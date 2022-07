Razzia bringt illegales Spielcasino in Wetzlar zutage

Dillenburg (ots)

Wetzlarer Polizisten, unterstützt vom Ordnungsamt der Stadt Wetzlar, der Gewerbeaufsicht des Lahn-Dill-Kreises sowie der hessischen Bereitschaftspolizei, hoben am Wochenende ein illegales Spielcasino aus. Die Ermittler gingen entsprechenden Hinweisen nach und fanden ein semi-professionelles Casino vor.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss bewaffnet, suchten die Ordnungshüter am Freitagabend (22.07.2022) das ehemalige Gasthaus in der Wetzlarer Kernstadt auf. Nachdem sich die Polizisten gewaltsam über die Eingangstür Zutritt verschafft hatten, trafen sie in den Räumen acht Personen an, die dort illegalen Glückspielen nachgingen. Der mutmaßliche Betreiber dieses Casinos stellte seinen Kunden einen selbst gebauten Würfeltisch, einen professionellen Pokertisch samt Spielkarten und Chips sowie vier illegale Geldspielgeräte und zwei Sportwettenterminals zur Verfügung. Obwohl dort kein Gaststättenbetrieb angemeldet oder genehmigt ist, versorgte der Betreiber die Spielenden mit Getränken.

Gegen die acht Angetroffenen wird nun wegen des Verdachts der Teilnahme an illegalen Glücksspielen ermittelt. Zudem erwartet den mutmaßlichen Betreiber ein Verfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung von Glücksspielen. Die Ermittler stellten die Geldspielautomaten sowie die Wettterminals sicher und beschlagnahmten einen mittleren vierstelligen Eurobetrag an Bargeld. Außerdem werden die Ermittlungsergebnisse an die zuständige Finanzbehörde weitergeleitet.

Ordnungsamt und Gewerbeaufsicht leiten in eigener Zuständigkeit gegen den Betreiber weitere Ermittlungsverfahren wegen gewerberechtlicher Verstöße ein.

Aßlar-Werdorf: Unbekannter berührt Kind unsittlich / Polizei bittet um Mithilfe –

Gestern Nachmittag (27.07.2022) berührte ein Mann im Werdorfer Schlosspark einen 7-jährigen Jungen unsittlich. Die Polizei ermittelt wegen eines Sexualdeliktes und sucht Zeugen. Auf dem Weg nach Hause durchquerte der Junge gemeinsam mit einer gleichaltrigen Freundin gegen 15.00 Uhr den Schlosspark. Dort bemerkte das Kind einen auf einer Bank sitzenden Mann. Kurz bevor die Kinder den Ausgang Pfarrstraße / Grabenstraße erreichten, stand der Mann auf, ging auf die beiden Kinder zu und berührte den Jungen unter anderem unsittlich. Die Kinder liefen davon. Der Täter trug eine kurze schwarz-grüne Hose, sein Oberkörper war unbekleidet – er hatte ein rotes T-Shirt sowie einen Rucksack dabei. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und braune Haare. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Wer hat den Mann gestern Nachmittag im Schlosspark beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Haiger-Niederroßbach: Autoscheibe eingeschlagen –

In der Dillenburger Straße vergriffen sich Unbekannte an einem in Höhe der Hausummer 49 geparkten Ford. Im Zeitraum vom 21.07.2022 (Donnerstag) bis zum 25.07.2022 (Montag) schlugen die Täter eine Scheibe des grauen Fusion ein. Derzeit geht der Besitzer davon aus, dass die Täter einen Briefumschlag mit Bargeld erbeuteten. Eine neue Scheibe wird rund 200 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dietzhölztal-Rittershausen: C-Klasse durchwühlt –

Mit einem Ladekabel für ein IPhone suchten Autoaufbrecher auf einem Firmenparkplatz in der Siegener Straße das Weite. In der Nacht von Mittwoch (27.07.2022) auf Donnerstag (28.07.2022) schlugen sie die Scheibe einer dort geparkten schwarzen C-Klasse ein und griffen sich das Kabel. Für eine neue Scheibe werden rund 300 Euro fällig. Zeugen, die die Täter zwischen 21.30 Uhr und 06.15 Uhr an dem schwarzen Benz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.