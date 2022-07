Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Motorroller entwendet und stehengelassen

Diebe entwendeten einen grauen Motorroller im Wert von etwa 600 Euro, indem sie in der Landgrabenstraße die Frontabdeckung aufhebelten, die Wegfahrsperre zerstörten und das Fahrzeug kurzschlossen. Offenbar führten sie danach eine Spritztour durch und ließen den Roller anschließend im etwa zwei Kilometer entfernten Berkesheimer Weg zurück. Der Diebstahl und die Fahrt fanden zwischen 19 Uhr am Dienstag, 26. Juli, und 6.05 Uhr am Mittwoch statt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht bisher nicht fest. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Butzbach## : Trickdieb fragt nach Weg

Offenbar nutzte ein Dieb am Dienstag, 26. Juli, die Frage nach dem Weg in die Innenstadt, um einen 69-jährigen Münzenberger auf dem Baumarkt-Parkplatz in der Philipp-Reis-Straße abzulenken. Während der Wegschilderungen gegen 15.30 Uhr ergriff er oder ein Komplize unbemerkt das Portmonee des Münzenbergers und entfernte sich im Anschluss. Im Portmonee befanden sich mehrere Ausweise und EC-Karten, die der Dieb bis zur veranlassten Sperrung bereits für mehrere Geldabhebungen nutzte. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Unbekannte ist männlich, soll südosteuropäisch aussehen und etwa 35 Jahre alt und 175 bis 180cm groß sein. Er hat eine normale Statur, kurze schwarze Haare und war mit einem gelben T-Shirt und einer kurzen hellen Hose bekleidet. Zudem sprach er akzentfrei Deutsch. Die Kripo bittet um Hinweise: Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer hat das Gespräch auf dem Parkplatz beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06031/6010.

Bad Nauheim: Taschendieb bestiehlt Seniorin

Opfer eines Taschendiebes wurde am Mittwochvormittag eine 89-jährige Bad Nauheimerin am Aliceplatz. Wenige Minuten vor 12 Uhr war die Seniorin im Eingangsbereich des Kaufhauses Weyrauch unterwegs, als ein etwa 25 Jahre alter, 185 – 190 cm großer und schlanker Mann mit südländischem Erscheinungsbild zugegriffen hatte. Der Tatverdächtige hatte einen Oberlippen- und Kinnbart, trig ein schwarz-weiß kariertes Hemd, weißes T-Shirt, kurze Jeans und weiße Sportschuhe. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Geldbeutel aus Hosentasche gezogen?

Nachdem er seine Einkäufe im Auto verstaut hatte, fuhr der 84-jährige Rentner zurück nach Hause. Dort stellte er fest, dass seine Geldbörse fehlte, die er zuvor in einer Gesäßtasche verstaut hatte. Bei der umgehend veranlassten Sperrung der darin enthaltenen Bankkarte erfuhr er, dass diese bereits an einem Geld- sowie einem Zigarettenautomaten eingesetzt worden war. Der Senior war zuvor im Netto-Markt in der Frankfurter Straße gewesen, auf dessen Kundenparkplatz er sein Fahrzeug etwa zwischen 11 Uhr bis 11.30 Uhr abgestellt hatte. Die Kripo ermittelt nun, unter anderem wegen Taschendiebstahls, und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Karben: Pfandflaschen und Getränke genommen

Pfandflaschen und Getränke stahlen Diebe aus einer Gartenhütte in der Klein-Karbener Kleingartenanlage in der Uhlandstraße. Zuvor war deren Schloss gewaltsam aufgebrochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 15 Uhr. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/5460-0.

Butzbach: Scheibe eingeschlagen – Handtasche genommen

Auf dem Wanderparkplatz an der L3053 zwischen Nieder-Weisel und Hausen schlug ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 10.25 Uhr und 11 Uhr eine Seitenscheibe eines schwarzen Audi A6 ein und stahl eine auf dem Rücksitz liegende Handtasche mitsamt Inhalt. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.

Bad Vilbel: Chaoten demolieren Außenmöblierung

Chaoten wüteten in der Nacht zu Donnerstag auf dem Außengelände einer Restaurants in der Carl-Schurz-Straße 33. So waren dort zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens mehrere Terrassenmöbel von einer etwa 3 Meter hohen Brüstung geworfen und beschädigt worden. Es entstanden Schäden in Höhe einiger Hundert Euro. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen an der genannten Örtlichkeit aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06101/5460-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Einbrecher stiehlt Autoschlüssel und hantiert an Fahrzeug

Am Fahrenbach ist am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Aus dem dortigen Hausflur entwendete der Kriminelle zwei Handtaschen, in welchen sich unter anderem ein Autoschlüssel befand. Als der Unbekannte anschließend am vor dem Haus parkenden, grauen BMW hantierte und diesen offenbar nach Verwertbarem durchsuchte, wurde er durch Zeugen angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen mittelgroßen, 20 bis 40 Jahre alten Mann mit kurzen, dunkelblonden Haaren handeln.

Die Polizei fragt: Wem ist der Beschriebene bereits vor der Tat aufgefallen? Hatten weitere Personen das Geschehen beobachten können? Ist der Unbekannte jemandem bei seiner Flucht begegnet? Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.