigen Frau.

Die Schwestern aus Heddesheim stellten den Täter, welcher ihnen schräg

gegenübersaß, dabei fest, wie er sich an seinem Glied manipulierte und sie

hierbei anschaute. Daraufhin entfernten sich die geschockten Geschädigten und

der Täter konnte unerkannt flüchten.

Der Täter kann nachfolgend beschrieben werden:

bekleidet mit einer Blue Jeans und einer blauen Jeansjacke

schwarze gekräuselte Haare bis zu den Ohren

dunkle Augen und ein syrisches Erscheinungsbild

kräftige Statur

führte einen schwarzen Rucksack mit einer Cola Flasche im

Außennetz mit sich

Außennetz mit sich machte einen geistig verwirrten Eindruck

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 069 130145-1100 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

169 Kilogramm illegales Marihuana aus dem Verkehr gezogen – Zoll und Polizei nehmen drei Tatverdächtige fest

Frankfurt am Main / Saarbrücken / Völklingen – Gemeinsame Pressemitteilung

des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Landespolizeipräsidiums

Saarland vom 28.07.2022

Insgesamt 169 Kilogramm Marihuana sowie rund 70.000 Euro Bargeld hat die

Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Frankfurt

am Main und des Landespolizeipräsidiums Saarland sichergestellt und drei

Tatverdächtige festgenommen.

Die Fahnderinnen und Fahnder von Zoll und Polizei sind seit Anfang des Jahres im

Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken – Abteilung für Cyberkriminalität und

Organisierte Kriminalität – einer deutsch-serbischen Tätergruppierung auf der

Spur. Dieser werden der unerlaubte Handel und die illegale Einfuhr von

Rauschgift in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Bei Kontrollmaßnahmen in Saarbrücken wurden bereits am 01.07.2022 zunächst 20

Kilogramm des berauschenden Cannabiskrauts im Kofferraum eines

Transportfahrzeugs durch die Einsatzkräfte aufgefunden. Eine 29-jährige

mutmaßliche Rauschgiftkurierin wurde festgenommen.

Im Anschluss erfolgten am gleichen Tag Durchsuchungsmaßnahmen in drei weiteren

Objekten in Saarbrücken und Völklingen. Hierbei stellten die Ermittlerinnen und

Ermittler der Zollfahndung Frankfurt und der saarländischen Polizei im Fahrzeug

des mutmaßlichen Haupttäters 32 Kilogramm Marihuana sowie weitere 87 Kilogramm

des Rauschgifts in dessen Wohnung sicher.

Zudem spürten die Einsatzkräfte rund 30 Kilogramm Cannabis in einem als

Rauschgiftlager genutzten Keller einer weiteren Wohnung auf. Der 36-jährige

mutmaßliche Haupttäter sowie der 43-jähriger mutmaßliche Lagerhalter wurden

ebenfalls festgenommen.

„Die erfolgreiche Sicherstellung einer solch beträchtlichen Menge an illegalem

Marihuana im Saarland ist nicht alltäglich. Gemäß unseren Erfahrungen konnte

hier Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von rund 1,7 Millionen Euro dem

illegalen Markt entzogen werden“, so Sandra Schwan, stellvertretende Leitung des

Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main.

Alle festgenommenen Personen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Aus

ermittlungstaktischen Gründen erfolgt die Veröffentlichung des Sachverhaltes zum

jetzigen Zeitpunkt. Die weiteren Ermittlungen durch die Gemeinsame

Ermittlungsgruppe Rauschgift Saarbrücken dauern an.

Eine verletzte Person nach Feuer in einer Restaurantküche im Ostend.

Frankfurt am Main

Am gestrigen Abend (27.07.2022), hat es in einer Küche eines Gastronomiebetriebs im Ostend gebrannt. Gegen kurz nach 21:00 Uhr erhielt die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr einen Notruf mit der Meldung, dass in einem Restaurant auf dem Sandweg ein Feuer ausgebrochen sei. Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung waren Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr vor Ort. Dort stellten sie fest, dass es in einer Küche zu einem Fettbrand gekommen und das Feuer bereits von Küchenpersonal mittels Handfeuerlöscher gelöscht worden war. Eine Person hatte sich beim Löschen des Brandes Brandverletzungen zugezogen und musste vom Rettungsdienst in eine Spezialklinik transportiert werden. Die Arbeiten der Feuerwehr beschränkten sich auf die Kontrolle der Brandstelle und die Belüftung der mit Brandrauch beaufschlagten Räume mittels Hochleistungslüfter. Die Berufsfeuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Einsatzende war gegen 21:45 Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nicht beziffert werden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Nachtrag zur Meldung Nummer 220719-0767: Unbekannte rauben 35-Jährigen aus – Bezug zu Handyvideo im Internet

Frankfurt – (fue) Wie den Medien bereits bekannt, kursierte um den 14.

Juli dieses Jahres ein Handyvideo im Internet, auf welchem zu sehen war, wie

zwei Männer im Bahnhofsviertel einen Mann zu Boden schlugen und ihn anschließend

um seine Wertsachen beraubten. Wie in vorgenannter Meldung dargelegt, konnte das

Opfer, ein 35-jähriger Mann, in der Zwischenzeit identifiziert werden. Er hatte

sich zusammen mit seinem Freund am 18. Juli beim 4. Polizeirevier gemeldet, da

er sich auf dem Video erkannte. Die Tat selbst hatte sich bereits am Sonntag,

den 9. Juli, gegen 07.30 Uhr, an der Ecke Niddastraße/Elbestraße ereignet. Die

bisherigen Ermittlungen in der Sache führten am Montag, den 25. Juli 2022, gegen

22.10 Uhr, zur Festnahme eines 33-jährigen Tatverdächtigen. Dem 33-Jährigen wird

zur Last gelegt, den 35-jährigen Geschädigten niedergeschlagen zu haben. Zum

Zeitpunkt seiner Festnahme befand er sich in einer Personengruppe in der

Taunusstraße. Der Beschuldigte, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen

Raubes erlassen wurde, ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen in

der Sache werden fortgesetzt.